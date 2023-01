Yann Sommer möchte offenbar zu Bayern München

Fussball Nationalgoalie Yann Sommer ist Bayerns Wunschlösung ‒ er bittet Gladbach um Freigabe Yann Sommer soll die Wunschlösung für den freien Torhüterposten des FC Bayern München sein. Geht alles schnell, reist der Schweizer Nati-Goalie schon bald mit den Bayern nach Katar ins Trainingslager. Zunächst geht es aber noch ums Geld. Raphael Gutzwiller 03.01.2023, 14.22 Uhr

Ist Yann Sommer bald Goalie von Bayern München? Freshfocus

Die Stars von Bayern München verzweifelten. Immer wieder probierten sie es, immer wieder hielt Yann Sommer für Borussia Mönchengladbach beim 1:1-Remis. Am 27. August 2022 zeigte der Schweizer Torhüter 19 Paraden – neuer Bundesligarekord. «Wir kennen es ja schon, dass der Yann Sommer gegen uns immer sehr gut spielt», sagte Bayerns Joshua Kimmich danach. «Auch heute war er der beste Mann auf dem Platz.»

Statt die Bayern-Spieler zur Verzweiflung zu bringen, könnte Sommer nun bald selber zwischen den Pfosten von Bayern München stehen. Der Transfer des Schweizer Nationalkeepers konkretisiert sich offenbar. Laut der «Süddeutschen Zeitung» soll Sommer der Borussia Mönchengladbach signalisiert haben, dass er gerne kurzfristig zum FC Bayern wechseln würde.

Für den deutschen Rekordmeister soll Sommer inzwischen der absolute Wunschkandidat für die neue Nummer 1 sein, nachdem sich Stammgoalie Manuel Neuer, 36, in den Skiferien den Unterschenkel gebrochen hat und bis Ende Saison ausfällt.

Sind Yann Sommer und Leroy Sané bald Teamkollegen? Freshfocus

Die ursprüngliche Idee als Ersatz wäre eigentlich Alexander Nübel gewesen, der einst als möglicher Nachfolger Neuers von Schalke verpflichtet worden war. Doch die Rückkehr des 26-Jährigen scheint sich zu zerschlagen, zu schwierig gestalten sich die Verhandlungen mit Leihklub Monaco. Zudem hat sich auch schon Nübel selber geäussert, dass er eine Rückkehr nach München zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll finden würde.

Weiter sollen sich die Münchner mit Marokkos-WM Held Bono von Sevilla sowie dem Frankfurter Torhüter Kevin Trapp befassen.

Langfristiger Vertrag oder Übergangslösung?

Realistischer scheint aber tatsächlich der Wechsel Sommers zu Bayern zu sein. Für den 34-Jährigen spricht, dass auch der langjährige Münchner Führungsspieler Manuel Neuer ein Wechsel des Schweizers unterstützen könnte. Denn anders als etwa Kevin Trapp könnte Sommer auch als Übergangslösung geplant werden.

Sommer könnte bei Bayern in der Rückrunde und in der Champions League sein hohes Niveau nachweisen und dann zu Manchester United weiterwechseln. Die Engländer gelten als sehr interessiert. In dem Fall würde Neuer wieder als Nummer 1 in das Bayern-Tor zurückkehren. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Sommer bei den Bayern dennoch einen langfristigen Vertrag erhalten würde. Bei Gladbach liegt ihm schon länger ein Angebot für eine Verlängerung bis 2026 vor.

Gilt als möglicher neuer Bayern-Goalie: Yann Sommer. Matthias Schrader / AP

Yann Sommer hat sich vor der WM geziert, den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach zu verlängern, weil er sich die Option offenhalten wollte zu einem Topklub zu wechseln. Der Schweizer Nati-Goalie soll sich der Tatsache bewusst gewesen sein, dass er sich mit guten Leistungen in Katar noch mehr in den Fokus spielen könnte. Nun läuft Sommers Vertrag in Gladbach am 30. Juni aus.

Dennoch wäre ein Transfer von Yann Sommer für den FC Bayern München nicht gratis. Borussia Mönchengladbach soll bei einem Transfer im Winter für den Goalie, der seit 2014 beim Klub spielt, angeblich rund fünf Millionen Euro verlangen. Das Geld will der Klub selber in einen kurzfristigen Ersatz investieren können. Als möglicher Kandidat gilt der australische Nationalcaptain Mathew Ryan vom FC Kopenhagen, der an der WM des Team aus «Down Under» angeführt hatte und nur von den Finalisten Frankreich und Argentinien bezwungen worden war.

Sommer wäre erst der vierte Schweizer beim FC Bayern München. Zuvor spielten Alain Sutter (von 1994 bis 1995), Ciriaco Sforza (von 1995-1996 und von 2000-2002) sowie Xherdan Shaqiri (von 2012 bis 2015) für den deutschen Rekordmeister.

Würde der Wechsel Sommers zu Bayern München in den kommenden Tagen über die Bühne gehen, ginge es für den ehemaligen Basel-Goalie dorthin zurück, wo die WM am 6. Dezember gegen Portugal schmerzhaft mit einer 1:6-Niederlage geendet hatte: nach Katar. Die Bayern-Stars verbringen ab Freitag bis am 12. Januar ihr Trainingslager in Doha. Vielleicht auch mit dem Schweizer Nationalgoalie Yann Sommer.