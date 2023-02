Handball Krienser gewinnen gegen den BSV Bern – Trainer Kukucka sagt dennoch: «Wir haben viel Luft nach oben» Die Krienser Handballer starten erfolgreich ins neue Jahr: Dank einem 31:27-Sieg gegen Bern ziehen sie in den Cup-Halbfinal ein. Stefan Santschi Jetzt kommentieren 05.02.2023, 21.55 Uhr

Der Krienser Ammar Idrizi am Sonntagabend beim Torschuss. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 5. Februar 2023)

Die Akteure des HC Kriens-­Luzern zogen sich in die Kabine zurück, die Tür fiel ins Schloss. Bevor die Partymusik aus dem Inneren tönte, dauerte es allerdings einen Moment. Zunächst war die Stimme von Trainer ­Peter Kukucka zu hören, laut und bestimmt richtete er ein paar Worte an sein Team. Mit 31:27 gewannen die Krienser den Cup-Viertelfinal gegen den BSV Bern, der Auftakt ins neue Jahr ist also geglückt. Rundum glücklich wirkte Kukucka aber nicht: «Mit dem Resultat bin ich zufrieden, aber wir waren nicht auf unserem Level. Wir haben riesig viel Luft nach oben.»

Eine Gala war es nicht, klar, das darf im ersten Spiel nach der Winterpause auch nicht erwartet werden. Gefahr, sich von den gewohnt hart auftretenden Bernern düpieren zu lassen, lief der Favorit allerdings nicht. Der ­Beginn war ausgeglichen, die Angriffsreihen dominierten die gegnerische Defensiven. Ein Team legte jeweils vor, das andere zog nach, wie in einem Tennismatch, in dem sich zwei starke Aufschläger duellieren. Das erste «Break» gelang Kriens-­Luzern in der 15. Minute, als Berns Ante Kaleb daneben warf, das zweite erzwang Goalie Rok Zaponsek mit einer Parade gegen Lucas Rohr. Zur Pause führte der Gastgeber mit 19:15.

Blumen für Schiedsrichter, Strafen für Spieler

Während die Krienser im Angriff wie gewohnt ein exquisites Fünf-Gang-Menü servierten, präsentierte die Abwehr in Halbzeit eins lediglich Magerkost. Die Berner, die im Rückraum aufgrund zahlreicher Absenzen zunächst auf einen Kreisläufer und einen Flügelspieler setzten, fanden viele Freiheiten vor oder wurden erst dann gestört, wenn es zu spät war. Das Schiedsrichter-Duo Brunner/Salah, vor dem Spiel für die starken WM-Auftritte mit Blumensträussen geehrt, gewährte keine Geschenke, verteilte viele Zweiminutenstrafen.

Andy Schmid am Ball. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 5. Februar 2023)

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich die 5:1-Defensive, Kriens-Luzern deckte nun aggressiver, agiler und solidarischer, auch Zaponsek fand besser ins Spiel. Die Fehlerquote der Berner stieg, der Gastgeber fand vermehrt zum Tempospiel, lief viele Gegenstösse, sündigte aber das eine oder andere Mal im Abschluss. In der 54. Minute spielte Andy Schmid einen ­hohen Pass auf Tim Rellstab, dieser schloss den Kempa-Trick erfolgreich zum 30:24 ab – die Partie entschieden.

«Marin Sipic lassen wir nicht gehen»

Erfreulich: Mit Fabian Böhm und Moritz Oertli meldeten sich zwei Rückraumspieler mit Teileinsätzen aus dem Lazarett zurück. Und: Marin Sipic wirbelte am Kreis in gewohnter Manier, der 26-jährige Kroate knüpfte nahtlos an seine starken WM-Leistungen aus dem Januar an. «Ich bin fix und fertig, ich fühle mich, als ob ich das erste Saisonspiel hinter mir habe, meine Lunge braucht nun wohl zwei Tage, um sich zu erholen», berichtete er mit einem verschmitzten Lachen. Gestern spielte er wegen der Absenz von Gino Delchiappo durch, an der WM war er nur im Angriff tätig.

Marin Sipic beim Spiel gegen die Berner. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 5. Februar 2023)

Mit seinen grossartigen Auftritten an der WM, vor allem gegen Weltmeister Dänemark, hat Sipic das internationale Interesse auf sich gezogen. Ist ein vorzeitiger Abgang aus Kriens trotz Vertrag bis 2024 möglich? «Da müsste schon ein absoluter Spitzenklub kommen. Ich lebe im Moment, in Kriens bin ich sehr glücklich. Das Team ist grossartig, wir möchten Titel gewinnen», sagt Sipic, und Trainer Kukucka betont: «Unseren Schlüsselspieler lassen wir nicht gehen. Es müsste schon ein riesiges Angebot kommen, doch so viel wird im Handball gar nicht bezahlt.»

Cup-Auslosung und QHL-Restart am Mittwoch Weiter geht es für Kriens-Luzern am Mittwoch, und dies gleich im doppelten Sinne: Zunächst kommt es um 12 Uhr auf der SHV-Geschäftsstelle zur Auslosung der Cup-Halbfinals, zur Auswahl stehen Kadetten Schaffhausen, Suhr Aarau und GC Amicitia Zürich. Am Abend folgt der Restart in die Meisterschaft mit dem Gastspiel bei Wacker Thun (19.30 Uhr).

Kriens-Luzern – Bern 31:27 (19:15)

Krauerhalle. – 950 Zuschauer (ausverkauft).

SR Brunner/Salah.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kriens-­Luzern, 6-mal 2 Minuten gegen Bern.

Kriens-Luzern: Zaponsek (11 Paraden)/Pellegrini (1); Idrizi (4 Tore), Orbovic (1), Schmid (9/5), Rellstab (4), Schlumpf (3), Sipic (6), Lavric; Küttel (1), Böhm (2), Langenick (1), Steenaerts, Buob, Oertli.

Bern: Bringolf (3 Paraden)/Ferrante (8); Getzmann (1 Tor), Gantner (5), Aellen (10/4), Rohr (1), Strahm, Nyström (3); Zetterman (1), Arn (3), Allemann (1), Kaleb (1), Hirt, Eggimann (1).

Bemerkung: Pellegrini pariert Penalty von Aellen (35./20:17).

