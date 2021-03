Sarah Koch vom Skiclub Hasle gewann in der Kategorie U16 das erste Combirace. Bild: PD

(aa) Ein ganzes Jahr haben die U16-Athletinnen und -Athleten ohne einen einzigen Wettkampf fleissig trainiert. Vor einer Woche fanden die ersten Punkterennen der Saison auf der Klewenalp und in Engelberg statt; dieses Wochenende nun die Premiere auf der Ochsenweid in Sörenberg. Am Samstag und am Sonntag haben sich je rund 150 Rennfahrer im Alter zwischen 11 bis 15 Jahren zu den ersten Rennen im Gebiet des Luzerner Schneesport Verbandes (LUSV) getroffen.

Die beiden Combirace-Rennen am Samstag fanden bei herrlichen Bedingungen statt. Dass nur Ryan Reichmuth (Drusberg, Knaben U14) ein Doppelsieg gelang, zeigt, wie umkämpft die zwei Rennen waren. Reichmuth stellte auch gleich die Tagesbestzeiten auf.

Am Sonntag zeigte sich ein völlig anderes Bild. Bei Schneefall und deshalb ruppiger Piste waren die jungen Athleten in zwei Slaloms ganz besonders gefordert. In allen Kategorien ausser bei den Mädchen U14 resultierten Doppelsiege. Die Tagesbestzeiten stellten Delia Lang (Büren-Oberdorf) und Mika Marty (Hergiswil) auf. Mit je drei Podestplätzen über beide Tage betrachtet waren Elin Würsch (Beckenried-Klewenalp) und Noah Gisler (Gotthard-Andermatt) am erfolgreichsten.

Wegen der Pandemie gibt es keine Siegerehrungen

Die strengen Schutzmassnahmen machten zwar Siegerehrungen unmöglich, trübten die tollen Leistungen aber in keiner Art und Weise. Der LUSV konnte dank des grossen Einsatzes von vielen Helfern aus diversen Skiklubs und dank der tatkräftigen Unterstützung der Bergbahnen Sörenberg sportlich wie auch organisatorisch erfolgreiche Rennen durchführen.