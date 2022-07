Formel 1: Alfa-Fahrer Zhou übersteht Start-Crash unverletzt

GP von Silverstone Alfa-Romeo-Fahrer Guanyu Zhou in heftigen Startcrash verwickelt – FIA gibt Entwarnung Gleich in der ersten Kurve kracht es beim Formel 1-Rennen in Silverstone. Dabei wird Guanyu Zhou, Fahrer des Schweizer Rennteams Alfa Romeo mit Sitz in Hinwil, wild durch die Luft geschleudert. 03.07.2022, 16.58 Uhr

Horror-Szenario gleich beim Start: Der Alfa Romeo Guanyu Zhou überschlägt sich in der ersten Kurve. AP Photo/Frank Augstein/Keystone

Wie durch ein Wunder hat Formel-1-Pilot Guanyu Zhou einen Horror-Unfall beim Grand Prix in Silverstone ohne schwere Verletzungen überstanden. Der Chinese überschlug sich am Sonntag kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun.