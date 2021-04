Gegen Chiasso Punkt für den SC Kriens im Abstiegskampf – aber die Rettung ist noch weit weg Der Ranglistenvorletzte SC Kriens spielt auswärts beim Tabellenletzten FC Chiasso 0:0. Turi Bucher 09.04.2021, 22.48 Uhr

Trainer des SC Kriens: Bruno Berner. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 3. April 2021)

Der Ernst der Lage war in diesem Spiel beiden Mannschaften anzumerken, der Respekt vor dem gegnerischen Knockdown gross: Chiasso und Kriens waren in diesem Freitagabendspiel in erster Linie darauf bedacht, im Verteidigungssektor keine Fehler zu begehen. Umso besser, wenn dann sogar mal ein konstruktiver Angriff gelang – viele von dieser Sorte gab es nicht, auf beiden Seiten.

Es war alles in allem ein Hängen und Würgen ohne spielerische Klasse. Hatte man in Anbetracht der Tabellensituation etwas anderes erwarten dürfen? Chiasso führte seine wenigen gelungenen Angriffsbemühungen vielleicht etwas zwingender aus. Die Krienser jedoch verteidigten gut, waren sich bewusst: Keiner darf sich einen Ballverlust, einen Fehler leisten. Deshalb wurde der Ball gegen die in der ersten Halbzeit noch mit Pressing agierenden Chiassesi oft mit weiten Flanken aus der Gefahrenzone wegspediert, oft auch in den Tessiner Abendhimmel.

Disziplin und Fleiss statt Dribblings und Geistesblitz

Der SCK vermochte Chiasso auch nicht wirklich in Gefahr zu bringen. Dem Krienser Kreativspieler Helios Sessolo gelang in der Offensive wenig, missriet vieles, auch, weil Chiasso die Zweikämpfe hart führte.

Es war schliesslich ein Krienser Punktgewinn, der mit Disziplin, Fleiss und Willenskraft erkämpft wurde. Für den siegbringenden Lucky Punch fehlte der Geistesblitz, das überraschende Dribbling, die rasche, unerwartete und millimetergenaue Angriffsattacke.

Dass sich die beiden Teams nicht mehr «weh» zu tun vermochten, dass es beim torlosen Remis blieb, zeigt: So spielen halt Teams, die tief im Abstiegskampf stecken, denen zuweilen die nötige Prise Mut fehlt. Die Krienser hatten in der statistischen Schlussabrechnung zwar etwas weniger Ballbesitz (48:52 %), erarbeiteten sich aber mit den zu zaghaften Offensivbemühungen immerhin fünf Eckbälle (Chiasso 1). Auch da: fünf Corner ohne nennenswerte Gefahrenmomente.

Zufrieden sagte Kriens-Trainer Bruno Berner vor der Rückkehr in die Innerschweiz:

«Wir haben mit dem Unentschieden unsere Position verteidigt. Das ist das Wichtigste. Wir haben Chiasso keine Torchancen zugestanden.»

Er könne, so Berner weiter, mit dem einen Punkt durchaus «leben».

Der SC Kriens hat nun in dieser Saison gegen Chiasso zweimal 0:0 gespielt, dazu einmal verloren (2:3) und einmal gewonnen (2:0). Mit dem torlosen Remis von diesem Freitag, das Kriens von der Schweizer Südgrenze mit nach Hause nimmt, bleibt der Zweipunktevorsprung auf Chiasso bestehen. Die im Abstiegskampf noch mit involvierten Neuchâtel Xamax (daheim gegen Aarau) und Wil (auswärts in Winterthur) spielen erst am Samstag.

Wie schon vor einer Woche im Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy haben sich die Krienser diesen Punkt in Chiasso insgesamt verdient. Der nächste Gegner – in der Challenge League – heisst Schaffhausen (Samstag, 18.15). Dazwischen liegt aber noch, am Mittwoch (17.00), der Cup-Viertelfinal-Hit im Kleinfeld gegen Servette. Es ist ein kleines Dessert zwischendurch, die volle Konzentration muss weiterhin der Meisterschaft und dem Ligaerhalt gelten. Denn das rettenden Challenge-League-Ufer, es ist noch weit weg.