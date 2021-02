Handball Spono feuert seinen Trainer, aber niemand will sagen warum Die Spono Eagles aus Nottwil trennen sich überraschend von Trainer Vicente Cotrina Cabal. Sportliche Gründe dürften nicht ausschlaggebend für die Trennung gewesen sein, denn das Team ist erfolgreich unterwegs. Stephan Santschi 22.02.2021, 18.08 Uhr

Trainer Vicente Cotrina Cabal und Sportchef Mirco Stadelmann (ganz rechts) hatten das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 18. November 2020)

Passiert ist es bereits am vorletzten Sonntag während der kurzen Pause zwischen der Hauptrunde und dem Start zur Finalrunde der SPL1: Vicente «Ike» Cotrina Cabal ist als Trainer von Nottwils Handballerinnen freigestellt worden, am letzten Samstag bei der 31:35-Niederlage in Kreuzlingen trug bereits Assistenztrainer Mirco Stadelmann die Hauptverantwortung auf der Bank. Über die Trennung hatten die Spono Eagles allerdings nicht offiziell informiert, bis gestern Montag, also acht Tage nach der Freistellung, war keine entsprechende Pressemitteilung verschickt worden.



Weshalb? «Weil wir in Verhandlungen über die Auflösung des Vertrags sind», sagt Präsident Andreas Balmer auf Anfrage. Cotrinas Arbeitspapier, der den Posten im letzten Sommer antrat, läuft bis 2022. Balmer sagt:

«Bevor dies geregelt ist, wollen wir mit einem Statement nichts vorneweg nehmen. Es ist für beide Seiten schwierig.»

Und Ex-Trainer Cotrina vermerkt: «Ich kann nur bestätigen, dass ich freigestellt bin. Mehr kann ich nicht sagen, bevor die Verhandlungen beendet sind.»

Spielerinnen warten auf Informationen

Nicht nur die Öffentlichkeit, auch die Spielerinnen sind über die Gründe der Trennung im Unklaren. «Der Vorstand hat das entschieden. Wir wissen nur, dass er suspendiert ist und warten auf weitere Informationen», berichtet Captain Sabrina Amrein. Vor zwei Wochen habe es eine Sitzung mit den Spielerinnen gegeben. «Wegen der Coronasituation können wir keine Anlässe fürs Teambuilding durchführen. Wir sind nicht so zusammengeschweisst, wie wir uns das gewohnt sind», erzählt Amrein. Grosse Probleme habe es aber nicht gegeben, auch nicht mit dem Trainer.

Auch sie weiss nichts Konkretes zum Trainerabgang: Sabrina Amrein (rechts), Captain der Spono Eagles.

Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 18. November 2020)

Fest steht: Cotrina war an seinen vorherigen Stationen bei den SPL2-Frauen des BSV Stans und den SPL1-Frauen von GC Amicitia Zürich ein sehr geschätzter Trainer gewesen, sowohl fachlich als auch zwischenmenschlich kompetent. Neben seinen Klub-Engagements ist er seit vier Jahren Assistenztrainer in der Männer-Nationalmannschaft von Chile. Auch bei den Spono Eagles stimmte der Output seiner Arbeit. Die Luzernerinnen haben in dieser Saison den Supercup gewonnen, sind im Cup-Viertelfinal und stehen in der Meisterschaft auf dem zweiten Platz. Sportliche Gründe können es also kaum gewesen sein, die zur Trennung führten. «Auch ich kann leider im Moment nicht mehr zum Thema sagen», sagt Mirco Stadelmann, der nicht nur Assistenztrainer, sondern auch Sportchef ist.

Ein Doppelmandat, das grundsätzlich heikel ist. Gerüchtweise soll das Verhältnis zwischen Stadelmann und Cotrina nicht das beste gewesen sein. Im letzten Spiel des Spaniers, das er mit Spono am 10. Februar gegen Zug gewann, sass Stadelmann nicht wie üblich auf der Bank, sondern verfolgte das Spiel zu Hause am Livestream. Gab es Meinungsverschiedenheiten über die Spielweise oder die Aufstellung? Stadelmann gibt zu:

«Wir hatten sicherlich teilweise andere Ansichten.»

Der Grund für die Trennung sei dies aber nicht gewesen.

Verein feilscht mit Cotrina wohl um Geld

Während Stadelmann das Team bis zum Ende der Saison coachen wird, geht es zwischen dem Verein und Cotrina offensichtlich noch darum, sich über die finanziellen Konditionen der Vertragsauflösung zu einigen. Der Verein dürfte darum bemüht sein, den Ex-Trainer nicht bis Mai 2022 bezahlen zu müssen.

Wie auch immer: Mit der unprofessionellen Kommunikation treten die Spono Eagles gegenwärtig nicht wie ein Spitzenverein, sondern eher wie der Darsteller einer Landposse auf. Das Team geriet im Titelrennen zumindest vorübergehend aus dem Tritt. In Kreuzlingen standen die Luzernerinnen neben den Schuhen, lagen gegen den Underdog mit bis zu zehn Toren im Rückstand. Weiter geht es am Samstag mit dem Derby gegen den LK Zug.