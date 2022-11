Handball Kriens-Torhüter Fabian Pellegrini: «Ich flog unter dem Schweizer Radar» Kreuzlingen gastiert am Mittwoch (19.30 Uhr) beim HC Kriens-Luzern. Sollte es eng werden, wäre Goalie Fabian Pellegrini ein Mann für die Crunchtime. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 15.11.2022, 17.41 Uhr

Wer Fabian Pellegrini in diesen Tagen nach seinem Wohlbefinden befragt, erhält eine mit Husten und Schnäuzen garnierte Antwort. Voll auf dem Damm ist er noch nicht, am letzten Donnerstag verpasste er die Partie bei GC Amicitia Zürich krankheitshalber. Am Sonntag gab er gegen Suhr Aarau das Comeback und gefiel während seiner knapp 13-minütigen Einsatzzeit mit fünf Paraden und einer Abwehrquote von 46 Prozent. «Es wird von Tag zu Tag besser», erklärt der Ersatzgoalie, der auch heute, im Heimspiel gegen Kreuzlingen (19.30 Uhr, Krauerhalle), im Aufgebot steht.

Zur Stelle, wenn es ihn braucht: HCKL-Torhüter Fabian Pellegrini. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Kriens, 1. September 2022)

Fabian Pellegrini ist hinter Andy Schmid, Fabian Böhm, Marin Sipic und Dimitrij Küttel der fünfte Neuzuzug der Krienser. Noch hatte der 26-Jährige nicht oft die Gelegenheit, sein Können zu präsentieren, hinter Rok Zaponsek ist er die klare Nummer zwei.

«Ich hatte Anlaufschwierigkeiten, muss mich erst an die neue Abwehr und an die Liga gewöhnen. Dass unser Trainer zu Beginn voll auf die Stammsieben setzt, damit diese sich einspielen kann, verstehe ich»,

sagt der gelernte Informatiker, der in Uster im Zürcher Oberland aufgewachsen ist.

Als Kriens-Luzern Pellegrinis Verpflichtung bekannt gab, konnte nicht jeder Handball-Fan mit seinem Namen etwas anfangen. «In der Vergangenheit flog ich unter dem Schweizer Radar», weiss Pellegrini, der in den Nachwuchs-Nationalteams mit den heutigen Bundesliga-Cracks Lenny Rubin, Lucas Meister und Samuel Röthlisberger zusammengespielt hat. Der Grund: Pellegrini entschied sich bereits mit 20 Jahren, B-Ligist Stäfa zu verlassen und nach Potsdam in die 3. Liga zu wechseln. «Ich wollte aus der Schweiz ausbrechen und sah in Deutschland meinen nächsten Karriereschritt.»

Fünf Jahre lang spielte er für Potsdam, knüpfte viele Freundschaften, fand in der «superschönen Stadt», aus der Teamkollege Böhm stammt, eine zweite Heimat und lernte auch die Vorzüge des nahe gelegenen Berlins kennen. Sportlich allerdings erfüllte sich sein Traum nicht ganz. Mit Potsdam stieg er in der letzten Spielzeit zwar in die 2.Bundesliga auf, als dritter Goalie war seine Präsenzzeit auf dem Platz aber bescheiden geworden. Und so entschied er sich für die Rückkehr in die Schweiz, um mit dem neu zusammengestellten Starensemble in Kriens für Schlagzeilen zu sorgen.

Ein Nasenbeinbruch zur Begrüssung

Der Einstieg war hart. Kaum war er im Training, erlitt er einen Nasenbeinbruch. Mit Verletzungen am Kopf machte Pellegrini bereits im letzten Jahr unliebsame Erfahrungen. Wegen zwei hintereinander erfolgten Gehirnerschütterungen, dem «second impact syndrome», fiel er zwei Monate lang aus. Die neue Regel zum Schutz der Goalies begrüsst er deshalb sehr, nun kann ein Werfer nach einem Kopftreffer mit einer Zeitstrafe belegt werden. Teamkollege Ramon Schlumpf unterlief dieses Malheur am Sonntag gleich zweimal, als er den Goalie von der Flügelposition am Kopf traf.

An seinem mutigen Auftreten ändert der Respekt vor Kopftreffern nichts, der 1,88 Meter grosse Pellegrini ergänzt sich dank seiner emotionalen Art und seiner Schnellkraft gut mit Zaponsek (1,93 m). Dass er mit der knappen Einsatzzeit etwas anfangen kann, bewies er zuletzt gegen Suhr Aarau, und vielleicht auch am Mittwoch wieder gegen Kreuzlingen. Sollte sich der stärker werdende Aussenseiter mit Ex-Kriens-Trainer Heiko Grimm bis zum Schluss im Spiel halten, wäre Pellegrini nach dem Motto «halten oder verlieren» für die Crunchtime bereit.

