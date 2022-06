Handball: Wie Werner Bösch in die Bundesliga fand

HANDBALL Der erfolgreiche Weg des Trainers Werner Bösch: Er bot sich selber in der Bundesliga an - und erhielt den Zuschlag Ab nächster Saison trainiert Werner Bösch das Frauen-Spitzenteam Metzingen. Mit Kreuzlingens Männer schaffte er Ende Mai 2022 den Aufstieg. Als Co-Trainer holte er am Dienstagabend mit Schaffhausen den Meistertitel. Nun wartet die grösste Herausforderung. Daniel Good Jetzt kommentieren 08.06.2022, 11.59 Uhr

Werner Bösch in seinem Element: Meister mit Kadetten Schaffhausen, Aufsteiger mit Kreuzlingen.

Aufsteiger in die NLA als Cheftrainer mit Kreuzlingen, Meister als Co-Trainer mit Kadetten Schaffhausen: Wo Werner Bösch die Finger im Spiel hat, stellen sich Siege ein. Auch bei den Frauen. Mit Brühl gewann er Meisterschaften und Cups. Zweimal wurde der Österreicher aus Lustenau während seiner Amtszeit in St.Gallen Schweizer Trainer des Jahres.

Ab diesem Sommer ist nun alles noch eine Nummer grösser für den 37-jährigen Bösch. Er übernimmt das Traineramt bei TuS Metzingen, einem Klub aus der erweiterten Spitze in der Frauen-Bundesliga. Die höchste deutsche Spielklasse war schon immer der Traum von Bösch. «Drei Viertel der Equipe sind Profi», sagt er. Und:

«Jeder deutschsprachige Trainer will doch in die Bundesliga.»

Trainer Werner Bösch 2016 als Trainer des LC Brühl. Bild: Urs Bucher

Er bot sich selber in Deutschland an

Metzingen beendete die vergangene Saison auf dem fünften Rang. Mindestens dahin will Bösch auch in seinem ersten Jahr in der Bundesliga. «Eigentlich will ich aber Platz drei angreifen. Das ist ein hohes Ziel, das ist mir bewusst. Aber nur wer sich hohe Vorgaben setzt, kommt weiter», sagt Bösch.

In die Bundesliga kam Bösch auf eigene Faust. Er vernahm vor der Weihnachtspause, dass Edina Rott Ende Saison aufhören werde. Er rief umgehend deren Mann Ferenc an, der Manager in Metzingen ist. Die Nummer Rotts hatte Bösch, weil die deutsche Equipe Stammgast am Stadtwerkcup in St.Gallen ist.

Bösch sagte zum Manager: «Wahrscheinlich habt ihr schon einen neuen Trainer. Falls es aber nicht so ist, wäre ich bereit.» Tatsächlich hatte Rott schon eine Lösung im Kopf. Aber der Kandidat sagte ab. So kam Bösch doch noch zum Zug. «Es ist wunderschön. Vor allem, dass es ein so guter Verein wie Metzingen ist.» Denn es ist nicht damit zu rechnen, dass die «Tussies», wie sich die Metzingerinnen selber nennen, in den nächsten Jahren Konkurs gehen.

Der doppelte Werner an vorderster Front

Bösch setzt in Deutschland auf Langfristigkeit. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Metzingen kann ihm allerdings nach zwei Saisons den Laufpass geben. Das ultimative Ziel des Vorarlbergers ist die Champions League. Wenn nicht mit Metzingen, dann mit einem anderen Klub.

Bösch ist ja erst 37-jährig. Mit ihm wechselt auch die Schweizer Nationaltorhüterin Lea Schüpbach nach Metzingen, das südlich von Stuttgart liegt.

In der Schweiz hatte Bösch bis am Dienstagabend zu tun. Wahrscheinlich bis am Mittwochmorgen, denn bis dahin erstreckte sich die Meisterfeier der Kadetten aus Schaffhausen nach dem dritten Sieg im Playoff-Final daheim gegen Pfadi Winterthur. Bösch ist seit dieser Saison wieder Co-Trainer der Kadetten.

Auf Bitten der Spieler der ersten Mannschaft, denen er jeweils in der Academy in Schaffhausen über den Weg lief. Bösch musste sich arrangieren.

Ende Mai 2022 führte Werner Bösch den HSC Kreuzlingen erstmals in die NLA. Bild: Mario Gaccioli

Denn er war auch noch Cheftrainer in Kreuzlingen, das er Ende Mai erstmals in die NLA führte. So lange der Meisterschaftsbetrieb mit Kreuzlingen lief, nahm Bösch nicht auf der Trainerbank der Kadetten Platz.

Den ersten NLA-Sieg eines Thurgauer Vereins wird er nicht mehr als Direktbeteiligter erleben – falls es tatsächlich so weit kommt. Kreuzlingen ist nach Frauenfeld in der Saison 1979/80 und Arbon 2010/11 das dritte Team aus dem Thurgau, das bei den Männern in der höchsten Spielklasse des Landes mittut. Ein Sieg gelang noch nie.

Der Härtetest gegen den Nationaltrainer

Aufgrund seiner Meriten könnte Werner Bösch auch Nationaltrainer in Österreich werden. Ein Wechsel drängt sich aber nicht auf, auch wenn Herbert Müller seit 18 Jahren im Amt ist. Denn die Österreicherinnen sind erfolgreich. In der dritten Runde der neuen Bundesligasaison treffen Bösch und Müller aufeinander. Müller ist auch Klubtrainer beim Thüringer HC, Vierter der vergangenen Spielzeit.

