Fussball Yann Sommer fällt «bis auf Weiteres» aus – verpasst der Nati-Torhüter wegen seiner Fussverletzung die WM? Der Schweizer Nati-Torhüter Yann Sommer knickt im DFB-Pokal um und muss verletzt raus. Wie gravierend ist die Verletzung am linken Knöchel? In gut einem Monat beginnt die WM in Katar – reicht die Zeit für eine vollständige Genesung? Sommers Verein Mönchengladbach bestätigt am Mittwochabend, dass der Torhüter für die nächste Zeit ausfällt. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren Aktualisiert 19.10.2022, 16.43 Uhr

In dieser Szene verletzt sich Yann Sommer am linken Sprunggelenk. Video: ARD

Die Sorgen an diesem Mittwoch sind gross. Die Fragen qualvoll. Wie schlimm ist die Fussverletzung von Yann Sommer? Reicht die Zeit für den Nati-Torhüter, um noch vor der WM in Katar zu genesen? Und was, wenn die Schweiz tatsächlich auf Sommer verzichten müsste?

Es gibt in der Schweiz derzeit kaum einen Nationalspieler, der im Volk so hoch im Kurs ist wie Sommer. Das hat viel mit der EM im Juni 2021 zu tun. Sommer gelangen an einem grossen Turnier wieder einmal herausragende Leistungen. Unvergessen: das Penaltyschiessen im EM-Achtelfinal gegen Frankreich, die Parade gegen Kylian Mbappé ermöglichte der Nati den Viertelfinal.

Dass Sommer kurz vor dem historischen Erfolg zum zweiten Mal Vater wurde, zwischenzeitlich zu seiner Familie zurückreiste, nur um dann noch besser zu halten, liess seine Popularität noch einmal steigen.

Auch darum berührt sein Schicksal jetzt besonders.

Die verhängnisvolle Szene geschieht am Dienstagabend. Sommer will im DFB-Pokal-Spiel Darmstadt-Mönchengladbach nach gut drei Minuten eine Flanke fangen. Eigentlich Routine. Doch bei der Landung knickt er mit dem linken Fuss um. Die Partie ist für ihn vorzeitig vorbei.

Yann Sommer am Boden: Nachdem er umgeknickt ist, muss er ausgewechselt werden. Wie lange fällt er nun aus? Getty Images

Am Tag darauf finden in Mönchengladbach die medizinischen Untersuchungen statt. Am Mittwochabend schreibt der Verein auf der Homepage: «Sommer fehlt bis auf Weiteres wegen einer Sprunggelenksverletzung.» Es ist die nüchterne Bestätigung dafür, dass Sommers linker Fuss in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber es fehlt ein Zeithorizont bis zu seiner Rückkehr.

Es ist also völlig ungewiss, wann Sommer wieder im Tor stehen kann. Im günstigsten Fall bereits wieder in drei Wochen und damit noch vor der WM. Und schlechteren Fall reicht es indes nicht für die ersten Schweizer WM-Spiele.

Teamkollege Nico Elvedi kümmert sich um seinen verletzten Torhüter Yann Sommer. Imago Images

Sommer muss vom Platz. Für die Nati eine schlimme Nachricht. Imago Images

Nati-Goalietrainer Foletti zuversichtlich

So oder so: Sommers Verletzung kommt für die Nati zur Unzeit. Der 33-jährige Torhüter befand sich in einer beneidenswerten Form. Sowohl mit Mönchengladbach als auch mit der Nati glänzte er in dieser Saison. Zuletzt hielt er gegen Tschechien in der Nations League erneut einen Penalty. Es war das fünfte Mal in Serie, dass ein Elfmeter aus dem Spiel heraus gegen die Schweiz nicht zum Erfolg für den Gegner führte.

An der WM wäre ein gesunder Yann Sommer selbstredend Stammtorhüter. In Katar würde er sein viertes grosses Turnier nach EM 2016, WM 2018 und EM 2021 bestreiten. Seine Leistungen an diesen Grossanlässen waren stets herausragend. Sein Ausfall würde schwer wiegen. Aber nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit.

Würde Sommer tatsächlich ausfallen, käme es in der Nati zu einem Dreikampf. Dortmunds Gregor Kobel hätte die Pole-­Position inne, aber auch er war zuletzt verletzt und leistete sich am Wochenende gegen Union Berlin einen groben Patzer. ­Jonas Omlin hat in seinen Spielen mit der Nati seine Tauglichkeit mehrfach bewiesen, zuletzt beim 1:0 über Portugal. Und Yvon Mvogo zeigt in dieser Saison mit Lorient, dem derzeitigen Überraschungs-Zweiten der Ligue 1, eine herausragende ­Saison.

Im Lager des Schweizer Nationalteams ist die Hoffnung auf eine baldige Genesung von Sommer jedoch gross. Torhüter-­Trainer Patrick Foletti sagt zu CH Media:

«Wir haben uns mit Yann Sommer ausgetauscht und auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird.»

Gregor Kobel ist Stammtorhüter bei Borussia Dortmund und erster Anwärter auf die Nummer 1 im Nati-Tor, falls Sommer nicht an die WM kann. Imago Images

Die Schweiz an der WM 2022 Gruppe G 24. November: Schweiz-Kamerun 11:00 Uhr

28. November: Schweiz-Brasilien 17:00 Uhr

2. Dezember: Schweiz-Serbien 20:00 Uhr



Die beiden besten Teams pro Gruppe qualifizieren sich für den Achtelfinal.

