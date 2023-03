Hallen-EM in Istanbul Europameistertitel über 60 Meter: Mujinga Kambundji läuft zu Gold Weiterer Titel für Mujinga Kambundji: Nach Hallen-WM-Gold über 60 Meter lässt die 30-jährige Bernerin in Istanbul den EM-Titel folgen. Die Sprinterin lässt ihrer Konkurrenz im Final keine Chance. 03.03.2023, 19.48 Uhr

Hallen-Europameisterin: Mujinga Kambundji sichert sich in Istanbul Gold über 60 m. Keystone

Mujinga Kambundji hat einmal mehr bei Titelkämpfen abgeliefert. Die 30-jährige Bernerin sicherte sich nach Gold im Vorjahr bei der Hallen-WM über 60 m in Belgrad nun auch den Europameistertitel über dieselbe Distanz. Der Schweizer Sportlerin des Jahres glückte dies in einer Weltklasse-Zeit von exakt 7,00 Sekunden. Die Polin Ewa Swoboda (7,09) und die Britin Daryll Neita (7,12) blieben chancenlos.

Kambundji zeigte in der Ataköy-Arena von Istanbul über die drei Läufe einen kontinuierlichen Steigerungslauf (Vorlauf: 7,18, Semifinal: 7,05), sparte sich die schnellste Zeit für den Final am Freitagabend auf und brillierte in diesem.

Kambundji wird ihrer Favoritenrolle gerecht

Auf dem Weg zum Titel musste die 30-Jährige einiges an Druck aushalten. Denn alle Augen waren auf sie gerichtet, der EM-Titel wurde erwartet. Dieser Umstand war ihren eigenen Leistungen geschuldet. Bei der Hallen-Schweizermeisterschaft im Februar beeindruckte die Bernerin mit einer Zeit von 7,03 Sekunden. Mit Dina Asher-Smith konnte nur eine Europäerin in diesem Jahr gleich schnell sprinten. Doch die vierfache Europameisterin und britische Sprint-Queen verzichtete auf eine Reise in die Türkei.

Munjinga Kambundji war im 60-m-Final die einzige Schweizer Vertretung. Melissa Gutschmmidt und Sarah Atcho scheiterten im Halbfinal. Besonders bitter war das Ausscheiden für Atcho, die den Final lediglich um eine Hundertstel verpasste. (gav)