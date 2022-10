Xherdan Shaqiri in Lugano: das sagt er zum WM-Training in Lugano

Fussball Xherdan Shaqiris Flugshow in Lugano: Fast so schön wie sein Traumtor an der EM 2016 In knapp einem Monat beginnt für die Schweizer Nati die WM 2022 in Katar. Bis dahin hält sich Xherdan Shaqiri beim FC Lugano fit. Wir haben ihn besucht. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 26.10.2022, 13.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volle Konzentration: Xherdan Shaqiri (Mitte) wärmt sich für das Training beim FC Lugano auf. Samuel Golay / KEYSTONE

Es ist einer dieser wunderbaren Herbsttage in Lugano. Die Sonne lacht über der Stadt. Licht und Schatten vollführen zwischen Bergen und See ein phänomenales Spiel. Mitten in dieser Szenerie betritt um kurz vor 10:30 Uhr Xherdan Shaqiri die Bühne. «Hallo Zämä», begrüsst Shaqiri die Beobachter. Er kommt im Lugano-Outfit, schwarz-weisses Shirt und Hosen, dazu türkisblaue Schuhe.

Shaqiri beim FC Lugano im Training: Das sind die besten Bilder. Video: Etienne Wuillemin (Lugano, 26.10.2022)

Der Schweizer Nationalspieler ist nicht einfach so zu Besuch beim FC Lugano. Er ist Trainingsgast beim Super-Ligisten. Das Ziel: Fit bleiben für die WM. Weil seine Saison mit Chicago Fire bereits am 9. Oktober zu Ende ging, musste eine Übergangslösung her. Lugano, der Partnerverein von Chicago Fire, hat gerne Hand geboten.

Die meisten Trainingsspielchen an diesem Mittwoch absolviert Shaqiri an der Seite von Nati-Kollege Renato Steffen. Die Laune ist prächtig. Die Lust am Fussball gross. Mehr als einmal setzt er zum spektakulären Scherenschlag an, vielleicht, um in seinem Körper schon mal die Erinnerungen an das Traumtor an der EM 2016 gegen Polen zu wecken.

Shaqiri trainiert bis am 12. November in Lugano

Bis am 12. November darf Shaqiri beim FC Lugano mittrainieren. An jenem Wochenende finden in Europas Fussballligen die letzten Spiele statt. Dann geht es nach Katar. Hoffentlich mit einem fitten Xherdan Shaqiri.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen