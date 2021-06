Während der 18-jährige Obwaldner Lars Wolfisberg am Anfang seiner Hammerwurf-Karriere steht, befindet sich die 34-jährige Luzernerin Nicole Zihlmann auf der Schlussrunde. «Ich wollte bereits letztes Jahr zurücktreten. Da die EM in Paris abgesagt wurde, habe ich ein Jahr angehängt, denn so wollte ich nicht aufhören. Im Oktober ist aber definitiv Schluss», so Zihlmann. Eine Europameisterschaft findet heuer zwar keine statt, trotzdem hat sich die Athletin des LC Luzern grosse Ziele gesetzt: «Ich will nochmals den Schweizer Rekord verbessern.» Die nationale Bestmarke liegt bei 67,42 Metern, aufgestellt von ihr selbst im Juli 2018 an der «Spitzen Leichtathletik Luzern». Nach ihrem Auftritt in Meilen am letzten Sonntag stellt sie fest: «Es läuft nach Plan.» Mit 65,86 Metern gewann sie nicht nur den Wettkampf, sondern warf auch die drittbeste Weite ihrer Karriere. Zehn Meistertitel in Serie und das Highlight in Berlin In der Schweiz ist Nicole Zihlmann seit vielen Jahren das Nonplusultra. Seit 2008 ist sie zwölfmal Schweizer Meisterin geworden, zuletzt zehnmal in Serie, und sie gilt auch an den Titelkämpfen Ende Juni in Langenthal als Topfavoritin. Den unvergesslichsten Wettkampf absolvierte sie im Ausland, am einzigen Einzelauftritt an einem internationalen Grossanlass, der EM 2018 in Berlin. «Ich hatte mit Abstand die schlechteste Meldeleistung. Mein Ziel war, nicht Letzte zu werden.» Am Ende stand Rang 26 von 28 zu Buche, «meine beste Leistung im Nationalteam». Das Einzige, was die Treuhänderin heute anders machen würde, wäre eine frühere Reduzierung ihres Arbeitspensums. «Mit mehr Zeit für die Regeneration wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen.» (ss)