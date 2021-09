Handball-Nationalmannschaft: Mia Emmenegger bekommt Aufgebot

Handball Nottwilerin Mia Emmenegger bekommt Nati-Aufgebot: «Sie ist für mich im Moment die beste Spielerin der Schweiz auf Rechtsaussen» Die konstant guten Leistungen der Spono Eagles-Handballerin werden belohnt. Mia Emmenegger rückt in den Kreis der Nationalmannschaft. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 22.09.2021, 18.00 Uhr

Kurz zuvor aufs Feld gekommen, wirft die 16-jährige Mia Emmenegger im Spitzenspiel gegen Brühl bei ihrem SPL1-Debüt ihr erstes Tor. Weitere vier folgen. Der letzte Treffer in dieser Partie bedeutete rund 30 Sekunden vor Schluss mittels Gegenstoss den 31:31-Ausgleich. Und dies, nachdem die Eagles nach neun Minuten schon mal mit sechs Toren zurückgelegen hatten. Sie sei zufrieden, konstatierte die Linkshänderin hinterher. «Vor allem auch, wenn ich den ganzen Spielverlauf betrachte.»

Mia Emmenegger ist im Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Russland und Polen im Oktober. Bild: Jakob Ineichen (Nottwil, 26.02.2020)

Im Moment trainiert Mia Emmenegger zwei- bis dreimal pro Woche mit dem SPL1-Team. Ansonsten mit der von ihrer Mutter Caro trainierten SPL2-Truppe. Dort war sie in der letzten Saison intern die beste Torschützin und die Nummer drei in der Liga. Und bereits hat sie in den ersten drei Begegnungen wieder 21 Treffer auf ihrem Konto. Dass Spono-Headcoach Fabio Madia sie in St. Gallen ebenfalls mit dabeihaben wollte, erfuhr die Flügelspielerin zwei Tage vor der Partie. «Ich war vor dem Spiel erstaunlich wenig nervös», sagt sie. Die 161 Zentimeter grosse Spielerin rechnete nicht mit allzu vielen Spielanteilen. Doch es kam anders.

«Plötzlich ging alles schnell und mir blieb keine Zeit gross darüber nachzudenken.»

Emmenegger im All-Star-Team bei der U18-EM

Im Sommer war die Nottwilerin auch bei den erfolgreichen Auftritten der U20- respektive der U18-Nationalmannschaft an den Europameisterschaften in Slowenien und Montenegro dabei. In Montenegro wurde sie sogar ins All-Star-Team gewählt. Unter Druck setzen, will sie sich allerdings nicht. Nur: Ihre guten Leistungen haben auch bei Nationaltrainer Martin Albertsen das Interesse geweckt. Für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Russland und Polen im Oktober hat sie ein entsprechendes Aufgebot erhalten. «Darüber freue ich mich natürlich», sagt Emmenegger, die an der Kanti Alpenquai die Sportschule besucht und noch knapp drei Jahre bis zur Matura vor sich hat.

Sportlich will Emmenegger weiterhin Schritt für Schritt nehmen. Das ist ganz im Sinne von Madia. Er will sie «behutsam ins SPL1-Team einbauen, ihr die nötige Zeit geben». Dass sie die Qualität hat, auf diesem Niveau zu bestehen, sei ausser Frage. «Wir wissen, was wir an ihr haben. Jetzt braucht es Geduld.»

Mia (links) mit ihrer Schwester Anna. Bild: Jakob Ineichen (Nottwil, 26. Februar 2020)

Spannende Zeit für die Nottwilerin

Madia plant von Spiel zu Spiel. Auch mit seinem neuen Team. Langsam entwickle sich gegenseitiges Vertrauen, sagt er. Und mit Blick auf den Saisonstart «sind wir mit den fünf Punkten aus den drei Spielen auf Kurs.»

Für Nationaltrainer Martin Albertsen kommen Emmeneggers Entwicklungsschritte nicht wirklich überraschend. Er sagt: «Ich habe sie schon länger im Visier.» Während des Lockdowns war sie öfter bei ihm in der SHV-Akademie im Chamer Spitzensportzentrum OYM als Gastspielerin dabei. Für den A-Lehrgang letzten November/Dezember in Schaffhausen hatte die Spono-Spielerin eine Einladung bekommen. Ebenfalls war sie bei einem kürzlichen Aufgebot dabei. «Wir haben viel an der Technik, am Timing gearbeitet», erklärt Albertsen.

«Sie ist für mich im Moment die beste Spielerin der Schweiz auf Rechtsaussen.»

Man spüre bei ihr den Spielwitz, ganz generell die Freude am Handball. Und weiter sagt der Däne: «Die jetzige Phase ist eine spannende Zeit für Mia.»

An der U18-EM zeigte sich Emmenegger ob ihrer Wahl ins All-Star-Team noch recht erschrocken. Unerschrocken kam sie hingegen gegen Brühl aufs Feld und nahm vom rechten Flügel Abschlüsse mit der Selbstverständlichkeit eines Routiniers. Doch vielleicht ist es gerade das, was sie bei ihrem Vollgas-Handball momentan so erfolgreich und unberechenbar macht: Ihre jugendliche Unbekümmertheit.