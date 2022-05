Ob- und Nidwaldner Kantonales Schwingfest in Kerns: Liveticker

Schwingen Überraschung perfekt: Der Zuger Fabian Durrer gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest Fabian Durrer triumphiert am Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Kerns. Im Schlussgang bezwingt er Christian Zemp, den anderen Überraschungsmann des Tages. Claudio Zanini Aktualisiert 08.05.2022, 17.46 Uhr

Fabian Durrer gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Der 22-jährige Zuger entscheidet den Schlussgang gegen den einheimischen Nichtkranzer Christian Zemp (Kerns) nach 3 Minuten und 48 Sekunden mit Kurz und Nachdrücken für sich.

Fabian Durrer feiert seinen Festsieg beim 117. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022)

Einen Spitzenplatz erreichten auch die Eidgenossen Sven Schurtenberger und Andi Imhof, die ihre sechsten Gänge gewannen. Durrer gewann im 5. Gang gegen Christian Odermatt und profitiert davon, dass die Konkurrenz vor ihm nicht sieget. Zemp seinerseits wird bei seiner Niederlage gegen Kilian von Weissenfluh mit der Note 8,75 belohnt. Damit kommen die beiden auf eine Punktzahl von 47,75. Die Schlussrangliste:

Fabian Durrer feiert seinen Festsieg beim 117. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Kerns, 8. Mai 2022)

Christian Zemp kommt im 5. Gang gegen Kilian von Weissenfluh (in weiss) unter die Räder. Urs Flüeler/Keystone

Der Lauf von Christian Zemp findet im 5. Gang ein Ende. Gegen Kilian von Weissenfluh werden dem 18-Jährigen die Limiten aufgezeigt. Von Weissenfluh dominiert das Geschehen von Beginn an und bezwingt ihn am Boden. Zemp musste im 5. Gang zweimal antreten. Zuerst gegen Christian Gerber, der sich allerdings verletzte. Später wurde ihm deshalb Kilian von Weissenfluh zugeteilt - für ihn war es bereits der 6. Gang.

Von den topklassierten Schwingern kann keiner einen Sieg landen. Der auf Rang 2 stehende Jonas Burch muss einen Gestellten gegen Erich Fankhauser hinnehmen. Die auf Rang 3 liegenden Marco Schöpfer (gegen Fritz Ramseier), Urs Doppmann (gegen Stefan Ettlin) und Marc Lustenberger (gegen Dominik Waser) kommen ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinaus. Und Nichtkranzer Roman Wandeler (3b) verliert gegen Stephan Arnold.

Die Eidgenossen Benji von Ah (gegen Roman Fellmann), Andi Imhof (gegen Alex Huber), Sven Schurtenberger (gegen Christian Bucher) und Reto Nötzli (gegen Niklaus Scherer) schafften alle einen Sieg.

Die Ausgangslage könnte nach fünf Gängen kaum offener sein. Wer im Schlussgang steht, ist noch nicht eindeutig. Die Zwischenrangliste dürfte in wenigen Augenblicken etwas Klarheit bringen.

Auf dem Höhenflug: Christian Zemp. Urs Flüeler/Keystone

Der junge Kernser Christian Zemp bleibt an der Spitze und begeistert weiterhin das Publikum. Im vierten Gang kommt der 18-Jährige gegen Werner Suppiger zwar mehrmals an den Rand einer Niederlage, am Ende kontert Zemp aber geschickt und sorgt dafür, dass die Stimmung auf den Rängen den vorläufigen Höhepunkt erreicht. Es ist der vierte Sieg für Zemp.

Dahinter tun sich viele arrivierte Kräfte schwer. Das Eidgenossen-Duell zwischen Benji von Ah und Kilian von Weissenfluh endet gestellt. Andi Imhof trennt sich mit Dominik Gasser unentschieden. Und Christian Gerber stellt mit Michael Müller.

Siege gibt es ausserdem für Reto Nötzli (gegen Pascal Röthlin), Sven Schurtenberger (gegen Toni Omlin), Erich Fankhauser (gegen André Bucher) und Jonas Burch (gegen Reto Fankhauser). Burch belegt nun Platz 2 hinter Christian Zemp. Seine Spitzenposition verliert der Nichtkranzer Marco Schöpfer nach dem Gestellten gegen Ueli Rohrer.

Jubel bei Andreas Odermatt nach dem Sieg gegen Sven Schurtenberger. Urs Flüeler/Keystone

Im 3. Gang passiert das Unerwartete. Sven Schurtenberger wird von Andreas Odermatt auf den Rücken gelegt. Nach dem «Guet» des Kampfrichters zieht Schurtenberger mit Kreuzgriff und bringt Odermatt zu Boden. Doch den Schwung des Luzerners nutzt der Nidwaldner zum Konter und kommt direkt zum Sieg. Schurtenberger hat zur Wettkampfhälfte einen Sieg, einen Gestellten und eine Niederlage auf dem Notenblatt. Damit dürfte er bereits aus der Entscheidung um den Tagessieg gefallen sein.

Die unbezwungenen Ueli Rohrer und Christian Odermatt stecken ihre ersten Niederlagen ein. Beide bekommen es mit Bernern zu tun. Rohrer verliert gegen Christian Gerber. Odermatt unterliegt Kilian von Weissenfluh.

Dominik Gasser stellt derweil mit Erich Fankhauser und fällt zurück. Den zweiten Sieg holen nun Andi Imhof (gegen Martin Felder) sowie Benji von Ah (gegen Marc Lustenberger). Reto Nötzli kommt gegen Tobias Hurschler zum ersten Sieg.

Die Ausgangslage ist zur Mittagspause sehr offen. An der Spitze liegen der Luzerner Marco Schöpfer und der Kernser Christian Zemp. Die beiden Nichtkranzer haben je drei Siege. Auf Rang 2 folgen mit Reto Fankhauser, Dominik Gasser und Toni Omlin die ersten Kranzer.

Benji von Ah (hier im 1. Gang gegen Michael Müller) ist im 2. Gang siegreich. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die Favoriten kommen besser in die Gänge. Fast allen Eidgenossen gelingt im 2. Gang der erste Sieg. Sven Schurtenberger hat mit dem Berner Kevin Steudler zwar Mühe, gewinnt dann aber kurz vor Ablauf der Gangdauer. Benji von Ah bodigt Silvio Wyrsch und holt sich einen ersten grösseren Applaus des Heimpublikums ab.

Siege gibt es auch für Andi Imhof (gegen Christoph Waser), Kilian von Weissenfluh (gegen Damian Egli), Erich Fankhauser (gegen Dominik Hess) und Christian Gerber (gegen Stefan Arnold). Etwas überraschend kommt dafür der Gestellte von Reto Nötzli. Der Eidgenosse kann den jungen Nidwaldner Jonas Durrer nicht bezwingen.

Zwei Siege haben unter anderem der Berner Dominik Gasser, der Obwaldner Ueli Rohrer und der Nidwaldner Christian Odermatt. Gasser bezwingt Urs Doppmann mit dem ersten Zug, Rohrer gewinnt gegen Martin Bättig, Odermatt gegen Niklaus Scherer.

Sven Schurtenberger müht sich mit Kilian von Weissenfluh (rechts) ab. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Zum Abschluss des 1. Gangs treffen Sven Schurtenberger und der Berner Kilian von Weissenfluh aufeinander. Der Berner Gast ist für den Luzerner ein erwartet schwerer Gegner. Der Gang zwischen den beiden endet schliesslich gestellt.

Von den sieben angetretenen Eidgenossen konnte sich keiner einen ersten Sieg notieren lassen. Andi Imhof startet gegen den Berner Christian Gerber mit einem Gestellten. Für Benji von Ah beginnt der Tag gegen Michael Müller mit einem Unentschieden. Von Ah wäre ursprünglich gegen den Schwyzer Alex Schuler eingeteilt gewesen. Schuler sagte kurzfristig ab.

Die Schwingerarena: Rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind da. Urs Flüeler / Keystone

Zwischen Reto Nötzli und Erich Fankhauser gibt es auch keinen Sieger. Die beiden trennen sich mit einem Unentschieden. Auch das umkämpfte Duell zwischen dem Berner Gast Fritz Ramseier und dem Luzerner Werner Suppiger endet gestellt.

Siege gibt es unter anderem für Damian Egli (gegen Adrian Steinauer), Stefan Arnold (gegen Dominik Waser), Urs Doppmann (gegen Jonas Burch), Reto Fankhauser (gegen Christian Bucher) und Ueli Rohrer (gegen Roman Fellmann).