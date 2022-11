Fussball-WM Zu Besuch bei den angeschlagenen Serben: Die Stimmung wirkt ruhig – doch es liegen Gewitterwolken in der Luft Serbien-Star Milinkovic-Savic vor dem kapitalen Spiel gegen die Schweiz: «Wir müssen zeigen, dass wir gekommen sind, um sie zu schlagen.» Seine Mannschaft ist im Kampf um den Achtelfinal unter Siegzwang. So sieht es beim Gegner von Xhaka und Co. wirklich aus. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Auf diese Spieler wollen sich die Serben verlassen: Dusan Tadic (rechts) und Sergej Milinkovic-Savic (Mitte). Bild: Christian Brägger

Die Strasse führt etwas weg vom Stadtkern, Richtung Süden. Zusehends nimmt die Wucht der Bauten ab, das Treiben auf und neben dem Asphalt ebenfalls. Ziel ist die riesige Anlage des Al Arabi Sports Club, der derzeit in der höchsten katarischen Fussballliga den ersten Platz belegt. Aber das interessiert jetzt nicht. Vielmehr der nächste Schweizer Gegner, die Serben, die hier auf dem zweigeteilten Gelände den kleineren Sektor belegen. Dieser ist, wie bei allen WM-Teilnehmern, ein Hochsicherheitstrakt.

An diesem frühen Dienstagabend, 29 Stunden nach dem für die Serben enttäuschenden 3:3 gegen Kamerun, trainieren die Ersatzspieler unter der Anleitung von Trainer Dragan Stojkovic. Auf der anderen Strassenseite, wo sich der Grossteil des Areals befindet, schütteln sich die Brasilianer die Beine aus.

Sie schicken gleich zwei Topspieler

Die Stimmung im serbischen Lager wirkt überraschend ruhig, und doch so, als ob etwas in der Luft liegt. Anders wie die Schweizer schickt es seine Topakteure zum offiziellen Interviewtermin: Dusan Tadic und Sergej Milinkovic-Savic. Tadic ist der Captain der Nationalmannschaft und bei Ajax Amsterdam engagiert, Milinkovic-Savic ist seit Jahren eine Stütze Lazio Roms.

Serbiens Dusan Tadic. Bild: Ali Haider / EPA

Beide Profis standen an der WM 2018 in Kaliningrad gegen die Schweiz schon auf dem Platz. Damals war die Partie politisch wie emotional aufgeladen, es gab den «Doppeladler» von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka, die angefeindet worden waren wegen ihrer kosovoalbanischen Wurzel. Und die Serben verloren 1:2. Es gibt die Befürchtung, dass es wieder zu Auswüchsen kommen könnte. Also sagt der serbische Medienchef gleich zu Beginn:

«Wir reden hier nur über Fussball und die WM. Es sind keine anderen Themen und Fragen erlaubt.»

Etwa 60 Journalisten sind im heruntergekühlten Pressezelt zugegen, das Pingpong-Spiel zwischen ihnen und den Fussballern beginnt. Zuerst sind drei Fragen in Englisch erlaubt, weswegen auch eine Übersetzerin anwesend ist. Sie hat nach fünf Minuten ihr Tagwerk vollendet. Während Tadic smart und sehr zuvorkommend antwortet, hat Milinkovic-Savic eine ungleich selbstbewusstere Art.

«Ich glaube nicht, dass es erneut ein so emotionales Spiel wird. Wir müssen uns auf uns fokussieren und den Schweizern zeigen, dass wir gekommen sind, um sie zu schlagen», sagt Milinkovic-Savic. Tadic schöpft aus der Vergangenheit Optimismus: «Selbstvertrauen geben uns die letzten anderthalb Jahre, in denen wir mit Trainer Stojkovic zusammengearbeitet haben. Wir haben immer gut gespielt.» Auch herrsche eine grossartige Atmosphäre und ein grosser Zusammenhalt – das alles gebe ihnen Zuversicht, sagt der 33-jährige Kreativkopf der Serben.

Es gibt Unruhen und Angeschlagene

Mit ihrem Zusammenhalt ist das aber so eine Sache. Von anwesenden Journalisten ist zu hören, dass der Coach sich nicht gerade prächtig mit Dusan Vlahovic verstehe, es gebe unter anderem eine unterschiedliche Auffassung in Sachen Professionalität. Der Starstürmer von Juventus kam gegen Kamerun nicht zum Einsatz, soll nach einer Verletzung auch nicht ganz fit sein. Angeschlagen sind zudem die Verteidiger Milos Veljkovic und Strahinja Pavlovic, der gegen Kamerun traf und später verletzt ausgewechselt werden musste.

Serbien-Trainer Dragan Stojkovic. Neil Hall / EPA

Die Serben begannen ihre WM-Reise am 16. November. Zuerst flogen sie nach Bahrain, und gewannen dort einen Test gegen den Gastgeber 5:1. Vier Tage später bezogen sie in Doha im Rixos Gulf ihre Teambasis. Ein All-inclusive-Fünfsternekomplex mit allem drum und dran, eigenem Strandzugang zum Persischen Golf. Der Transfer zum Trainingsplatz dauert eine Viertelstunde.

Die gute Vorbereitung ist dahin

Trotz allem. Die an sich gute Vorbereitung hat sich noch nicht ausbezahlt. Mit einem Punkt aus zwei Spielen liegt der Schweizer Widersacher um den Achtelfinaleinzug hinter seinem Soll. Er steht nun unter Siegzwang. Und es gibt weitere Schwierigkeiten. Torgarant Aleksandar Mitrovic (Fulham) hat nach einer Verletzung offensichtlich nicht die Luft für 90 Minuten und Luka Jovic (Fiorentina) ist nicht in Form. Filip Kostic (Juventus) ebenfalls nicht, er war zuletzt angeschlagen.

Die serbischen Journalisten geben sich jedenfalls skeptisch, in den Diskussionen sind laute Zweifel herauszuhören. Auch bezüglich atmosphärischer Störungen, im Team, und um diese halt eben doch brisante Begegnung. Tadic sagt ausweichend:

«Ich denke, dass sich sowohl ihre als auch unsere Spieler an diesen Druck gewöhnt haben. Die einzige Frage ist, wer diesem Druck besser standhält und wer den besseren Fussball spielt.»

Etwa 6000 serbische Fans werden erwartet

Die Partie könnte «heiss» werden. Etwa 6000 Fans dürften die Serben vor Ort im Stadion 974 anfeuern, darunter soll es demnach einige fanatische geben, die Xhaka und Shaqiri gegenüber weiterhin missmutig sind. Zudem war da vor dem Auftakt gegen Brasilien in den sozialen Medien ja noch dieses Fahnenbild aus der Kabine der Serben: Es zeigte die Umrisse des Kosovo, darüber waren die serbischen Nationalfarben gelegt. Die Fifa leitete danach eine Untersuchung ein, bislang gibt es kein Urteil.

Granit Xhakas Torjubel gegen Serbien zog weitreichende Konsequenzen nach sich. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Auch schreibt der serbische «Telegraf», ein Onlineportal: «Für Xhaka und Shaqiri wird das Spiel anders als für die anderen. Besonders nach den Ereignissen vor vier Jahren in Russland und dem Torjubel mit der Geste des albanischen Doppeladlers. Es war eine Provokation, welche die Serben nicht vergessen. Sie sind nun gespannt auf die Revanche.»

Die Pressekonferenz neigt sich dem Ende. Tadic und Milinkovic-Savic sind sich einig: «Der Gegner hat Qualität, ist ziemlich gut.» Sie wollen «alles geben, das Glück erzwingen». Wie man das halt immer so sagt. Und überall hört. Selbst in Doha, wo es erstmals leicht bewölkt war.

