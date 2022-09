Handball Eine neue Dimension: HC Kriens-Luzern präsentierte sich erstmals mit Handball-Star Andy Schmid Der HC Kriens-Luzern startet mit einem 29:25-Heimsieg gegen Pfadi Winterthur in die Saison. Die Halle war erstmals ausverkauft. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 01.09.2022, 23.17 Uhr

Kriens-Kreisläufer Marin Sipic bejubelt eines seiner sieben Tore.

Nun war es also so weit. Andy Schmid und Co., das neue Starsensemble des HC Kriens-Luzern, präsentierte sich gestern erstmals in einem Ernstkampf vor Heimpublikum. Die Krauerhalle war sauber herausgeputzt, zwei kleine Zusatztribünen waren ebenso eingerichtet wie LED-Banden. Der Tisch mit den Fanutensilien lud zum Kauf eines blauweissen Schals oder Shirts.

Am Eingang wurden die Schaulustigen kanalisiert, davor bildete sich eine Menschenschlange. Am Ende waren 900 Zuschauer anwesend, die Spielstätte war ausverkauft. Die Vorfreude war beinahe greifbar, vermischte sich mit einer nicht minder grossen Erwartungshaltung.

Erster Penalty verwertet

Der erste Gefühlsausbruch entlud sich bereits vor dem Anpfiff, als der Speaker verkündete, dass die Baubewilligung für die Pilatus-Arena von der Stadt Kriens erteilt worden sei. Derart animiert wollte die Mannschaft gleich mitziehen. Rok Zaponsek parierte einen ersten Ball, Andy Schmid verwertete den ersten Penalty, nach acht Minuten führte Kriens-Luzern 4:0.

Sollte gegen Mitfavorit Pfadi Winterthur etwa schon eine erste Gala gelingen? Nicht ganz. «Dass noch nicht alles funktionieren kann, ist klar», sagte Spielmacher Schmid später und er gestand:

«Ich hatte schon ein Druckgefühl. Mit Blick auf die etwas übertriebene Euphorie wäre es fatal gewesen, hätten wir verloren.»

Schmid und Sipic verzaubern das Publikum

Es sei vorneweg genommen: Die Krienser starteten erfolgreich in die neue QHL-Saison, bezwangen Pfadi Winterthur ungefährdet mit 29:25. Nach dem Startfurioso liessen sich die Gäste aber nicht abschütteln, kämpften sich mit ihrem Superstar, Abwehrchef Viran Morros in die Partie und bereiteten dem Gegner mit dem 7:6-Angriffsspiel einige Probleme.

Dass auch für einen Andy Schmid, der am Dienstag 39 Jahre alt wurde, ein Startspiel kein Kindergeburtstag ist, zeigte sich in der doppelten Überzahl, als ihm ein Schrittfehler unterlief. «Ich spürte, dass der Druck riesig war», bemerkte Trainer Peter Kukucka. «Teilweise haben wir uns selbst gebremst.»

Grund zur Sorge, dass die Krienser Punkte abgeben würden, bestand allerdings nie. Zu gross war die individuelle Klasse, die auf der Tribüne erste Begeisterungsstürme auszulösen vermochte. Wenn Schmid Kreisläufer Marin Sipic fand, folgte daraus entweder ein Tor oder ein Penalty – inklusive Vorbereitung hat der unwiderstehlich Sipic noch keinen Ball verworfen.

Auch von den anderen Positionen strahlte der Gastgeber Gefahr aus, wenn auch nicht im Masse des kongenialen Duos Schmid/Sipic. In der Abwehr stand derweil einer seinen Mann, der bereits letzte Saison zu den besten Kriensern zählte: Goalie Rok Zaponsek hielt 35 Prozent der Abschlüsse, war da, wenn es ihn brauchte.

Stehende Ovationen

Das Krienser Publikum, dass sich wohl wie die Mannschaft erst an die neue Realität gewöhnen muss und zuweilen fürs Stimmungmachen animiert werden musste, spendete dem Team während den letzten beiden Spielminuten stehende Ovationen, sorgte für Gänsehaut-Atmosphäre.

Der Vier-Tore-Vorsprung, der sich kurz vor der Pause eingestellt hatte, hielt bis zum Schluss Bestand und bescherte den Kriensern die ersten beiden Punkte. «Ich bin zufrieden», befand Kukucka, mit dem ersten Sieg im Gepäck sollte fortan einiges einfacher werden. Bereits am Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Wacker Thun auf dem Programm (17 Uhr, Lachen).

Gesucht: Personal für die Heimspiele

Am Limit war derweil das OK-Team um Marketingleiterin Martina Wyss und den Medienverantwortlichen Daniel Frank. Vom Aufbau über das Spiel bis zum Abbau investierten sie mit einem kleinen Team gut elf Stunden in den Event. «Wir möchten die Heimspiele weiterhin in diesem Rahmen durchführen, doch im Moment haben wir dafür zu wenig Personal», erklärte Martina Wyss.

Kein Zweifel: Für alle, vom Team über das Publikum bis zur Crew auf der Geschäftsstelle hat gestern eine neue Zeitrechnung begonnen. Der HC Kriens-Luzern ist in eine neue Dimension vorgestossen.

Kriens-Luzern – Winterthur 29:25 (15:12)

Krauerhalle. 900 Zuschauer (ausverkauft). – SR Keist/Winkler. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 5-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden); Idrizi (4 Tore), Orbovic (2), Schmid (8/2), Böhm (3), Schlumpf (3), Sipic (7); Langenick, Lavric, Küttel (2), Rellstab.

Pfadi Winterthur: Ahmetasevic (7 Paraden/1 Tor)/Wipf; Tynowski (3 Tore), Radovanovic, Jud (3), Lioi (5/5), Bräm (1), Mendonca (1), Morros; Lagerquist (3), Dragasevic (6), Ruh, Leopold (2), Schönfeldt, Dörflinger.

Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Koch und Oertli (beide rekonvaleszent), Pfadi ohne Hadj Sadok, Heer, Freivogel, Osterwalder (alle verletzt). Schmid wirft Penalty über das Tor (55./28:24).

