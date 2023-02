Andy Schmid und sein erster Auftritt als Handball Nati-Trainer

Handball Andy Schmids erster Auftritt als Nati-Trainer: «Dieser Job ist einfacher als jener des Klubtrainers» Für Verbandspräsident Pascal Jenny ist die Ernennung von Handball-Ikone Andy Schmid zum Nati-Trainer ein Zeichen der Vorwärtsstrategie. Für Schmid selbst ist es eine Chance, die er schlicht nicht ausschlagen kann. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 22.02.2023, 17.09 Uhr

Andy Schmids erster Auftritt als Handball-Nationaltrainer in spe.

Während Andy Schmid am Dienstagabend den Auftritt der Kadetten Schaffhausen in Lissabon (28:27) zusammen mit seinen beiden Söhnen guckte, liess er verlauten: «Morgen werde ich als Schweizer Nationaltrainer vorgestellt.» Die Reaktion der Jungs: «Und jetzt?» Aber nicht alle in der Familie liess die Nachricht, dass Andy Schmid im nächsten Jahr den Wechsel vom Starspieler zum Trainerneuling vollziehen wird, unbeeindruckt. Schmids Mutter schrieb: «Der Mann mit der Rückennummer 2 wird am 22. 2. als neuer Nationaltrainer vorgestellt, das muss ein gutes Omen sein.»

Auf Ihre Pläne nach der Spielerkarriere angesprochen, sagten Sie vor drei Jahren, als Assistenztrainer erst mal Erfahrung zu sammeln. Nati-Trainer ist aber eine andere Hausnummer.

Andy Schmid: Im Sport kann man die Dinge selten voraussehen. Als ich vor vielen Jahren ins Ausland wechselte, liess ich meine Credit Points an der Uni Bern einfrieren, weil ich dachte, ich würde das Studium fünf Jahre später wieder aufnehmen. Daraus ist nichts geworden. In den letzten Jahren hat sich mein Wunsch, Trainer zu werden, verfestigt. Vor, nach und zwischen den Spielen denke ich schon jetzt wie ein Trainer. Sicher, es ist ein Risiko, weil ich zuvor noch nie als Trainer gearbeitet habe. Aber jede Veränderung im Sport ist riskant. Und sowieso sehe ich generell eher die Chancen als die Gefahren.

Warum steigen Sie gleich als Nati- und nicht als Klubtrainer ein?

Wenn man Trainer seines Heimatlandes werden kann, sollte man nicht zweimal überlegen. So absurd es tönt: Aber der Job des Nati-Trainers ist einfacher als jener in einem Klub. Meine Zeit als Spieler endet am 30. Juni 2024. Bei einem Klub wäre ich einen Tag später gleich gefordert. Die Nati hingegen bietet mir Raum für den Einstieg in den neuen Job.

Als Nati-Trainer haben Sie aber kaum Zeit, um mit den Spielern zu arbeiten.

Dafür kann ich Einfluss nehmen auf die Nachwuchsarbeit. Und: Das Nationalteam soll eine leistungsorientierte Wohlfühloase sein. Darum bin ich ebenso bemüht wie um das taktische Korsett.

Ihr Fernziel als Nationaltrainer ist die Heim-EM 2028. Wo sehen Sie den Schweizer Handball in vier Jahren?

Weiter als heute. Ich sehe mehr Kids, die Handball spielen. Ich sehe das zarte Handball-Pflänzchen Romandie, das wächst und resistenter wird. Ich sehe unsere Werte wie Bodenständigkeit und Ehrlichkeit, die weiterhin gelebt werden. Ich sehe eine Nationalmannschaft, die die Leute begeistert. Aber ich sage jetzt nicht, dass wir dann unter den Top Ten Europas sind. Im Optimalfall werden wir nicht erst 2028 die Massen bewegen, sondern schon nächstes Jahr an der EM.

Dann werden Sie immer noch Spieler sein, weshalb befürchtet wird, dass der aktuelle Nationaltrainer Michael Suter zu einer Lame Duck werden könnte.

Es ist eine spezielle Situation. Aber denken Sie daran, dass ich ohne Suter wohl nicht mehr in der Nati spielen würde. Wir haben die letzten sieben Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Wir wären blöd, wenn wir uns nun gegenseitig das Leben schwer machen würden.

Speziell ist die Situation auch für Ihre Mitspieler. Wird sich nun jeder darum reissen, die Tasche des künftigen Chefs zu tragen?

(Lacht.) Da hilft mir das Alter. Ich bin zehn und mehr Jahre älter als meine Kollegen. Nur weil ich Nati-Trainer werde, will ich nicht, dass sich in der Beziehung etwas ändert. Auch später als Trainer wird es mir ein grosses Anliegen sein, dass meine Spieler mit mir über alles reden können. Denn ich bin überzeugt, dass Menschen erst die bestmögliche Leistung bringen, wenn sie sich in ihrer Umgebung wohlfühlen,