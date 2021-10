HC Kriens-Luzern - Pfadi Winterthur 27:27

Handball Kriens-Luzern zeigt eine Reaktion: 27:27-Remis gegen Pfadi Winterthur Erleichterung beim HC Kriens-Luzern: Das 27:27-Remis gegen Meister Pfadi Winterthur ist ein erster Schritt aus dem Tief. Stephan Santschi 02.10.2021, 21.47 Uhr

Mit zehn Treffern bester Krienser: Hleb Harbuz. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) HCKL-Topskorer Janus Lapajne beim Abschluss. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) Der Krienser Milos Orbovic wird am Abschluss gehindert. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) Der Krienser Ramon Schlumpf bei einem Wurf. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) HCKL-Topskorer Janus Lapajne beim Abschluss. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) Der Krienser Trainer Goran Perkovac beobachtet das Spielgeschehen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021) Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Am Ende wäre er ihnen fast noch entglitten, der enorm wertvolle Punkt gegen Meister Pfadi Winterthur. Die Krienser waren in Unterzahl, weil Janus Lapajne gerade die zehnte (!) Zweiminutenstrafe kassiert hatte. Doch die Gäste kamen in den letzten Sekunden nicht mehr zum Abschluss und so blieb es beim 27:27-Remis. HCKL-Trainer Goran Perkovac frohlockte nach Spielschluss.

«Für uns ist das ein unglaublich gutes Zeichen, die Mannschaft lebt. Das war eine total andere Einstellung».

Seinem Team war damit eine Reaktion auf den desolaten Auftritt vor einer Woche gelungen, als man bei GC Amicitia Zürich mit 21:32 verloren hatte.

Grossen Anteil am Aufwärtstrend hatten Milos Orbovic und Gino Delchiappo, die beide von Verletzungen zurückgekehrt waren. Orbovic sorgte im rechten Aufbau mit seiner individuellen Klasse für fünf Tore, Delchiappo gefiel in der zentralen Abwehr mit herzhaftem Einsatz. «Mit Milos ist es spielerisch ein gewaltiger Unterschied. Wenn er nun noch seine Ausdauer verbessert, trifft er auch wieder aus neun Metern. Und Gino ist hauptverantwortlich für unsere gute Leistung. Er macht dem Gegner weh», erklärte Perkovac.

Strafenflut verhindert den Krienser Sieg

Gegen Pfadi, das viele Absenzen beklagte, machten sich die Luzerner das Leben aber auch selbst schwer. Nachdem sie den Fehlstart korrigiert und aus dem 0:3-Rückstand eine 5:3-Führung gemacht hatten, begann die unnötige Strafenflut. Nicht weniger als sieben Mal wurde in der ersten Halbzeit ein übermotivierter Zentralschweizer auf die Bank geschickt, für kurze Zeit befanden sie sich sogar in dreifacher Unterzahl. «Wir waren nicht klug», nervte sich Spielmacher Lapajne und als Begründung führte er an: «Wir wollten Ausstrahlung haben und zeigen, dass wir auch kämpfen können.»

Winterthur nutzte diese Geschenke aus, drehte das Skore wieder und ging mit einer 14:11-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel agierten die Krienser disziplinierter, lagen nach 42 Minuten mit 20:18 vorne, ehe sie sich mit zwei Zweiminutenstrafen wieder in Bedrängnis brachten. Rok Zaponsek, der zuletzt kritisierte Goalie, hielt sein Team in der Folge aber im Spiel, glänzte mit einer Abwehrquote von 38 Prozent. Und im Angriff war es ein anderer, viel Gescholtener, der sein Potenzial ausschöpfte: Hleb Harbuz avancierte mit zehn Treffern zum besten Torschützen seines Teams. Ohne die vielen Strafen wäre gar der Sieg möglich gewesen.

Sachliche Diskussion anstatt lauter Worte

Am Ende zeigte sich die ganze Mannschaft verbessert und verdiente sich diesen einen Punkt redlich. «Die letzten Wochen waren wirklich schwierig, zuletzt haben wir aber auch wieder besser trainiert», berichtete Lapajne und er hielt fest: «Wir sind auf einem guten Weg, nun müssen wir diese Intensität beibehalten.» Laut sei es in der Kabine nach dem Debakel von Zürich nicht geworden, sachlich habe man miteinander gesprochen, «schliesslich sind das hier alles gute Jungs mit guten Charakteren».

Für Kriens-Luzern ist die QHL-Saison nach etwas mehr als einem Monat also so richtig lanciert, mit Filip Gavranovic und Ammar Idrizi stehen nur noch zwei Akteure auf der Absenzenliste. «Dieser Punkt ist sehr wichtig für uns, die Spieler haben den Druck gespürt. Nun bin ich sehr zuversichtlich», meinte Trainer Perkovac. Die nächste Bewährungsprobe folgt bereits am kommenden Donnerstag, wenn sein Team bei den Kadetten Schaffhausen antritt.

Kriens-Luzern – Pfadi Winterthur 27:27 (11:14)

Krauerhalle. – 400 Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 10-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 3-mal 2 Minuten gegen Winterthur. – Kriens-Luzern: Zaponsek (16 Paraden)/Eicher; Wanner (2 Tore), Orbovic (5), Lapajne (4), Harbuz (10/4), Schlumpf (3), Sikosek Pelko (1), Lavric; Delchiappo (1), Oertli, Rellstab, Langenick (1), Steenaerts. – Winterthur: Shamir (9 Paraden)/Wipf (4); Osterwalder (1), Radovanovic (10/5), Jud (3), Hadj Sadok (6), Pecoraro, Störchli (3), Freivogel, Sjöbrink; Ott (1), Bräm (2), Schönfeldt, Leopold (1). – Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Gavranovic und Idrizi (beide rekonvaleszent). Winterthur ohne Sidorowicz, Tynowski, Heer, Lagerquist, Tskhovrebadze, Vernier (alle verletzt). Wipf pariert Penalty von Harbuz (20./8:10). Zaponsek pariert Penalty von Radovanovic (56./24:25).