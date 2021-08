Handball: Der HC Kriens-Luzern in der Saisonvorbereitung

Handball Krienser Handballer wollen sich das Rüstzeug zum Titel holen Der HC Kriens-Luzern bereitet sich intensiv auf die neue Handball-Saison vor. Fünf Neuzugänge und drei Verletzte sorgen für viel Arbeit und einige Fragezeichen. Stephan Santschi 17.08.2021, 17.40 Uhr

Optimistisch: Die Krienser Spieler (von links) Janus Lapajne, Hleb Harbuz, Kayoum Eicher, Björn Buob, Milos Orbovic, Moritz Oertli, Ammar Idrizi nach dem Testspiel gegen den HC KTV Altdorf. Bild: Hardy Konzelmann/PD (Kriens, 28. Juli 2021)

Das Programm in der Vorbereitung ist nahrhaft, sehr nahrhaft sogar. Neun Testspiele gegen Konkurrenz aus Deutschland, Österreich, Kroatien und Slowenien stehen auf dem Programm, das nächste am Mittwoch im Trainingslager in Slowenien gegen Maribor. «Wir brauchen viele Partien, um unsere Neuen einzuspielen. Schwierige Spiele helfen, um den Rhythmus zu finden», erklärt Goran Perkovac, der Trainer des HC Kriens-Luzern.

Neu sind insgesamt fünf Akteure, alle seien mit viel Fleiss am Werk, aber noch nicht zu 100 Prozent integriert. Im Tor macht der Slowene Rok Zaponsek bereits eine gute Figur, «er hat das Potenzial, um auf das Niveau von Paul Bar zu kommen».

Josip Vekic, kroatischer HCKL-Neuzugang für den rechten Rückraum. Bild: Hardy Konzelmann/PD (Kriens, 28. Juli 2021)

Den rechten Aufbau bilden nun Milos Orbovic und Josip Vekic. «Würfe aus neun Metern, Passspiel, 1:1-Situationen – Milos ist ein kompletter Handballer. Allerdings darf er noch egoistischer werden», erläutert Perkovac die Spielweise des 1,91-Meter grossen Serben. Der Kroate Vekic, der zweite Linkshänder im Rückraum, wird mit den Gardemassen von 2,10 Metern und 100 Kilo zunächst vor allem im Abwehrzentrum gebraucht.

Der Serbe Milos Orbovic wird mit Josip Vekic den rechten Aufbau bilden. Bild: Hardy Konzelmann/PD (Kriens, 28. Juli 2021)

Freude bereiten Perkovac auch die beiden jungen Rückkehrer mit Zentralschweizer Wurzeln, der 20-jährige On Langenick am linken Flügel und der 21-jährige Björn Buob am Kreis.

«On ist eine positive Erscheinung. Ein frecher, schneller Spieler, bei dem sich in Sachen Lockerheit jeder eine Scheibe abschneiden kann. Björn ist derweil eine Investition in die Zukunft, er muss nun noch etwas an Gewicht und Kraft zulegen.»

Zweimal in Testspielen von Topteams überrollt

Mit den Auftritten in den Testspielen ist Goran Perkovac bisher aber nicht wirklich zufrieden, gegen Bundesligist Wetzlar (18:30) und das kroatische Spitzenteam RK Nexe (25:34) sei man sogar überrollt worden.

«Unsere grösste Baustelle ist das Umschaltspiel. Die schnellen Entscheide, ob wir zurücklaufen oder in den Gegenstoss gehen, fallen eine halbe bis eine ganze Sekunde zu spät.»

Die Atmosphäre sei gut, der Einsatz stimme, «nun müssen wir aber allmählich anfangen, besser zu spielen». Am Sonntag, wenn das letzte Testspiel mit RK Celje einen weiteren, echten Prüfstein bereithält, werde man wissen, wo man stehe.

Grössere Sorgen bereiten dem Krienser Übungsleiter drei Personalien auf der Absenzenliste. Captain, Kreisläufer und Abwehrrecke Filip Gavranovic, der rechte Flügel Ammar Idrizi und Goalie Kayoum Eicher sind verletzt. Gavranovic plagt sich seit Monaten mit Adduktorenproblemen herum, vorderhand ist er in Therapie. «Bis November warten wir ab», sagt Perkovac, «dann werden wir bei Bedarf handeln.» Idrizi ist derweil an der Patellasehne operiert worden, fällt mehrere Monate aus und wird durch Gino Steenaerts aus dem Nachwuchs der SG Pilatus ersetzt. Gemeinsam mit Levin Wanner (21) wird der 16-Jährige das Duo auf Rechtsaussen bilden.

Bei Ersatzkeeper Eicher sollen Untersuchungen in dieser Woche Klarheit bringen, wie gravierend sein Zehenproblem ist. Sein möglicher Stellvertreter figuriert aktuell als Testspieler in den Reihen des HC Kriens-Luzern. Die Rede ist von Mark Ferjan, einem 23-jährigen Slowenen. Perkovac erklärt:

«Er ist sehr stark, ein emotionaler Kämpfer und damit ein ganz anderer Typ als Rok Zaponsek. Sollte Kayoum ausfallen, wäre er bis Januar eine Lösung für uns.»

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart in der 1. Qualifikationsrunde der European League gegen Benfica Lissabon schweben also einige Fragezeichen über der neuen Ausgabe des HC Kriens-Luzern. Das ändert aber nichts an der hohen Zielsetzung: Nach der erstmaligen Cupfinal-Teilnahme der letzten Saison wollen sich die Zentralschweizer das Rüstzeug holen, um künftig in den nationalen Titelkämpfen auch die entscheidenden Spiele zu gewinnen.

Bisherige Testspiele: Altdorf (1. Liga) 52:18. Wetzlar (De, 1. BL) 18:30. Ludwigshafen (De, 2. BL) 16:21, Bregenz (Ö) 27:21. RK Nexe (Kro) 25:34. – Weitere Testspiele. Mittwoch: Maribor (Slo). – Freitag: Graz (Ö). – Samstag: Vöslauer HC (Ö). – Sonntag: RK Celje (Slo). European League, 1. Qualifikationsrunde, Hinspiel: Kriens-Luzern – Benfica Lissabon (Samstag, 28. August, 18 Uhr). – QHL, 1.Runde: St.Otmar St.Gallen – Kriens-Luzern (Mittwoch, 1. September, 19.30 Uhr).