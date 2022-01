FC Luzern Gefühlsausbrüche beim Schlusslicht – FCL darf im Kampf um die Klasse nicht überdrehen Der FC Luzern spielt unter Mario Frick wieder mit Feuer und Leidenschaft: Doch wie viele Emotionen erträgt es im Abstiegskampf? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 31.01.2022, 19.00 Uhr

FCL-Offensivspieler Pascal Schürpf (links) im intensiven Zweikampf mit Basels Fabian Frei. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 30. Januar 2022)

Der neue Trainer Mario Frick hat nicht nur den geradlinigen Fussball beim FC Luzern zurückgebracht, sondern auch das Feuer und die Leidenschaft frisch entfacht. Das stimmt zuversichtlich – obwohl das Ergebnis zum Rückrundenstart am Sonntag zu Hause gegen den FC Basel nicht passte. Für den sehr engagierten Auftritt gab es für die Innerschweizer keine Belohnung – mit 0:3 ging der Vergleich gegen die um den Meistertitel spielenden Gäste verloren.

Verärgert waren die FCL-Spieler nicht nur über die eigenen Aussetzer in der Abwehr und die mangelnde Effizienz im Angriff, sondern auch über Schiedsrichter Lukas Fähndrich. Der 37-Jährige kommt aus Luzern, pfeift für den anderen FCL aus der Region, den FC Littau.

Müllers Ärger über den Schiedsrichter und Schulz

Fähndrich bevorteilte Schlusslicht FCL gewiss nicht. «Der hört nicht mal zu, ich habe es beim Schiedsrichter auch probiert. Bei so einem musst du aufhören zu diskutieren», stellte Marius Müller hinterher bei «Blue Sport» fest. Für Reklamieren hatte der FCL-Goalie die gelbe Karte bekommen. Nicht besonders schlimm, weil es erst seine zweite Verwarnung der Saison ist.

Der Luzerner Torhüter Marius Müller ist zum Rückrundenstart nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Basel bedient. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Gravierendere Folgen hatte das Meckern von Marvin Schulz drei Minuten nach seiner insgesamt sechsten gelben Karte der Spielzeit: Der Unparteiische zeigte dem Aufbauer Gelb-Rot – das war sein zweiter Platzverweis der Saison nach einer direkten roten Karte in der 2. Runde in St. Gallen. Schulz brachte den FCL somit in den letzten 20 Minuten inklusive Nachspielzeit in Unterzahl, er wird dem Team zudem am Sonntag in Lugano gesperrt fehlen. Müller sprach von eigener Dummheit – und meinte damit Kumpel Schulz.

Fähndrich liess beidseits nicht mit sich reden, denn auch Basel-Coach Patrick Rahmen schickte der Referee nach zweimaligem Reklamieren während der Schlussphase mit gelb-roter Karte auf die Tribüne.

«BaZ» fragt, ob Schürpfs Foul rotwürdig war

Glück hatte dagegen Pascal Schürpf, dass sein überharter Check gegen Michael Lang an der Seitenlinie nicht einmal geahndet wurde. Der FCB-Aussenverteidiger hatte den Ball bereits gespielt, als der kurz zuvor eingewechselte FCL-Angreifer angerauscht kam. «Das war eine total unnötige Aktion von mir. Ich komme zu spät, kann nicht mehr zurückziehen und versuche, mich mit dem Ellbogen zu schützen. Ich hoffe, es geht ihm wieder gut», sagte Schürpf nach dem Abpfiff. Er war im Zweikampf in der 72. Minute zu spät dran und hatte den Basler mit seiner Schulter am Kopf getroffen. Die «Basler Zeitung» (BaZ) stellte gestern online die Frage: «Hätte das Foul von Pascal Schürpf mit Rot geahndet werden müssen?» Bei einer Intervention des Video Assistant Referee (VAR) wäre es für den Ex-Basler wohl eng geworden.

In Schürpfs Karriere wäre ein Platzverweis ein Novum gewesen. Der 32-jährige FCL-Profi steht in seiner insgesamt 15. Saison, total wurde er 38 Mal verwarnt. Das sind im Schnitt 2,5 gelbe Kartons pro Saison. Schürpf ist zwar ein Mentalitätsspieler und Vorkämpfer, aber bestimmt kein Raubein. In dieser vermaledeiten Spielzeit ist allerdings zu erkennen, dass ihm die Erfolglosigkeit zusetzt. Im 19. Spiel setzte es die 10. Niederlage ab. Die Nerven beim FCL liegen blank. «Wir müssen schleunigst Punkte holen – und zwar viele», tönte Müller am Sonntagabend fast schon verzweifelt.

FCL-Stürmer Nikola Cumic ist enttäuscht, trotz guter Chancen kann er die Innerschweizer gegen Basel nicht zum Punktgewinn schiessen. Bild: Martin Meienberger/Frehsfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Nicht überdrehen, sondern die richtige Balance finden

Martialisch war Müllers Wortwahl bereits mit Blick aufs Frühjahr: «Ab Januar muss in unserer Vorbereitung Krieg herrschen.» Feuer und Aggressivität braucht es im Abstiegskampf, doch zu viele Emotionen wirken sich kontraproduktiv aus. Frick muss auch da die Balance finden.

Schürpf entschuldigt sich bei FCB-Spieler Lang Zwischen dem Check von Pascal Schürpf an FCB-Verteidiger Michael Lang und dessen Auswechslung vergingen einige Minuten. Der 30-jährige Ex-Nationalspieler war, nachdem ihn Schürpf mit der Schulter am Kopf getroffen hatte, lange liegen geblieben. Lang blieb bei Bewusstsein. Am Montag wurde der Basel-Profi noch einmal untersucht, das Ergebnis steht noch aus. FCL-Stürmer Schürpf sagt: «Ich hatte mit Michi Lang Kontakt, und habe mich für die Aktion entschuldigt.»

