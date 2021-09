Fehlstart für die Handballer von Kriens-Luzern

Handball Fehlstart für Kriens-Luzern – die Innerschweizer verlieren in St. Gallen Der HC Kriens-Luzern verliert das erste Spiel der QHL-Saison in St. Gallen mit 22:25. Der Auftritt in Halbzeit zwei ist ernüchternd schwach. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 01.09.2021, 22.39 Uhr

Der Krienser Moritz Oertli (links) verteidigt gegen St. Gallens Andrija Pendic. BIld: Stefan Risi (St. Gallen, 1. September 2021)

Den ersten Rückschlag musste der HC Kriens-Luzern schon vor dem Spiel hinnehmen. Milos Orbovic, der Königstransfer im rechten Rückraum, war nicht einsatzfähig, ein Schlag auf die Wurfhand im Spiel gegen Benfica Lissabon zwingt ihn zu einer rund vierwöchigen Pause. Zusammen mit Filip Gavranovic, Ammar Idrizi und Gino Delchiappo, die schon seit längerem ausfallen, fehlten den Zentralschweizern damit bereits vor dem ersten Anpfiff in der neuen QHL-Saison vier Akteure verletzungsbedingt. «Doch das war nicht entscheidend», betonte Trainer Goran Perkovac, als die 60 Minuten bei St. Otmar St. Gallen vorüber waren. «Wir haben in der zweiten Halbzeit desolat angegriffen.»

Nach dem Seitenwechsel ging bei Kriens-Luzern nichts mehr

Am Ende stand eine 22:25-Niederlage zu Buche, für ein Team, das sich zu den Titelaspiranten zählt, ist dies selbstredend als Fehlstart zu werten. Neben den Abwesenden gaben auch jene, die auf dem Platz standen, Anlass zur Sorge. Den gemächlichen Beginn in Halbzeit eins konnten die Luzerner noch kompensieren, aus dem 4:6-Rückstand nach einer Viertelstunde machten sie eine 12:9-Pausenführung. Die Deckung mit einem starken Goalie Rok Zaponsek schien den Gegner zu durchschauen und vorne sorgte Spielmacher Janus Lapajne für die Musik, war von den Ostschweizern nicht zu halten.

Nach dem Seitenwechsel genügte St. Otmar eine offensiver interpretierte 6:0-Abwehr, um die Gäste komplett aus dem Tritt zu bringen. Moritz Oertli und Tim Rellstab sind mit jeweils 20 Lenzen zwar weiterhin jung, doch in der vierten beziehungsweise dritten QHL-Saison wird von ihnen mehr erwartet. Zumindest am Mittwoch konnten sie mit diesem Druck nicht umgehen, agierten sehr fehlerhaft. Im rechten Aufbau sprang Neuzuzug Josip Vekic für Orbovic in die Bresche, doch der 2,10-Meter-Mann konnte nicht kaschieren, dass er bei seinem vorherigen Arbeitgeber als Defensivspezialist forciert worden war. Kreisläufer Domen Sikosek Pelko, der kurzfristig getätigte, sechste und letzte Transfer, verpasste derweil die Vorbereitung, verfügt noch nicht über die körperliche Verfassung für längere Einsätze.

Harbuz gibt Rätsel auf

Und Hleb Harbuz, der Liga-Topskorer der Saison 2019/20? Gibt weiterhin Rätsel auf, wurde bereits in der siebten Minute ausgewechselt und verbrachte wie oftmals auch letzte Saison viel Zeit auf der Ersatzbank. «Wir wollten den Ball laufen lassen, nicht gefoult werden. Doch dann läuft Hleb gleich mehrmals in ein Foul. Diese fehlende Disziplin im Angriff musste ich natürlich bestrafen», erklärt Perkovac und fügt an: «So ist Hleb für uns eine Hypothek.» Erst in der 50. Minute, als die Partie beim 16:21-Rückstand praktisch entschieden war, kam der 27-jährige Rückraumspieler aus Weissrussland zurück, erzielte immerhin noch zwei Treffer. Letztlich lief an diesem Abend im Angriff aber zu vieles falsch, «fast alles», wie Perkovac anmerkte, auch das berüchtigte Tempospiel aus der eigenen Defensive war kaum zu sehen.

Trainer Goran Perkovac bleibt ruhig

Trotz einer harten Vorbereitung, trotz neun Testspielen gegen zuweilen starke internationale Konkurrenz, ist der HC Kriens-Luzern zum Saisonstart nicht bereit. Die Baustellen sind zahlreich, die Probleme mannigfaltig, doch aus der Ruhe lässt sich Goran Perkovac deshalb nicht bringen. «Gut, dass es jetzt so ist und nicht wie letzte Saison ganz am Ende. Jetzt können wir uns die Ausrutscher noch leisten.» Eine Darbietung, wie am Mittwoch in Halbzeit zwei, sollte sich eine Mannschaft mit dem Selbstverständnis eines Spitzenteams aber kein zweites Mal leisten.

St. Otmar – Kriens-Luzern 25:22 (9:12)

Kreuzbleiche. – 550 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen St. Otmar, 2-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

St. Otmar: Bringolf (11 Paraden); Fricker (4 Tore), Haas, Pendic (7/4), Pietrasik (7), Kaiser (1), Geisser (3), Wüstner; Jurilj (3), Gangl, Gwerder.

Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden)/Eicher; Wanner (3), Vekic (1), Lapajne (4), Harbuz (3/1), Schlumpf (1), Sikosek Pelko (1), Lavric (2); Rellstab (2), Buob (2), Oertli (2), Langenick (1).

Bemerkungen: Bringolf pariert Penalty von Harbuz (13./5:4)