Hallenhockey-EM in Luzern: Schweiz ist im Aufstiegspool Nach dem Sieg gegen die Slowakei ist das SChweizer Team nun im Aufstiegspool. Die Hallenhockey-EM der zweiten Division dauert noch bis Sonntag. 18.01.2020, 18.42 Uhr

Die Schweizer jubeln nach ihrem Sieg gegen die Slowakei. Swiss Hockey

(pd/chi) Mit einem klaren 6:2 (4:0) Sieg über die Slowakei schaffte die Schweiz am zweiten Tag der Hallenhockey Europameisterschaft vor 1200 Zuschauern in der ausverkauften Maihofhalle in Luzern den Sprung in den Aufstiegspool. Dies schreibt Swiss Hockey in einer Mitteilung.

Nach dem 3:1-Sieg der Kroaten gegen Italien war bereits klar: Die Schweiz musste zumindest Unentschieden spielen, um den Aufstiegspool zu erreichen.

Gastgeber abgeklärt mit solider Leistung

Unterstützt durch sämtliche Schweizer Auswahlteams und 1000 weitere Zuschauer gerieten die Schweizer nicht in Bedrängnis. Bereits nach sechs Minuten führten sie mit 3:0 und spielten abgeklärt und souverän ihr Spiel, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Slowakei konnte zu keinem Zeitpunkt dagegenhalten. Damit müssen die Slowakei und Italien den Gang in den Abstiegspool antreten. Tore für die Schweiz erzielten Stomps (2), Brönnimann, Landtwing, Marelli, Knabenhans.

In der Gruppe A kamen Weissrussland mit einem 8:1 über Dänemark und Portugal mit einem 7:3 über die Türkei zu klaren Siegen. Sie sind somit die beiden Gegner der Schweiz am Samstagabend und am Sonntagmorgen in den Spielen um den Aufstieg. Dänemark und die Türkei spielen gegen den Abstieg.

Zwei schwere Spiele um den Aufstieg

Damit nehmen die Schweizer den Punkt gegen Kroatien mit und spielen nun am Samstagabend, 18. Januar, um 20.30 gegen Weissrussland und am Sonntag, 19. Januar, um 14 Uhrgegen Portugal um den Aufstieg. Die beiden bestplatzierten Teams steigen in den A-Pool auf.