HC Kriens-Luzern verpflichtet Johan Koch – Harbuz nach Zürich

Handball HC Kriens-Luzern verpflichtet Dänen Johan Koch – Hleb Harbuz wechselt nach Zürich Der Däne Johan Koch stösst von den Füchsen Berlin in die Innerschweiz. Verlassen wird den Klub Hleb Harbuz, welcher ab der neuen Saison zu GC Amicitia Zürich wechselt. 15.02.2022, 15.35 Uhr

Das Willkommensvideo des HCKL für Johan Koch. Video: Youtube

Der HC Kriens-Luzern treibt die Planungen für die nächste Saison voran. Er hat den Dänen Johan Koch verpflichtet. Der 31-jährige Kreisläufer hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, wie der HCKL mitteilt. Koch startete seine Karriere in Dänemark, wo er erste Erfahrungen in der EHF Champions League sowie dem EHK-Pokal-Wettbewerb sammeln konnte. Nach einer Station in Schweden beim Erstligisten IFK Kristianstad absolvierte der Familienvater zwei Spielzeiten in der deutschen Bundesliga – danach folgte das erfolgreiche Gastspiel bei Kadetten Schaffhausen: 2016 gewann der 31-Jährige das Double und ein Jahr darauf die Schweizer Meisterschaft.

Der 1.90 Meter grosse Kreisläufer unterschrieb im Januar 2018 bei den Füchsen Berlin, wo er bis zu seinem Wechsel in die Innerschweiz blieb. Nun ist er bereit für neue Herausforderungen: «Der HC Kriens-Luzern ist ein Klub mit Ambitionen, und ich will mithelfen, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen», wird Johan Koch in der Mitteilung zitiert.

Hleb Harbuz in der Partie gegen die Pfadi Winterthur in der Krauerhalle in Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Anders sieht die Situation bei Hleb Harbuz aus: Der Belarusse wechselt nach dreijährigem Engagement beim HCKL und knapp 500 für die Blauweissen erzielten Toren ab nächster Saison zu GC Amicitia Zürich. «Ich werde die Zeit beim HC Kriens-Luzern in guter Erinnerung behalten und freue mich auf meine neue Aufgabe bei den Grasshoppers», erklärt der 28-jährige Rückraumakteur. (mha)