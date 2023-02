Achtelfinal-Los: Gegen Slovan hat Basel eine Rechnung offen

Europacup Gegen Slovan Bratislava hat der FC Basel etwas gutzumachen Der FCB erweist dem Schweizer Fussball mal wieder einen Dienst und trifft im Achtelfinal der Conference League am 9. und 16. März auf einen alten Bekannten. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nächste Ausfahrt Bratislava: Basel freut sich auf den Achtelfinal in der Conference League, hier mit Zeki Amdouni und Teamkollegen beim Jubel nach dem Trabzonspor-Spiel. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Die eine Aufgabe hat der FC Basel bereits erledigt: Sein Sieg gegen Trabzonspor und die wieder einmal fast exklusiv gesammelten Punkte im europäischen Ranking sorgen dafür, dass die Super League nicht nur nächste Saison, sondern auch 2024/25 fünf Teilnehmer in die internationalen Wettbewerben entsenden kann und nebst dem Meister auch der Zweite sich in der Qualifikation zur Champions League versuchen darf. Gratulationen und Spenden nimmt der FCB sicher gerne an.

Zum zwölften Mal in seiner Europacupgeschichte ist der FCB unter die letzten 16 vorgedrungen, und im Lostopf lagen attraktive Namen wie West Ham oder Nizza. Gezogen wurde Slovan Bratislava, was unter alte Bekannte fällt, denn erst im Herbst hatten die beiden in der Gruppenphase miteinander zu tun. Damals noch mit Alex Frei an der Basler Seitenlinie.

Slovan gewann in Basel 2:0, das Rückspiel endete 3:3, womit der slowakische Rekordmeister bei Punktgleichheit der Gruppensieg anheim fiel. «Wir haben etwas gut zu machen», meint FCB-Interimstrainer Heiko Vogel zum Los. «Slovan hat uns im Heimspiel die Grenzen aufgezeigt, das ist Ansporn genug.»

Auf seine in der laufenden Kampagne dreifach demonstrierte Comeback-Qualität im eigenen Stadion wird der FCB im Achtelfinal nicht zurückkommen können: Das Hinspiel findet am 9. März in Basel statt, das Rückspiel am 16. März in der slowakischen Hauptstadt.

Eine Million Prämie für den Viertelfinaleinzug

Die Slowaken, die von Trainerlegende Vladimir Weiss im vorigen Sommer zum vierten Meistertitel in Serie geführt wurden, stehen aktuell nach 18 Runden der Fortuna Liga wieder mit einem Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze.

Um von den Uefa-Punkten selbst zu profitieren und als Zweiter an der Champions League schnuppern zu können, haben die Basler in der heimischen Liga noch einiges zu leisten respektive aufzuholen. Sicher ist, dass sie als Achtelfinalist 600000 Euro Prämie einstreichen.

Gegen Bratislava winkt eine weitere Million für das Erreichen der Viertelfinals. Spenden braucht es für die finanziell klammen Basler akut also noch nicht.

Europacup-Auslosung Europa League, Achtelfinals Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Juventus Turin - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest

FC Sevilla - Fenerbahce Istanbul

Sporting Lissabon - FC Arsenal

Manchester United - Betis Sevilla

AS Rom - Real Sociedad San Sebastian

Schachtar Donezk - Feyenoord Rotterdam Die Termine: 9. & 16. März. – Finale: 31. Mai in Budapest Conference League, Achtelfinals

AEK Larnaka - West Ham United

AC Florenz - Sivasspor

Lazio Rom - AZ Alkmaar

Lech Posen - Djurgardens IF

FC Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - OGC Nizza

RSC Anderlecht - FC Villarreal

KAA Gent - Istanbul Basaksehir Die Termine: 9. & 16. März, Viertelfinale: 13. & 20. April , Halbfinale: 11. & 18. Mai, Finale am 7. Juni in Prag.