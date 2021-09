Handball: Harbuz verlängert die Verletztenliste bei Kriens-Luzern

Handball Kriens-Luzern: Auch Harbuz fällt aus Vor dem Europacup-Rückspiel gegen Benfica Lissabon am Samstag verschärfen sich die Personalprobleme bei den Handballern vom HC Kriens-Luzern weiter. Stephan Santschi 03.09.2021, 17.12 Uhr

Aufbauer Hleb Harbuz wird dem HC Kriens-Luzern vorerst fehlen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 27. Februar 2021)

Der HC Kriens-Luzern trifft am Samstag Nachmitttag in Lissabon (16.30 Uhr) zur Reprise der 1. Qualifikationsrunde der European League an. Ausgetragen wird die Partie im Pavilhão da Luz Nº 2 just neben dem Fussballstadion von Benfica Lissabon. Nach der klaren 24:31-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche in Kriens macht sich im Lager der Zentralschweizer niemand die Illusion eines Weiterkommens, zu ungleich ist das Potenzial der beiden Teams.