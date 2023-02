Skicross: Schweizer wollen WM-Medaillen

Grossanlass Roulette auf Ski in Georgien: Deshalb kommen an der WM der Männer 32 Skicrosser für eine Medaille in Frage Marc Bischofberger startet am Donnerstag in Bakuriani zur Skicross-WM. Das Feld ist offen. Der Olympiazweite von 2018 erklärt, weshalb so viele Rennfahrer als Medaillenkandidaten in Frage kommen. Auch Jonas Lenherr zählt zu den Favoriten. Daniel Good Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Verbissener Kampf um Zentimeter auf der Skicross-Piste mit Marc Bischofberger (links). Gian Ehrenzeller / Keystone

«Du kannst in der Qualifikation scheitern oder das Rennen gewinnen», sagt Marc Bischofberger zur Ausgangslage im Vorfeld eines Wettkampfes im Skicross. 108 Weltcup-Prüfungen hat der 32-jährige Appenzeller mittlerweile bestritten.

Marc Bischofberger Gian Ehrenzeller / Keystone

Viermal verliess er die Piste als Sieger, aber auch der Olympiazweite von 2018 blieb schon in der Qualifikation hängen. Im Dezember landete Bischofberger in Val Thorens zunächst auf dem 30. Rang, 24 Stunden später wurde er in seinem 101. Weltcup-Rennen Dritter.

So schnell kann es gehen. Skicross fahren im Weltcup – im direkten Vergleich mit drei Mitkonkurrenten – ist ein bisschen wie Roulette spielen. Es kann allerhand passieren. Stürze sind unvermeidbar. Deshalb sagt Bischofberger am Tag vor der WM-Qualifikation: «Alle 32 Finalisten im Rennen der Männer haben Chancen auf eine Medaille. Das Glück spielt eine grosse Rolle.» Am Roulettetisch gibt es 37 Möglichkeiten, um einen grossen Gewinn zu realisieren.

Eine 30-stündige Reise in das Kaukasus-Gebirge

Auch Bischofberger hat eine WM-Medaille im Visier. Er fuhr in dieser Saison besser als auch schon. Der Oberegger bestreitet seine fünfte WM. Zu mehr als Platz zehn reichte es ihm freilich nie. «Da besteht eindeutig Nachholbedarf», sagt er. Zuversichtlich stimmt ihn der Weltcup 2021 auf der aktuellen WM-Piste in Georgien. Vor zwei Jahren kam Bischofberger auf Rang sechs. Den Final der besten vier verpasste er haarscharf. «Mir gefällt es in dieser Gegend», sagt der Appenzeller.

30 Stunden dauerte für Bischofberger die Reise von der Schweiz an den WM-Ort 2023. In Istanbul mussten die Schweizer umsteigen. Gepäckstücke blieben keine auf der Strecke. An der sogenannten Ski-Freestyle- und Snowboard-WM werden bis zum 5. März 30 Medaillensätze vergeben. Bakuriani liegt auf 1700 Metern über Meer und ist Teil des Kaukasus.

Jonas Lenherr hatte seine beste Saison 2020/21. Anders Wiklund / EPA

Die Schweizer Skicrosser wohnen in einer schönen Unterkunft. «Aber allzu nachhaltig wird hier nicht gebaut», sagt Bischofberger. Alle drei Schweizer Teilnehmer an der Skicross-WM 2023 wohnen im Kanton St.Gallen: Bischofberger in Marbach, Jonas Lenherr in Gams und Joos Berry in Heiligkreuz. Titelverteidiger Alex Fiva und Olympiasieger Ryan Regez fehlen verletzt.

Die Revanche für die Olympischen Spiele

Die WM-Hauptprobe vergangene Woche auf der Reiteralm in Österreich glückte Bischofberger nur halbwegs. Nachdem er im ersten Rennen den Halbfinal erreicht hatte, kam er tags darauf bloss noch auf den 26. Platz. «Aber das ist egal. Sieg und Niederlage liegen im Skicross extrem nahe beieinander. Ich bin einfach schlecht gefahren. Aber eine Formkurve lässt sich aus solchen Resultaten nicht herauslesen», sagt Bischofberger.

Aber logisch – ein Sieg gebe Selbstvertrauen. Das letzte Rennen vor der WM gewann Bischofbergers Zimmerkollege Lenherr. Beide wurden für die Olympischen Spielen in China 2022 nicht berücksichtigt. Nun soll im Roulette von Georgien die Revanche folgen.

Jonas Lenherr, Mann mit Selbstvertrauen Wundo

Die Reihe wäre am Gamser Jonas Lenherr

Das letzte Weltcup-Rennen vor den Olympischen Spielen 2022 gewann Ryan Regez, der dann in China Olympiasieger wurde. Ginge es im selben Stil weiter, hiesse der neue Skicross-Weltmeister am Freitag Jonas Lenherr. Der 33-Jährige aus Gams zählt seit Jahren zur Weltelite. In der Saison 2020/21 beendete er den Gesamtweltcup auf dem zweiten Rang. Einer Verletzung wegen verpasste er Olympia 2022.

Erstmals findet im Rahmen einer WM am Samstag ein Mixed-Team-Wettkampf statt. Je eine Frau und ein Mann eines Verbandes stellen eine Equipe. Zuerst starten vier Männer zu einem Lauf. Ist der Erste im Ziel, öffnet sich oben das Starttor für die Landsfrau. Die zweite Frau kann starten, sobald ihr Teamkollege das Ziel erreicht hat. So geht es weiter.

«Ein interessantes Format», sagt Marc Bischofberger. Die Schweiz darf mit zwei Teams um WM-Medaillen fahren. Wer von Swiss-Ski startet, steht wohl erst nach den Einzelrennen vom Freitag fest.

