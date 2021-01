Handball Kriens-Luzern will sein Web-TV massiv ausbauen Die Luzerner NLA-Handballer gehen in Coronazeiten neue Wege – mit einem Showtraining im Livestream. Stephan Santschi 27.01.2021, 21.38 Uhr

Hleb Harbuz (links), Topscorer des HC Kriens-Luzern, wird während des Trainings vom Medienverantwortlichen Dany Frank interviewt. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 27. Januar 2021)

Aktuell befindet sich der NLA-Handball in der Winterpause. Und wenn die zweite Saisonhälfte nächste Woche in Angriff genommen wird, müssen die Zuschauer coronabedingt weiterhin draussen bleiben. «Deshalb wollten wir ein Ausrufezeichen setzen und unseren Fans den HC Kriens-Luzern nach den Festtagen wieder etwas näherbringen», sagt Dany Frank, der Leiter Medien und Kommunikation beim Spitzenklub aus der Zentralschweiz. Und so kam es am Mittwoch zu einer Premiere, erstmals übertrug der HCKL auf seinem Youtube-Kanal «Dragon TV» live ein Training der 1. Mannschaft: