Handball «Ich freue mich extrem»: Dimitrij Küttels Dernière mit den Kadetten Schaffhausen vor seinem Wechsel nach Kriens Bald wechselt Dimitrij Küttel (28) zu Kriens-Luzern. Vorher will der Rückraumspieler mit Schaffhausen nochmals Meister werden. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Dimitrij Küttel steht ab Donnerstag im Playoff-Final. Bild: Claudio de Capitani/Freshfocus (Bern, 11. November 2021)

Es ist wieder so weit, die grösste Rivalität im Schweizer Männer-Handball wird neu aufgelegt: Ab Donnerstag (18 Uhr, BBC Arena) duellieren sich im Playoff-Final (best of 5) die Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur. «Gefühlt spielen wir jedes Jahr im Final gegen Pfadi, sicher aber steht es uns immer im Weg», sagt Dimitrij Küttel, der Captain der Schaffhauser. Fünf Mal gewann er mit den Kadetten die Meisterschaft, drei Mal setzten sie sich im Endspiel gegen Winterthur durch.

«Wir spielen eine sehr gute Saison, nun möchten wir sie vergolden.»

Für ihn sind es die letzten Spiele im orangen Dress, das er seit 2012 trägt. Der 28-jährige Aargauer, der beim HSC Suhr Aarau in der NLA debütierte, wird im Sommer mit einem Dreijahresvertrag zum HC Kriens-Luzern wechseln. Noch sei der Abschied aus Schaffhausen nicht präsent, zu gross ist das Augenmerk auf der letzten Herausforderung. Wenn er dann gehe, werde er dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge tun:

«In Schaffhausen bin ich in meiner Rolle etwas festgefahren, in positiver und negativer Hinsicht. Ich freue mich extrem auf etwas Neues.»

Neue Wohnung, Heirat, neues Studium

Beraten von Nik Tominec, dem Megger in Diensten der Kadetten, hat Küttel eine Wohnung gefunden, im Bruchquartier in Luzern. Im Juli heiratet er seine Sasa, im September beginnt er an der Uni Luzern das Masterstudium in Gesundheitsökonomie. An der Schnittstelle von Medizin und Wirtschaft sieht er dereinst sein Tätigkeitsgebiet.

«Als es darum ging, wieder gesund zu werden, sah ich den Aufwand an Manpower, Finanzen und Organisation, der hinter dieser Dienstleistung steht, das ist sehr spannend.»

Bekanntlich erkrankte Küttel Ende 2020 an Lymphdrüsenkrebs, begab sich in Chemotherapie und absolvierte nur neun Monate später sein Comeback.

Ob der Krebs zurückkehrt, weiss Dimitrij Küttel nicht, aktuell läuft die Remissionsphase, «während fünf Jahren werde ich regelmässig getestet und untersucht, erst danach gelte ich als geheilt». Trotz einer langen Saison mit über 50 Pflichtspielen fühlt er sich in körperlich guter Verfassung. Dass er bald die Farben wechselt, begründet er auch mit dem grossen Interesse der Krienser: «Sie haben nach meiner Rückkehr auf das Spielfeld nie meine Leistungsfähigkeit in Frage gestellt.» Auch Schaffhausen machte ihm ein Angebot, dieses entsprach aber nicht seinen Vorstellungen.

Gedanken über Kukucka und Schmid

Selbstverständlich verfolgte er die Entwicklung von Kriens-Luzern, die in den ungenügenden sechsten Rang und die Entlassung von Trainer Goran Perkovac mündete:

«Von aussen betrachtet, war der Wurm drin, etwas stimmte nicht.»

Nächste Saison trifft er in Kriens wieder auf Peter Kukucka, der im Jahr 2017 bereits sein Trainer in Schaffhausen war. «Darauf freue ich mich sehr. Peter hat taktisch unglaubliche Qualitäten, als Erstes ist er aber ein sehr guter Mensch. Das ist mir wichtig.»

Und so ist Küttel überzeugt: Mit Kukucka und Andy Schmid hat Kriens-Luzern genug Know-how, um wieder nach vorne zu kommen. Schmid, der nach 13 Jahren in die heimische Liga zurückkehrt, kennt er aus dem Nationalteam. Getreu seiner reflektierenden Art beleuchtet Küttel auch das Zusammenspiel mit dem brillanten Spielmacher von zwei Seiten:

«Andy kann mich deutlich besser machen, er kennt so viele Tricks und Kniffs.»

Aber: «Wenn er das Spiel zu stark an sich reisst, was im Nationalteam oft nötig war, kann es für die Mitspieler auch schwierig werden.» In Kriens werde es darum gehen, nicht zu 100 Prozent von Schmid abhängig zu sein. «Im Gegensatz zum Nationalteam, wo wir jeweils rund eine Woche Zeit haben, können wir in Kriens viel intensiver zusammenarbeiten.»

Harte Konkurrenz in Schaffhausen

Küttel selbst wird seine Qualitäten im Abschluss, im Passspiel, seine Erfahrung und den Kampfgeist einbringen. Die Position im rechten Aufbau wird sich der 68-fache Nationalspieler mit Milos Orbovic teilen. Aktuell ist die Konkurrenzsituation sogar noch grösser, mit den Linkshändern Donat Bartok, Michael Kusio und Küttel verfügt Schaffhausen über eine luxuriöse Personalsituation. «Im Optimalfall spielt jeder 20 Minuten auf seinem Maximallevel. Begeht man einen Fehler, wird man aber schnell ausgewechselt, mental ist das nicht einfach», berichtet Küttel, doch darüber beschwert er sich nicht. Im Fokus steht ohnehin nur eines: der Meistertitel mit Schaffhausen.

