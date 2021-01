Volleyball Dem neuen Trainer von Volley Luzern ist vor allem eines wichtig: «Glückliche Spieler» «Jetzt oder nie», sagt Jorge Garcia. Der Interimstrainer von Volley Luzern will im Cup-Viertelfinal gegen Jona den ersten Heimsieg. Stephan Santschi 29.01.2021, 20.12 Uhr

Jorge Garcia kam kürzlich bei Volley Luzern zur unverhofften Beförderung. «Ich verdiene diese Chance», sagt der Spanier. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Und wieder verloren, erneut im Tiebreak. Am letzten Mittwoch kassierte Volley Luzern gegen den TSV Jona im 13. NLA-Spiel die 12. Niederlage, zum fünften Mal lautete das Ergebnis 2:3. So nahe wie diesmal waren die Luzerner dem ersten Heimsieg der Saison aber noch nie, 20:22 endete der fünfte Satz, mehrere Matchbälle liessen sie liegen. «Es fehlte uns ein wenig Glück, viel mehr nicht. Es ist eine mentale Sache. In unseren Köpfen ist eine Mauer, die wir durchbrechen müssen», erklärt Interimstrainer Jorge Garcia.

Am besten bereits am Sonntag, wenn zum dritten Mal innert neun Tagen Jona auf der anderen Seite des Netzes steht. Nach zwei Niederlagen in der Meisterschaft (1:3, 2:3) steht in der Bahnhofhalle der Viertelfinal des Schweizer Cups auf dem Programm. «Das ist das wichtigste dieser drei Spiele. Es liegt an uns. Wenn wir mit mehr Vertrauen und auf unserem Level spielen, sind wir für alles bereit», sagt Garcia und betont: «Jetzt oder nie!»

Jorge Garcia war nie aktiver Volleyballspieler

Jorge Garcia. Vor knapp drei Wochen kam der Assistenztrainer zur unverhofften Beförderung, als sich der Verein nach wenigen Monaten von Chefcoach Alessandro Lodi trennte. «Es war eine schwierige Situation, für alle», erzählt der 34-jährige Spanier. Der Umstand, wegen des Scheiterns des Chefs zur neuen Rolle zu kommen, gefiel ihm nicht, doch Garcia hält fest:

«Ich kenne die Spieler, den Verein. Ich habe mit Alessandro hart gearbeitet, ich verdiene diese Chance.»

Lodi wisse alles über Volleyball, von ihm habe er viel gelernt. «Die Akteure haben das Spiel aber nicht genossen. Und dann ist es schwierig, zu gewinnen.» Wichtig sei für ihn deshalb vor allem eines: «Glückliche Spieler.»

Für ihn persönlich kam es dabei zu einem Novum. In seiner Trainerkarriere, die trotz seines jungen Alters schon seit zwölf Jahren andauert, war er meistens Assistenztrainer. Und wenn er die Hauptverantwortung trug, dann war es in Frauenteams. «Als Assistent bin ich besser denn als Cheftrainer. Ich muss jetzt dazulernen, dazu fühle ich mich bereit», sagt Garcia. Sein Werdegang ist speziell, aktiv Volleyball spielte er nämlich nie. Während seines Sportwissenschaftsstudiums in Madrid habe er im Volleyball einen guten Lehrer gehabt. So sagte er sich: «Warum nicht? Mir gefällt dieser Sport auf einem hohen Level.» In einem Klub in Leganés, einer Vorstadt im Süden Madrids, half er als Assistent in verschiedenen Teams aus. Er schaute sich Spiele an, las viel, profitierte von den Cheftrainern. «In den ersten drei Jahren nahm ich kein Geld an, weil ich mich noch nicht als Volleyballtrainer fühlte.»

Über Island führt sein Weg in die Schweiz

Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als Angestellter in einem Sportgeschäft und als Nachwuchstrainer in Schulen und Vereinen. Als er sich reif für höhere Aufgaben fühlte, zog er weiter nach Torrejón de Ardoz, eine andere Stadt in der Region von Madrid, war Cheftrainer in der zweithöchsten Liga der Frauen und Männer. Später, wieder als Assistent, stieg er mit den Frauen von Elche in Spaniens Erste Liga auf. Schliesslich kam der Moment, um im Ausland das Glück zu versuchen. Letzte Saison, die wegen Corona nicht beendet werden konnte, war er bei einem Frauenteam in Island engagiert. Und eigentlich hatte er fast schon bei einem Klub in Ungarn unterschrieben, als Lodi ihm Volley Luzern schmackhaft machte. «Wenn Sie mir vor zehn Jahren gesagt hätten, dass ich heute Profitrainer im Volleyball bin, hätte ich geglaubt, dass Sie mich auf den Arm nehmen», sagt Garcia und lacht. Vielmehr dachte er damals an die Gründung einer Firma, die das Reisen mit dem Besuch von Sportevents verbindet. Die Finanzkrise liess dies aber nicht zu.

Mit nur drei Siegen zur Cup-Trophäe

Mit Volley Luzern will er nun eine komplizierte Saison, die mit dem Gewinn des Supercups vorzüglich begann, zu einem guten Ende bringen – wie es danach mit ihm weitergeht, ist offen. In der NLA ist noch eine Partie ausstehend, nächste Woche gegen Leader Amriswil. Dann beginnen die Playoff-Viertelfinals, wahrscheinlich gegen die Nummer zwei der NLA, Chênois Genève.

Zunächst kommt es nun aber zum Cup-Viertelfinal gegen Jona. «Kämpfen können wir gegen jedes Team, das sage ich meiner Mannschaft.» Und wer so oft mit 2:3 verliere, der habe auch die Qualität, diese Spiele zu gewinnen.

«Mit nur drei Siegen können wir einen Titel gewinnen, wir sind froh, diese Chance zu haben. Die Mannschaft ist wieder am Wachsen.»

Und so bleibt aus Luzerner Sicht zu hoffen, dass sie die mentale Mauer rechtzeitig zum Saisonfinish durchbrechen kann.