Leichtathletik Zentralschweizer Athletinnen und Athleten zeigen trotz teilweise misslichen Bedingungen gute Leistungen Über das lange Auffahrtswochenende fanden diverse Leichtathletikmeetings mit Sporterlinnen und Sportlern aus der Region statt. Stefanie Barmet 17.05.2021, 17.08 Uhr

Géraldine Ruckstuhl (STV Altbüron, links) und Jana Maestri (TV Inwil) beim 100-Meter-Lauf am Auffahrts-Meeting in Langenthal.

Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Langenthal, 13. Mai 2021)

In Langenthal, Sarnen und Luzern wurden an Auffahrt Leichtathletik-Meetings ausgetragen. Über das Wochenende folgten weitere Meetings in Basel, Emmenbrücke, Luzern sowie ein SVM-Nachwuchs-Meeting in Hochdorf. Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl vom STV Altbüron meldete sich nach überstandener Fussverletzung in Langenthal sowie Basel auf dem Wettkampfplatz zurück. «Ich bin froh, dass ich wieder schmerzfrei Wettkämpfe bestreiten kann. Um wieder zurück zu meinem alten Leistungsvermögen zu kommen, ist noch viel Geduld gefragt», so die 23-Jährige, die ihren Formstand in diversen Disziplinen testete. Auch die Zugerin Géraldine Frey hatte in den vergangenen Monaten mit Verletzungssorgen zu kämpfen. In Basel stoppten die Uhren für die Athletin der LK Zug über 300 Meter nach 40,96 Minuten.

Der Sempacher 800-Meter-Spezialist Jonas Schöpfer stieg in Langenthal über 1000 Meter in die Saison ein. In einer Zeit von 2:24,92 Minuten lief er auf Rang zwei, wobei er nur 24 Hundertstelsekunden über seiner persönlichen Bestleistung blieb. Im gleichen Rennen konnte sich der Junior Navid Kerber (LA Nidwalden) auf 2:27,45 Minuten steigern. Seine Schwester Shirin verbesserte sich in der U18-Kategorie auf 2:54,71 Minuten. Am selben Meeting konnte die Nachwuchsläuferin Fiona von Flüe (TV Cham) die U14-Allzeit-Bestleistung über 3000 Meter im Alleingang auf 9:53,52 Minuten steigern. Auch Julia Niederberger von der LA Nidwalden, die über 400 Meter die Teilnahme an den U23-Europameisterschaften anstrebt, wusste mit einer Zeit von 39,42 Sekunden über 300 Meter zu überzeugen.

U20-Rekord für Hammerwerfer Wolfisberg

Gleich zwei Mal konnte Lars Wolfisberg vom TV Sarnen den Schweizer U20-Rekord im Hammerwerfen in den letzten Tagen verbessern. Am Donnerstag realisierte er in Luzern eine Weite von 60,35 Meter, womit er den bisherigen Rekord um über einen Meter steigerte. Zwei Tage später erzielte er in Basel gar eine Weite von 61,69 Meter.

Am LCL-Jump-Event in Luzern konnte Raphael Huber vom STV Willisau seine Weitsprungbestleistung um einen Zentimeter auf 7,09 Meter steigern. Noah Dje und Leandro Peralta vom LC Luzern steigerten sich im Dreisprung auf 14,03 und 13,44 Meter.

Am Sonntag wurde in Hochdorf ein Nachwuchs-SVM-Meeting für U14- bis U18-Athleten ausgetragen. In der Kategorie U18 überzeugten insbesondere Mia Feer mit persönlicher Kugelstossbestleistung von 14,11 Meter, Michelle Liem, die die 400-Meter-Strecke bei misslichen Bedingungen in 57,30 Sekunden absolvierte und Livia Tonazzi, die im Weitsprung 5,73 Meter erreichte und über die Kurzhürden in 14,27 Sekunden gestoppt wurde.

Bei den Männern U18 waren Danilo Küchler mit 51,08 Sekunden und Luca Moser mit 51,34 Sekunden über 400 Meter und Fabio Küchler mit 14,10 Sekunden über 110 Meter Hürden erfolgreichste Punktelieferanten aus Innerschweizer Sicht.

Leichtathletik-Resultate

36. Nat. Auffahrts-Meeting in Langenthal. Männer. 100 m: 1. Enrico Güntert (Schaffhausen) 10,91. Nino Portmann (Nidwalden) 11,28. –300 m: 1. Lionel Spitz (Adliswil) 33,48. Jonas Duss (Sarnen) 36,10. – 1000 m: 1. Julien Stalhandske (Genève) 2:24,87. 2. Jonas Schöpfer (Sempach) 2:24,92. 6. Navid Kerber (Nidwalden) 2:27,45. – 110 m Hürden: 1. Finley Gaio (Liestal) 13,85. 3. Nino Portmann (Nidwalden) 15,19. – Hoch: 1. Valentin Imsand (Etoiles) 1,99. 5. Nino Portmann 1,75. – Stab: 1. Maurin Buschor (Altstätten) 4,60. 3. Nino Portmann 4,20. – Weit: 1. Damian Wild (Bern) 6,89. 7. Fabio Küchler (Rothenburg) 6,13. – Kugel: 1. Stefan Wieland (Bern) 17,86. 3. Fabian Steffen (Altbüron) 12,45. – U20. 110 m Hürden: 1. Fabio Küchler (Rothenburg) 14,55. Danilo Küchler (Rothenburg) 15,01.

Frauen. 100 m: 1. Cynthia Reinle (Unterseen) 11,66. Jana Maestri (Inwil) 12,66. Lynn Helfenstein (Rothenburg) 12,95. Géraldine Ruckstuhl (Altbüron) 13,09. – 300 m: 1. Mujinga Kambundji (Bern) 37,03. 4. Julia Niederberger (Nidwalden) 39,42. Jana Grüter (Willisau) 45,71. – 1000 m: 1. Shirin Kerber (Nidwalden) 2:54,71. 10. Gwen Bucher (Beromünster) 3:08,34. – 3000 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 9:53,52. – 100 m Hürden: 1.Ditaji Kambundji (Bern) 13,80. Sandra Röthlin (Nidwalden) 14,73. Tina Baumgartner (Nidwalden) 16,87. – Stab: 1. Ronja Wengi (Zug) 3,50. 3. Alexandra Stucki (Zug) 3,40. – Weit: 4. Ronja Wengi 5,69. 6. Sandra Röthlin 5,58. 11. Lynn Helfenstein (Rothenburg) 5,29. – Speer: 1.Géraldine Ruckstuhl (Altbüron) 49,26. 9.Sandra Röthlin 40,99.

Frühjahrsmeeting in Sarnen. Männer. 100 m: 1. Michael Hofmeister (Nidwalden) 11,56. – Weit: 1. Michael Hofmeister 6,13. – U20. 100 m: 1.Noah Dje (Luzern) 11,20. 2. Nico Wyss (Luzern) 11,31. 5. Lukas Naef (Hochdorf) 11,69. – 110 m Hürden): 1. Dje 15,05. 2. Lukas Naef 15,53. – Hoch: 1. Noé Felber (Altbüron) 1,70. – Weit: 1.Nico Wyss 6,09. 2. Simon Erni (Willisau) 5,95. – Diskus: 1. Dje 41,52. 4. Mathias Schmutz (Sarnen) 36,87. – Hammer: 1.Lars Wolfisberg (Sarnen) 60,35. – U18. 100 m: 1. Joao Sepulveda Moreira (San Vitale) 11,38. Nico Steffen (Luzern) 11,94. – 1000 m: 1. Florian Kalt (Willisau) 2:48,49. 3. Laurin Grau (Cham) 2:54,60. – 110m Hürden: 1. Silvan Brügger (Zofingen) 15,61. Leandro Peralta (Luzern) 15,85. – Hoch: 1. Jonas Fischer (Nidwalden) 1,75. 3. Omar Badawi (Zug) 1,65. – Weit: 1. Peralta 6,23. – Kugel: 1. Tyler Aerni (Aarau) 12,81. 3. Leandro Peralta 11,50.

Frauen. Hammer: 1. Nicole Zihlmann (Luzern) 61,74. – U20. Hoch: 1. Lena Bussmann (Willisau) 1,60. – Weit: 1. Chiara Risi (Galgenen) 5,13. 2. Leona Zurmühle (Rothenburg) 5,01. – Kugel: 1. Julia Hammesfahr (Wohlen) 13,33. 2.Leona Zurmühle 10,95. – Hammer: 1. Kathrin Budmiger (Sarnen) 44,48. – U18. 100 m: 1.Desirée Regazzoni (Malcantone) 12,73. 3.Karin Vogel (Alpnach) 13,17. 4. Rahel Duss (Sarnen) 13,27. – 1000 m: 1. Fabienne Müller (Willisau) 3:05,46. 2. Ariane Krummenacher (Kerns) 3:06,50. – 100 m Hürden: 1. Livia Tonazzi (Brunnen) 14,38. 3. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 15,47. Karin Vogel 15,64. Meera Muruguppillai (Emmenstrand) 16,18. – Hoch: 1. Jessica Auf der Maur 1,50. – Weit: Livia Tonazzi 5,29. – Kugel: 1. Mia Feer (Hochdorf) 13,95. 4. Selina Odermatt (Nidwalden) 10,85.

LCL Jump Event in Luzern. Männer. Weit: 1.Raphael Huber (Willisau) 7,09. 2. Jannis Pfrunder (Willisau) 5,79. – Dreisprung: 1. Noah Dje (Luzern) 14,03. 2. Leandro Peralta (Luzern) 13,44. – Hoch: 1. Jannis Pfrunder 1,70. – Frauen, Hoch: 1. Livia Odermatt (Luzern) 1,76.

SVM-Nachwuchs in Hochdorf. Männer. U18: 1. LG Nordstar Luzern 7071 Punkte. – Beste Einzelresultate: 100 m: Danilo Küchler 11,74. – 400 m: Danilo Küchler 51,08. Luca Moser 51,34. – 1500 m: Luca Moser 4:32,48. – 110 m Hürden: Fabio Küchler 14,10. – Hoch: Fabio Küchler 1,77. – Weit: Fabio Küchler 6,21. – Kugel: Danilo Küchler 11,24. Speer: Tobias Zurkirchen 40,03. Frauen. U18: 1. STB Leichtathletik 6354. 2.LG Innerschwyz 5760. 3. LG Nordstar Luzern 5512. 4. Unterwalden 5468. – Beste Einzelresultate LG Innerschwyz. 100 m: Céline Fassbind 13,76. – 400 m: Anna Betschart 65,47. – 100 m Hürden: Livia Tonazzi 14,27. – Hoch: Sybill Abegg 1,40. – Weit: Céline Fassbind 4,75. – Kugel: Angela Grab 9,70. Speer: Anna Betschart 29,11. – Beste Einzelresultate LG Nordstar Luzern. 100 m: Meera Muruguppillai 12,83. – 400 m: Victoria Waldispühl 70,72. – 1500 m: Rahel Klauser 6:19,46. – 100 m Hürden: 15,29. – Weit: Meera Muruguppillai 4,73. – Kugel: Mia Feer 14,11. Speer: Mia Feer 37,29. – Beste Einzelresultate LG Unterwalden. 100 m: Cindy Zumbühl 13,40. – 400 m: Michelle Liem 57,30. – 1500 m: Ariane Krummenacher 5:13,72. – 100 m Hürden: Selina Odermatt 17,41. Hoch: Selina Odermatt 1,40. – Weit: Selina Odermatt 4,98. – Kugel: Laura Barmettler 7,79. Speer: Laura Barmettler 22,44.