HC Kriens-Luzern gewinnt gegen Chênois Genève

Handball Glanzlos, aber wichtig: Der HC Kriens-Luzern erspielt gegen Chênois Genève einen Sieg Die Krienser QHL-Handballer bezwingen das Genfer Schlusslicht mit 34:26 und stossen auf den sechsten Platz vor. Stephan Santschi 02.04.2022, 21.56 Uhr

Maxym Strelnikov sass auf der Bank, weinte bittere Tränen. Der Topskorer von Chênois Genève machte in der 54. Minute eine unglückliche Bewegung, spürte sofort den Schmerz im rechten Knie und musste sich hinkend vom Platz führen lassen. Dass ihm nach Spielschluss die Champagner-Flasche für den besten Akteur seines Teams an die Seitenlinie gebracht wurde, vermochte den 25-jährigen Ukrainer nicht aufzumuntern, zu gross wiegt der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.

Gino Delchappio (rechts) gegen Mehdi Kerboua. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 02. April 2022)

Für den Tabellenletzten der QHL wird die personelle Situation vor dem Playout damit noch komplizierter, in Kriens fehlten schon vor dem Spiel fünf wichtige Akteure, darunter zwei Linkshänder. Angesichts der Umstände wehrten sich die Genfer ordentlich, dass sie ihr bescheidenes Punktekonto an diesem Abend äufnen würden, war indes nicht zu erwarten. Kriens-Luzern fand nach Startschwierigkeiten zu einer stabilen Defensive mit einem soliden Goalie, setzte auf das Tempo-Gegenstossspiel und führte zur Pause mit 17:12. «Auf die Spritzigkeit legen wir im Training grossen Wert», erklärte Gino Delchiappo.

Gino Delchiappo so wichtig wie noch nie

Auch er, der kräftige Abwehrhaudegen, präsentierte sich erstaunlich schnell auf den Beinen. Hatte er seinen Job in der Defensive fürs Erste erledigt, schaltete sich Delchiappo in den Gegenstoss ein, traf in der Startphase dreimal, ehe er nach einem Sturz auf die Schulter vorübergehend ausgewechselt und behandelt werden musste. «Alles okay», gab er hinterher Entwarnung. Der gelernte Zimmermann, der neben dem Handball ein Teilpensum absolviert, ist mittlerweile Bauleiter und hat damit mehr Kraftreserven für den Sport.

In dieser Saison nimmt das Eigengewächs in Kriens eine so wichtige Rolle wie noch nie ein, mitverursacht durch die gesundheitlichen Probleme von Filip Gavranovic, dessen Vertrag mittlerweile aufgelöst werden musste. Sieht er sich als Gewinner in einer für den HCKL schwierigen Saison? «Nein», entgegnet Delchiappo, «wir sind ein Team und müssen da zusammen durch. Dank der Spielzeit finde ich aber zu Konstanz, Selbstvertrauen und ich lerne viel.»

Tim Rellstab steht im Schweizer Aufgebot

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Heimspiel gegen Chênois immer mehr zu einem Ernstkampf mit freundschaftlichem Charakter, die letzte Intensität fehlte. Neben Delchiappo machte auch Tim Rellstab auf sich aufmerksam, der linke Aufbauer avancierte mit sechs Treffern zum besten Skorer seiner Mannschaft. Wie Delchiappo hat er den Fokus auf den Sport vergrössert, im letzten Sommer schloss er die Schreinerlehre ab, setzt seither voll auf Handball. Der jüngste Leistungsschub bescherte ihm nun ein Aufgebot ins Nationalteam, Rellstab steht im Kader für die drei Testspiele der Schweiz von Mitte April gegen Italien.

Der Genfer Torhüter Steeven Panchaud vermochte gegen den HC Kriens-Luzern zu wenig ausrichten. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 02. April 2022)

Der HC Kriens-Luzern erspielte sich gegen die Genfer letztlich einen unspektakulären, ungefährdeten 34:26-Sieg und gewann nach dem 28:26 gegen Meister Pfadi Winterthur auch das zweite Heimspiel der Qualifikationsschlussphase. Die Belohnung ist der Vorstoss von Platz acht auf sechs, vorbei am BSV Bern und GC Amicitia Zürich. Gestalten die Luzerner auch Teil drei dieser Trilogie erfolgreich und schlagen im abschliessenden Heimspiel vom kommenden Freitag den HSC Suhr Aarau, sichern sie sich aus eigener Kraft mindestens Platz sechs – und verbessern damit die Ausgangslage für die Playoff-Viertelfinals deutlich.

Kriens-Luzern – Chênois Genève 34:26 (17:12)

Krauerhalle. – 300 Zuschauer. – SR Brunner/Salah.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 1-mal 2 Minuten gegen Chênois.

Kriens-Luzern: Zaponsek (11 Paraden)/Eicher (2); Wanner (2 Tore), Orbovic (3), Lapajne (2), Harbuz (2/1), Langenick (4), Sikosek Pelko (3), Delchiappo (3), Lavric; Rellstab (6), Oertli (3), Schlumpf (1), Idrizi (5), Buob.

Chênois: Panchaud (5 Paraden)/Billa (1); David (2 Tore), Poret (3), Bouilloux (3), Strelnikov (6), Sonzogni (1), Martinez Ayres (1), Kerboua (6/3); Ouedraogo (4), Ghozi.

Bemerkungen: Kriens-Luzern komplett. Chênois ohne Malfondet, Soullier, Isanchuk, Chardon, Muresan (krank/verletzt). Panchaud pariert Penalty von Harbuz (14./8:5). Zaponsek pariert Penalty von Kerboua (35./19:14).