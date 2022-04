Handball: St.Otmar auf Augenhöhe mit Meister Pfadi Winterthur.

Handball St.Otmar bewegt sich mit Pfadi Winterthur mehr als nur auf Augenhöhe – dennoch sagt Trainer Zoltan Cordas: «Es ist nicht die Zeit für grosse Sprüche» St.Otmars Handballer verlangen Meister Pfadi Winterthur alles ab. In der Best-of-five-Serie steht es 1:1. Am Mittwoch um 18.15 Uhr beginnt Viertelfinal-Spiel drei – darauf kommt es nun an. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Ariel Pietrasik (mit Ball) ist St.Otmars Topskorer mit 195 Treffern in 23 Partien. Bild: Michel Canonica

Die Stimmung in der Kreuzbleiche hallt nach. Was die 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag in St.Gallen veranstalteten, war bemerkenswert. Der Funke der kämpferischen St.Otmar-Mannschaft sprang sprichwörtlich auf das Publikum über. «Ich denke, wir konnten die Leute mit unserer Leistung begeistern», sagt Trainer Zoltan Cordas.

Der Lohn ist der Sieg und damit ein weiteres Heimspiel, das am Sonntag um 14 Uhr stattfindet. «Ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Zuschauer dann kommen werden», sagt Cordas, der überzeugt ist, dass das Publikum in dieser Serie ein Faktor sein wird.

«Die Stimmung am Sonntag war toll. Die Zuschauer haben sicher ein paar Tore für uns geworfen.»

Doch zunächst steht am Mittwoch ab 18.15 Uhr in Winterthur das zweite Auswärtsspiel für die St.Galler in der Best-of-five-Serie des NLA-Viertelfinals an. Nach den Darbietungen, die St.Otmar in den ersten beiden Aufeinandertreffen bot, muss Trainer Cordas alles andere als Angst und Bange sein. Sowohl vorne als auch hinten lieferten seine Spieler ab wie selten in dieser Saison – der Formstand stimmt. Dennoch sagt Cordas: «Es ist nicht die Zeit für grosse Sprüche.» Lieber ist es dem Handballlehrer, dass seine Mannschaft die Leistungen auf dem Parkett bestätigt.

Pendic und Pietrasik alleine genügen nicht

In der Offensive läuft Regisseur Andrija Pendic im Playoff zur Höchstform auf. Der 35-jährige Thurgauer lenkt das St.Galler Spiel mit viel Umsicht und leistet sich dabei kaum Fehler. Mehr noch: Mit seinem Drang zum Tor schafft er Platz und Lücken für die wurfgewaltigen Dominik Jurilj und Ariel Pietrasik. Vor allem der Pole – in dieser Saison mit 181 Toren aus dem Spiel heraus der beste Feldtorschütze der NLA – war in den ersten beiden Partien gegen Pfadi Winterthur kaum zu bremsen. Der 22-Jährige erzielte bereits 29 Treffer – davon elf Penaltys.

Dominik Jurilj übernahm im zweiten Spiel viel Verantwortung. Bild: Michel Canonica

Will St.Otmar den Titelverteidiger weiterhin ärgern, muss aber in weiteren Bereichen vieles zusammenstimmen. Das bewies die Mannschaft am Sonntag in der Kreuzbleiche, als Kreisläufer Benjamin Geisser genauso überzeugte wie die Flügel David Fricker und Jan Gwerder. Und Rückraumshooter Jurilj übernahm in der Verlängerung viel Verantwortung.

Bislang fand Cordas auf alles eine Antwort

Offen ist, wie das Winterthurer Trainerduo um Goran Cvetkovic und Michal Svajlen auf die bisherigen Auftritte reagiert. Denn sowohl die Manndeckung als auch der siebte Feldspieler erwiesen sich als wenig erfolgreich. St.Otmars Trainer scheint auf alle taktischen Kniffe eine Antwort parat zu haben. «Wir bereiten uns auf viele Szenarien vor», sagt Cordas. Die St.Galler Defensive mit dem Innenblock Pietrasik/Noah Haas agiert hart, aber fair. Vor allem die Halbpositionen mit Benjamin Geisser und Frédéric Wüstner wissen mit gesunder Aggressivität zu überzeugen. «Ziel ist es, dass wir die Winterthurer Angreifer unter Druck setzen, nicht umgekehrt», sagt Cordas. Das ist St.Otmar in diesem Viertelfinal bisher gelungen – in vielerlei Hinsicht.

