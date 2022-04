Die wichtigsten Akteure im Duell St.Otmar gegen Pfadi Winterthur.

Handball Das sind die Schlüsselspieler des Viertelfinal-Duells zwischen St.Otmar und Pfadi Winterthur Am Donnerstagabend um 20.15 Uhr startet St.Otmar auswärts in die Viertelfinalserie des Handball-Playoffs der NLA. Wir stellen die wichtigsten Akteure beider Mannschaften vor. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

St.Otmars Anrija Pendic läuft sich im Winterthurer Mittelblock fest. Bild: Tobias Garcia

Andrija Pendic, der Denker und Lenker im St.Galler Team

Der mittlerweile 35-jährige Thurgauer beweist auch in diesem Jahr seine Flexibilität. War Andrija Pendic in der vergangenen Saison noch der Topskorer St.Otmars und der Liga, so glänzt der Mittelmann in dieser Spielzeit als Vorbereiter. Fast die Hälfte aller St.Galler Tore bereitet der 35-fache Schweizer Nationalspieler vor. Seine ersten Anspielstationen sind die wurfgewaltigen Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj, aber auch am Kreis findet der Routinier in Antonio Juric und Benjamin Geisser immer wieder Abnehmer für seine Pässe. Ohne Frage, Pendic ist in St.Otmars Kollektiv der Denker und Lenker. Von seiner Verfassung hängt im Playoff-Viertelfinal gegen den amtierenden Meister Pfadi Winterthur vieles ab. Da die Zürcher Pendic häufig in Manndeckung nehmen, braucht Trainer Zoltan Cordas aber einen Plan B.

Ariel Pietrasik, der geniale Topskorer mit defensiven Qualitäten

Ariel Pietrasik (rechts) ist der beste Feldtorschütze der NLA. Bild: Tobias Garcia

Der 22-Jährige ist die Entdeckung der Saison in der höchsten Schweizer Liga. Der polnische Nationalspieler, der aus Luxemburg nach St.Gallen wechselte, entpuppte sich als Rohdiamant. Ariel Pietrasiks Weg in eine grosse Handballliga scheint vorgezeichnet. Ein Blick auf die Vielfalt seiner Qualitäten bestätigt diesen Eindruck. Sein Repertoire ist schier grenzenlos. Ob Schlag-, Sprung-, oder Knickwurf: Pietrasiks Abschlüsse sind für den gegnerischen Goalie kaum vorhersehbar. Auch im Eins-gegen-eins hat der Zweimetermann trotz seiner Grösse seine Stärken. Mit 175 Treffern aus dem Spiel heraus ist der Pole der mit Abstand beste Feldtorschütze der NLA. Darüber hinaus steht Pietrasik auch in der Defensive seinen Mann. Als Teil des Innenblocks in der St.Galler 6:0-Deckung ist er dort unverzichtbar. Ein Zweiwegspieler der Extraklasse.

Dominik Jurilj, das Eigengewächs mit dem knallharten Wurf

Dominik Jurilj (Mitte) setzt zum Wurf an. Bild: Tobias Garcia

Wenn der Steinacher aus vollem Lauf zum Abschluss kommt, gibt es für die Goalies in der Schweiz nicht viel zu halten. Denn Dominik Jurilj ist mit dem wohl härtesten Wurf der NLA ausgestattet. Doch der dienstälteste St.Otmar-Spieler – der 27-Jährige bestreitet seine zehnte Saison in der ersten Equipe – kann mehr, als nur scharf schiessen. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der 2,01 m grosse Rückraumshooter immer mehr zu einem kompletten Handballer weiter, der auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. In der Deckung hat sich Jurilj vor allem dank seiner Körpergrösse ebenfalls etabliert. In Noah Haas, Ariel Pietrasik, Antonio Juric und Jurilj setzt Trainer Zoltan Cordas hinten zeitweise auf vier Zweimetermänner. Doch gegen das Tempospiel von Pfadi Winterthur sind auch flinke Beine gefragt.

Aurel Bringolf, der erfahrene Schweizer Nationalgoalie

Mit der Erfahrung aus 451 NLA-Partien: Aurel Bringolf. Bild: Benjamin Manser

Der Zürcher im St.Galler Tor könnte in der Viertelfinalserie mit Pfadi Winterthur zum entscheidenden Faktor werden. Aurel Bringolf kann dabei auf die Erfahrung aus 451 NLA-Spielen und 82 Partien mit der Nationalmannschaft zurückgreifen. Es gibt nichts, was den 34-Jährigen aus der Ruhe bringt. Dazu kommt, dass Bringolf ohne Druck aufspielen kann. Sein Wechsel zum BSV Bern wurde bereits vor längerer Zeit kommuniziert. Die Playoff-Spiele 2022 sind seine letzten nach immerhin vier Jahren als Stammgoalie in Gelb-Schwarz. Im Torhüter-Duell mit den Pfadern Yahav Shamir und Dennis Wipf sind Bringolf und die nominelle Nummer zwei Becir Perazic zu favorisieren. Gelingt es dem St.Galler Duo, diesen Vergleich für sich zu entscheiden, stehen die Chancen gut, die Serie mit den Winterthurern offen zu gestalten.

Antonio Juric, der Kreisläufer mit den Gardemassen

Durchsetzungsstark: St.Otmars Antonio Juric. Bild: Stefan Risi

Im Dezember schlug St.Otmar nochmals auf dem Transfermarkt zu. Das St.Galler Team stand aufgrund von Verletzungen mit nur noch einem Kreisläufer da. Benjamin Geisser war quasi auf sich alleine gestellt. Antonio Juric hiess der Mann, der St.Otmars Personalsorgen lindern sollte – und das mit Bravour schaffte. Seit seiner Verpflichtung bringt der Österreicher seine Qualitäten gewinnbringend für St.Gallen ein. Der 1,99 m grosse und 120 kg schwere Rechtshänder bringt eine Körperlichkeit mit, die schwierig zu verteidigen ist. So lässt sich der stämmige Kreisläufer beispielsweise auch mittels hoher Pässe in Szene setzen. Er ergänzt sich damit optimal mit dem explosiven und abschlussstarken Geisser. Des Weiteren kann St.Otmar auch in der Defensive auf Jurics Kampfkraft zählen – ein gelungener Blitztransfer.

Kevin Jud, der Tempomacher mit den schnellen Beinen

Spielintelligenz gepaart mit Tempo: Kevin Jud Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Keine Mannschaft in der Schweiz drückt so konsequent auf das Tempo wie Pfadi Winterthur. Das ist zu einem grossen Teil das Verdienst von Kevin Jud. Der Regisseur des amtierenden Meisters treibt das Zürcher Spiel unermüdlich an, ist häufig der erste Anspielpartner, wenn der Ball von hinten nach vorne getragen wird. Mit seiner Schnelligkeit stellt der 29-Jährige viele Mannschaften, die den Rückzug zu gemächlich antreten, vor Probleme – egal ob im Gegenstoss oder in der zweiten Welle. Doch Jud ist mehr als nur ein Tempomacher, seine Effizienz im Abschluss sowie die meist fehlerfreie Gestaltung des Winterthurer Offensivspiels zeichnen ihn aus. Dank seinen schnellen Beinen und seiner Spielintelligenz reisst er zudem häufig Löcher in die gegnerische Defensive. In diese stossen dann im besten Fall seine Kollegen aus dem Rückraum.

Roman Sidorowicz, der Spezialist für die Eins-gegen-eins-Situation

Roman Sidorowicz glänzt mit seiner Athletik. Bild: Tobias Garcia

Im letzten Aufeinandertreffen mit St.Otmar Anfang April lieferte die Offensive Pfadi Winterthurs Anschauungsunterricht für den Handballnachwuchs. Thema: Wie hebelt man eine körperlich überlegene Defensive aus? Vor allem aus dem linken Rückraum agierte Pfadi über Roman Sidorowicz mit viel Geschwindigkeit und Athletik. Mal für Mal liess der 30-jährige Nationalspieler, der seine Handballkarriere nach dieser Saison beendet, die zwar grossen, aber nicht immer tempofesten St.Galler im Eins-gegen-eins stehen. Sidorowicz ist ein Spieler, der an guten Tagen das Publikum dank seiner spektakulären Spielweise begeistert. Gespannt sein darf man, welchen Abwehrspieler St.Otmars Trainer Zoltan Cordas auf den dynamischen Rechtshänder ansetzt. Der zuletzt verletzte Frédéric Wüstner wäre für diese Aufgabe prädestiniert.

Cédrie Tynowski, der Flügelspieler von internationalem Format

Pfadis Cédrie Tynowski ist Schweizer Nationalspieler Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Er ist der beste rechte Flügelspieler der NLA mit Schweizer Pass: Cédrie Tynowski. Der verletzungsanfällige Linkshänder stellt in Bestform internationale Klasse dar. Das bewies der 25-Jährige beispielsweise im vergangenen November, als er in der European League bei Tatran Presov zehn Treffer aus ebenso vielen Abschlussversuchen erzielte. Deshalb ist der sprintstarke Tynowski auch Stammspieler in der Nationalmannschaft. Doch noch zu häufig wechseln sich beim Bülacher Licht und Schatten ab. In der Direktbegegnung mit St.Otmar Anfang April in der Kreuzbleiche traf der Rechtsaussen nur drei seiner acht Würfe. Dennoch steht Tynowski mit seinen Qualitäten stellvertretend für das starke Flügelspiel der Winterthurer. In diesem Bereich stellt das Team von Trainer Goran Cvetkovic St.Otmar deutlich in den Schatten.

Giorgi Tskhovrebadze, die Attraktion aus der weltbesten Handballakademie

Ein Stockwerk über allen anderen: Giorgi Tskhovrebadze. Bild: Tobias Garcia

Bereits im Alter von 16 Jahren wechselte der Georgier Giorgi Tskhovrebadze an die weltberühmte Handballakademie von Montpellier, die unter anderem den ehemaligen Welthandballer Nikola Karabatic hervorbrachte. Der legendäre Cheftrainer der Franzosen, Patrice Canayer, hält viel vom talentierten Linkshänder und setzte ihn bereits mehrmals in der ersten Mannschaft ein. Doch um Spielpraxis zu sammeln, verlieh Canayer den mittlerweile 21-Jährigen für ein Jahr in die Schweiz. Was die Zuschauer hier zu sehen bekommen, ist einzigartig: Wenn der sprunggewaltige Georgier in die Höhe steigt, befindet er sich ein Stockwerk über allen anderen. Der 1,94 m grosse Ausnahmekönner verfügt über ein immenses Wurfrepertoire, das er gerne von der Siebenmeterlinie präsentiert. Kurz: Eine seltene Attraktion für die Schweizer Liga.

Otto Lagerquist, der eine Teil des stabilen Innenblocks

Leader der Winterthurer Defensive: Otto Lagerquist. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Der Schwede Otto Lagerquist und der Franzose Rémi Leventoux bilden einen Innenblock, der es mit allen Kreisläufern der Schweiz aufnehmen kann. Beide überschreiten sowohl die Zweimetermarke als auch die 100-Kilogramm-Grenze. Mit seiner Reichweite stellt der Pfadi-Block selbst für den abschlussstarken St.Otmar-Rückraum eine schier unüberwindbare Hürde dar. Der 26-jährige Lagerquist hat sich im Verlaufe der Saison als Leader der Pfadi-Defensive herauskristallisiert. Mit seinem hohen Handball-IQ begeistert er nicht nur seinen Trainer Goran Cvetkovic, der ausserdem Lagerquists Ausbildung und dessen Laufvermögen hervorhebt. «Er wird nie müde», sagt der Trainer über seinen wichtigsten Deckungsspieler. Zuletzt setzte der Hüne seine Klasse auch vermehrt in der Offensive ein. St.Otmar ist gewarnt.

