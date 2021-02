Handball NLA «Er ist ein Arbeitstier, er kämpft bis zum Umfallen»: Darum ist Ramon Schlumpf für Kriens-Luzern so wertvoll Kriens-Luzern trifft am Samstag in der Krauerhalle auf GC Amicitia Zürich. Einen «gefährlichen Gegner», wie Trainer Goran Perkovac sagt. Dabei kann er auch auf seinen Flügel Ramon Schlumpf zählen. Stephan Santschi 13.02.2021, 05.00 Uhr

Es war einer der seltenen Ausrutscher des HC Kriens-Luzern in dieser Saison, das 29:29-Remis gegen GC Amicitia Zürich vor fünf Monaten. Wenn der gleiche Gegner am Samstag zum zweiten Mal in der Krauerhalle gastiert (18 Uhr, live auf handballtv.ch), will man sich keine weitere Blösse geben. «Mit Zürich haben wir noch eine Rechnung offen», sagt Ramon Schlumpf und mit dem Selbstvertrauen, das die Zentralschweizer derzeit auszeichnet, fügt er an: «Wenn wir unser Spiel spielen, sollten wir keine grossen Probleme haben.»

1,86 Meter gross, 91 Kilogramm schwer: Ramon Schlumpf in Aktion.

Dominik Wunderli

Schlumpf teilt sich am linken Flügel die Spielzeit mit Captain Adrian Blättler, in seiner zweiten Saison für Kriens-Luzern hat er dabei signifikante Fortschritte gemacht. Vorne gefällt der 22-Jährige mit starker Wurfausbeute, hinten greift er, zuweilen auch auf der etwas zentraleren Zweierposition, beherzt zu. «Ramon ist ein Arbeitstier, er kämpft bis zum Umfallen. Mit diesen Eigenschaften kann er uns enorm helfen», sagt Trainer Goran Perkovac.

Schlumpf debütiert im Schweizer Nationalteam

Speziell: Sein NLA-Debüt mit Stäfa gab Schlumpf im Alter von 16 Jahren als Rückraumspieler, bis dahin kannte er nichts anderes. Dann kam es auf Anraten seines damaligen Trainers Predrag Milicic zur Umstellung. «Wir hatten bereits sieben Aufbauer. Milo fragte mich, ob ich der Achte sein oder lieber an den Flügel wolle», berichtet Schlumpf. Und so kam es zum Wechsel, den er seither nie bereut hat.

«Im Rückraum war ich Durchschnitt, kein grosser Ästhetiker. Ich habe die Aufgaben brachial gelöst.»

Diese Robustheit kommt dem 1,86-Meter grossen und 91 Kilo schweren Zürcher heute in der Deckung zugute, in der Offensive arbeitet er derweil die technischen Defizite auf. Die Entwicklung jedenfalls stimmt, Ende 2020 kam er im Testspiel gegen Italien sogar zum Debüt im Schweizer Nationalteam, womit er hinter Winterthurs Marvin Lier und Schaffhausens Samuel Zehnder am linken Flügel als Nummer drei des Landes eingeschätzt werden kann. «Ich weiss, dass ich unter Beobachtung stehe. Das macht mich stolz.»

Profihandball ist dabei nicht der einzige Traum, den Ramon Schlumpf mit zielsicheren Schritten realisiert. Ein anderer ist das Architekturstudium, das er im letzten Herbst begonnen hat. «Als Kind störte es mich immer, wie die Gebäude aussahen», erzählt er mit einem Schmunzeln. «Ich fragte meine Mutter jeweils, warum sie nicht schöner gebaut seien. Davon bin ich bis heute nicht ganz weggekommen.» Der Entwurf seiner Karriere als Leistungssportler nimmt derweil immer konkretere Züge an. Seinen Vertrag mit Kriens-Luzern hat er um zwei Jahre bis 2023 verlängert, irgendwann soll danach der Wechsel in eine ausländische Liga folgen.

GC Amicitia Zürich stellt sich im Winter neu auf

Zunächst gilt es nun aber, GC Amicitia in die Schranken zu weisen. Die Mannschaft steht zwar nur auf dem vorletzten Platz, hat sich in der Winterpause aber einiges an Qualität einverleibt. Trainer ist neu der frühere Schaffhauser-Erfolgscoach Petr Hrachovec, Sportlicher Leiter der bestens vernetzte Gabor Vass. Darüber hinaus verstärken die Kreisläufer Jonas Dell (De)und Tomer Bodenheimer (Isr), sowie der weissrussische Rückraumspieler Anton Prakapenia das Team. «GC Amicitia ist nun viel disziplinierter», sagt Perkovac. «Ein gefährlicher Gegner.»