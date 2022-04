Eishockey Grosser Erfolg für Zuger Tennisspieler Kaj Quirijns Der 17-jährige Zuger Tennisspieler gewinnt zum zweiten Mal auf internationaler Bühne. Auch der Weggiser Andrin Casanova überzeugt. 19.04.2022, 22.14 Uhr

Beim ITF-Grade-4-Juniorenturnier in Santo Domingo (Dominikanische Republik) feierte der 17-jährige Kaj Quirijns (ITF 410) seinen zweiten grossen internationalen Erfolg. Der topgesetzte Zuger bezwang im Final den Amerikaner David Krasner (ITF 1217) mit 6:3, 6:4 und gab bei seinen sechs Siegen nur einen einzigen Satz ab. Am 19. September 2020 triumphierte Quirijns zum ersten Mal auf der internationalen Bühne beim Grade 4-Turnier in Ventspils (Litauen). Damit wird sich der Unterägerer in der Junioren-Weltrangliste wieder nach vorne arbeiten, seine beste Klassierung datiert vom 5. Juli 2021, als er Platz 277 belegte.