Fiebermessen, ID-Pflicht, Masken: Grosse Auflagen für den HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle Der HC Kriens-Luzern eröffnet am Samstag (18 Uhr) die Saison gegen RK Dubrava im Europacup. Mit sportlicher Zuversicht und finanziellen Sorgen. Stephan Santschi 29.08.2020, 05.00 Uhr

25 Wochen nach dem letzten Pflichtspiel gilt es für den HC Kriens-Luzern wieder ernst. Am Samstag empfängt er den RK Dubrava aus Zagreb (18 Uhr, Krauerhalle) zum Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde der European League (vormals EHF-Cup). «Für die Spieler sind solche internationalen Herausforderungen natürlich eine super Sache», sagt Geschäftsführer Nick Christen. Neben dem Platz sorgen sie aber für einen beträchtlichen Mehraufwand, sowohl in finanzieller als auch organisatorischer Hinsicht.

Statt 1200 werden am Samstag nur 450 Personen in die Krauerhalle dürfen.

So müssen Mannschaft und Staff wegen eines Coronavirus’ vor jeder Partie einen PCR-Test durchführen, was jeweils Kosten von 3500 Franken verursacht. Für das ohnehin schon defizitäre Europacup-Abenteuer ist dies eine zusätzliche Belastung, zumal wegen der Coronakrise bereits Sponsorengelder im sechsstelligen (!) Bereich verloren gingen. Der Blick auf das sogenannte Covid-19-Schutzkonzept, das mit Ausnahme der PCR-Tests auch für die am 2.September beginnende NLA-Saison gilt, offenbart weitere einschneidende Auflagen: Reduktion der Hallenkapazität von 1200 auf 450 Zuschauer, ausschliesslich Sitzplätze, drei Halleneingänge für verschiedene Sektoren, kontaktloses Fiebermessen, Datenerfassung mit ID-Pflicht beim Einlass, Maskenpflicht, kein physisches Matchprogramm, kein offenes Foodangebot sowie ein Kontaktverbot zwischen Sportlern, Trainern, Betreuern, Schiedsrichtern und Zuschauenden.

HCK-Geschäftsführer Nick Christen.



Findet das Rückspiel in Zagreb statt?

Ob die Krienser nächste Woche zum Rückspiel in Zagreb antreten können, steht noch in den Sternen. Wird Kroatien zum Risikoland für die Schweiz oder umgekehrt? Erste Forfait-Niederlagen sind im Europacup jedenfalls bereits Tatsache geworden. «Stand jetzt reisen wir mit dem Bus nach Zagreb, Flugtickets können wir unter diesen Umständen nicht kaufen», erklärt Christen und hält fest:

«Es ist eine grosse Herausforderung, wir beobachten die Situation sehr genau. Wir können nichts anderes tun, als von Woche zu Woche zu planen.»

Sollten die Krienser in die 2. Qualifikationsrunde einziehen, müssten sie für das Heimspiel wohl in die Zürcher Saalsporthalle ausweichen, weil die Krienser Krauerhalle und die Luzerner Maihofhalle den internationalen Anforderungen dann nicht mehr genügen werden.

Womit wir auf der nächsten Baustelle von Christen und Kriens-Luzern wären. Im Juni hat die geplante Pilatus Arena für 4000 Zuschauer zwar eine wichtige politische Hürde übersprungen, als der Einwohnerrat von Kriens dem Bebauungsplan zustimmte. Am letzten Montag allerdings wurde das Referendum eingereicht. Damit kommt das Geschäft vors Krienser Volk, frühestens am 29.November wird abgestimmt. «Natürlich respektieren wir den politischen Prozess, er führt aber zu weiteren Verzögerungen. Die Halle ist dringend nötig, nicht nur für uns, sondern für den ganzen Zentralschweizer Sport», sagt Christen. «Wir sind aber überzeugt, dass die Bevölkerung dieses für Kriens und den Sport so wichtige Projekt unterstützt.»

In der Pilatus Arena sollen eines Tages Handball-Feste gefeiert werden.

Neuer Regisseur soll Kriens noch stärker machen

Abgesehen von den leidigen Begleitumständen hat der HC Kriens-Luzern gute Gründe, um mit Optimismus in die neue Spielzeit zu steigen. Das Team, das schon letzte Saison einen starken Eindruck hinterliess und beim Abbruch auf Platz drei stand, blieb grösstenteils zusammen. Zu einem Wechsel kam es auf der Spielmacher-Position, wo für den zurückgetretenen Tom Hofstetter der Slowene Janus Lapajne verpflichtet wurde. «Klar wird er etwas Zeit brauchen, doch Janus ist ein Leader mit internationaler Erfahrung. Er wird uns helfen und uns besser machen», so Christen.

Am rechten Flügel folgt der Schweizer U21-Nationalspieler Levin Wanner auf Severin Ramseier. «Wir haben ein ausgewogenes und dynamisches Team mit Schweizern und Ausländern, mit Jung und Alt.» Was noch fehle, sei die Mentalität eines Titelgewinners, noch steht keine Trophäe im Palmarès des HC Kriens-Luzern. «Als Nächstes möchten wir nun erstmals in den Final eines Schweizer Wettbewerbs einziehen.»

