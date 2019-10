Die Schweizer Handballer starten furios in die EM-Saison. In Aarau gewinnen sie das Testspiel gegen Tschechien mit 35:25.

Handball-Nationaltrainer nach Sieg gegen Tschechien: «Wer nicht kommt, ist selber schuld» Die Schweizer Handballer starten furios in die EM-Saison. In Aarau gewinnen sie das Testspiel gegen Tschechien mit 35:25. Stephan Santschi aus Aarau

Sah einen überzeugenden Auftritt seines Teams: Der Schweizer Nationaltrainer Michael Suter. (Bild: Urs Flüeler/Keystone (Aarau, 25. Oktober 201))

«Wer hätte das gedacht!?» Unmittelbar nach dem Schlusspfiff drückte der Speaker sein Erstaunen über den klaren Ausgang Testspiels in der Aarauer Schachenhalle aus. Vor 1165 Zuschauern besiegten die Schweizer am Samstagabend den Gast aus Tschechien mit 35:25 – ein Gegner notabene – den man seit 2007 nicht mehr bezwingen konnte und der an der EM 2018 den starken sechsten Rang belegte. Die Höhe des Ergebnisses überraschte aber nicht nur aufgrund der Reputation der Osteuropäer, sondern auch wegen des Spielverlaufs. Lange Zeit war es nämlich ein Duell auf des Messers Schneide gewesen. «Das wird ein Spiel auf Augenhöhe werden», hatte der Schweizer Nationaltrainer Michael Suter vor der Partie gesagt.



40 Minuten lang blieben die Tschechen im Spiel, lagen zwar von Beginn weg meistens im Rückstand, jedoch nie mehr als mit zwei Toren Differenz. Unter der Regie von Tomas Babak, dem ehemaligen Profi von St. Otmar St. Gallen, fanden sie immer wieder Lücken im Schweizer Defensivverbund und offenbarten dabei auch, dass Nationalkeeper Nikola Portner derzeit in Montpellier als Nummer drei keine einfache Zeit erlebt. Portner parierte bis zu seiner Auswechslung in der 18. Minute keinen einzigen Ball. Auch im Angriff war lange etwas Sand im Getriebe, selbst der Luzerner Ausnahmekönner Andy Schmid kam nicht so richtig auf Touren.



Steigerte sich zunehmend: Der Luzerner Andy Schmid. (Bild: Urs Flüeler/Keystone (Aarau, 25. Oktober 2019))

Andy Schmid und Alen Milosevic zaubern

Unruhig wurde Nationaltrainer Suter allerdings nicht. «Ich habe Vertrauen in mein Team. Wir wussten, dass wir die Tschechen bearbeiten müssen, dass sie müde werden würden. Im richtigen Moment haben wir das Tempo erhöht.» Dass der Einbruch der Tschechen so deutlich ausfallen würde, war trotzdem etwas eigentümlich. Die Schweizer Abwehr verteidigte fortan kompakter, und vorne griff nun die international hochklassige Achse Andy Schmid/Alen Milosevic. Immer wieder setzte der Spielmacher den Kreisläufer spektakulär ins Szene.



Die Schweizer zogen Tor um Tor davon und feierten schliesslich einen Kantersieg gegen ein Team, das im kommenden Januar ebenfalls an der Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich teilnehmen wird. «Das war die gelungene Fortsetzung einer sehr guten Trainingswoche. Der Spirit im Team gefällt mir», freute sich Suter über den gelungenen Auftakt in die EM-Saison.



Heute kommt es zu Test zwei gegen Tschechien

Gut war auch die Atmosphäre in der Schachenhalle, der Zuschauerauflauf aber eher enttäuschend. «Wir möchten den Schweizer Handball beleben», sagte Suter. Und mit einem Schmunzeln hielt er fest: «Wer nicht kommt, ist selber schuld.» Bereits heute (18 Uhr) testet die Schweiz an selber Stelle nochmals gegen die Tschechen.