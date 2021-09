Handball «Wir stehen in der Deckung sehr gut und können das Tor zunageln»: HCK-Trainer Goran Perkovac sieht dem Saisonstart positiv entgegen Kriens-Luzern gastiert am Mittwoch zum Auftakt der Quickline Handball League bei St. Otmar St. Gallen. Trainer Goran Perkovac spricht im Interview über die Ausgangslage. Stephan Santschi 01.09.2021, 05.00 Uhr

Goran Perkovac prognostiziert einen Dreikampf an der Spitze - natürlich mit Kriens-Luzern. Bild: Pius Amrein

Welche Schlüsse ziehen Sie aus der klaren 24:31-Niederlage im Europa Cup gegen Benfica Lissabon?

Goran Perkovac: Wir haben die Qualität, um besser zu spielen, auch körperlich können wir mithalten. In Sachen Abgeklärtheit und Erfahrung sind wir aber nicht auf diesem Niveau. Trotzdem können wir Benfica etwas mehr ärgern, als wir es getan haben.

Was nutzen Ihnen diese Erkenntnisse vor dem ersten Meisterschaftsspiel in St. Gallen?

Ich weiss, dass wir in der Deckung sehr gut stehen und das Tor zunageln können. Vorne haben wir mit Milos (Orbovic, Anm. d. Red.) einen Akteur, der vier, fünf Tore pro Spiel schiessen kann und wenig Fehler macht. Domen (Sikosek Pelko) ist am Kreis zweikampfstark, gewinnt 1:1-Situationen, zudem schaltet er extrem schnell in den Angriff um. Und Josip Vekic sorgt hinten für Stabilität.

Wie stark erwarten Sie St. Otmar?

St. Otmar hat an Routine verloren, aber an Überraschungseffekt gewonnen. Im Rückraum haben sie neu zwei junge, kräftige und grosse Spieler, über die man noch wenig weiss (Vuk Lakicevic, Ariel Pietrasik). Von Gossau kam ein kräftiger Kreisläufer (Clemens Gangl). Es wird unangenehm, wir werden den Fokus aber auf uns richten. Wenn wir eine gute Leistung abrufen, können wir gewinnen.

Wie schätzen Sie den Titelkampf in der QHL ein? Wer könnte überraschen?

Oben kommt es zu einem Dreikampf zwischen Pfadi Winterthur, Kadetten Schaffhausen und uns, ich sehe für alle etwa die gleichen Chancen. Überraschen könnte GC Amicitia, das sich gut verstärkt hat, auch Basel dürfte mit dem neuen Trainer fitter werden und stabiler decken.

QHL, 1. Runde. Mittwoch: St. Otmar St. Gallen – HC Kriens-Luzern (19.30 Uhr). BSV Bern – Pfadi Winterthur (19.45 Uhr). Wacker Thun – Kadetten Schaffhausen (20 Uhr). – Donnerstag: HSC Suhr Aarau – Chênois Genève (19.15 Uhr). RTV Basel – GC Amicitia Zürich (19.30 Uhr).



Kriens-Luzern. Zuzüge: Rok Zaponsek (Slo, Torhüter). Milos Orbovic (Srb, Rückraum rechts). Josip Vekic (Kro, Rückraum rechts). Domen Sikosek Pelko (Slo, Kreisläufer). Björn Buob (Sz, Kreis). On Langenick (Sz, Flügel links). Gino Steenaerts (Sz, Flügel rechts). – Abgänge: Paul Bar (Tor), Tomas Piroch, Jernej Papez (Rückraum rechts), Adrian Blättler (Flügel links).