Handball Trotz heroischem Kampf: HC Kriens-Luzern scheidet im Playoff-Halbfinal aus Kriens-Luzern verliert in Schaffhausen nach zweifacher Verlängerung mit 34:36. Damit endet die Saison für die Zentralschweizer. Stephan Santschi Aktualisiert 03.06.2021, 07.20 Uhr

Ihnen steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: die Handballer des HC Kriens-Luzern. Bild: Daniela Frutiger/freshfocus

Was war das für ein Spiel am Mittwoch in der Schaffhauser BBC-Arena. Eigentlich deutete vieles daraufhin, dass die favorisierten Kadetten auch die dritte Partie des Playoff-Halbfinals gegen Kriens-Luzern diskussionslos gewinnen und die Best-of-5-Serie mit 3:0-Siegen für sich entscheiden würden. Schliesslich hatten sie den Gegner zuletzt dominiert, machten den routinierteren, den fitteren, den ausgewogeneren Eindruck. Doch dann entwickelte sich ein Handballkrimi, der nichts zu wünschen übrig liess. Erst nach 80 Minuten, nach zweifacher Verlängerung also, mussten sich die Zentralschweizer mit 34:36 geschlagen geben. «Ich bin stolz auf mein Team, wie es nochmals Kampf und Emotionen gezeigt hat», sagte Trainer Goran Perkovac. «Der Sieg der Kadetten war nicht verdient.»

Besonders bitter: Zwei Mal fehlten dem HC Kriens-Luzern nur wenige Sekunden zum Sieg. Kurz nach dem Ablauf der regulären Spielzeit führte er mit 27:26, ehe Luka Maros mit dem letzten Abschluss die Overtime erzwang. In den ersten zehn Minuten der Verlängerung sahen die Luzerner vorübergehend sogar wie der sichere Sieger aus, führten mit 30:28. In der Folge geschah jedoch Ähnliches wie vor dreieinhalb Wochen im Cupfinal, als die Affiche ebenfalls Schaffhausen gegen Kriens-Luzern lautete und die Luzerner kurz vor Schluss einen wohl vorentscheidenden Dreitore-Vorsprung hätten herausspielen können. Scheitere damals Tomas Piroch aus bester Abschlussposition am gegnerischen Keeper, war es diesmal der ansonsten vorzüglich aufspielende Levin Wanner, der die Führung auf eine nur noch schwer aufholbare Differenz hätte ausbauen können (65.).

Der Krienser Thomas Piroch im Abschluss. Bild: Daniela Frutiger/freshfocus

Eichers Schreckmoment beim Penalty

Erstaunlich fehlerhafte Schaffhauser fanden hernach ins Spiel zurück, profitierten vom Verwaltungsmodus, in den sich müde Krienser nun zurückzogen und erzielten, wieder unmittelbar vor der vermeintlichen Schlusssirene, durch Donat Bartok den 31:31-Ausgleich. Auch die zweite Verlängerung à 10 Minuten war umstritten, beide Teams pressten alle verfügbaren Ressourcen aus ihren Muskeln heraus. Kriens-Luzern lag jeweils mit einem Tor zurück, glich regelmässig aus und schien das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen, als sich wahrhaft Kurioses zutrug.

Goalie Kayoum Eicher, der früh dem reaktivierten Pascal Stauber hatte Platz machen müssen, kehrte in der 75. Minute beim Stand von 33:33 für einen Penalty auf den Platz zurück. Bei der Vorbereitung auf den Wurf von Sebastian Frimmel blieb er beim Vorwärtsgehen im Tornetz hängen und hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen. Frimmel, wohl etwas irritiert, setzte den Ball vom Siebenmeter-Punkt an den Pfosten. Danach war die Luft bei den Kriensern aber draussen, seit der 54. Minute mussten sie auf Gino Delchiappo verzichten, der Abwehr-Haudegen hatte nach der dritten Zweiminutenstrafe die rote Karte gesehen. Schaffhausen profitierte letztlich von seinen Vorteilen in Sachen Erfahrung, der Megger Nik Tominec setzte mit dem 36:34 eine halbe Minute vor dem Abpfiff den Schlusspunkt hinter eine dramatische Partie. Wieder endete für Kriens-Luzern ein heroischer Kampf ohne Ertrag.

Perkovac: Zufriedenheit trotz fehlendem Titel

Die Saison ist für Kriens-Luzern damit beendet. Playoff-Halbfinal, Platz drei in der Meisterschaft, Qualifikation für den Europa Cup und der Einzug in den Schweizer Cupfinal gestalten einen Leistungsausweis, der zwar keinen rundum glücklich macht, schliesslich hatte Perkovac bei seinem Amtsantritt 2018 nach drei Jahren einen Titel in Aussicht gestellt. Mit der abgelaufenen Saison und der Entwicklung der Mannschaft sei er insgesamt aber sehr zufrieden. «Wir befinden uns in einem Prozess», erklärte Perkovac, der sich mit seinem Team als nächstes die Reife für die wirklich grossen Spiele zulegen will. Damit Krimis, wie jener am Mittwoch in der BBC-Arena oder im Cupfinal, mit einem Happy-End versehen werden können.

Schaffhausen - Kriens-LU 36:34 (14:14, 27:27, 31:31) nach zweiter Verlängerung

BBC-Arena. – 100 Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Schaffhausen, 6-mal 2 Minuten plus rote Karte für Delchiappo (54./3-mal 2 Minuten) gegen Kriens-Luzern.

Schaffhausen: Pilipovic/Biosca (12 Paraden); Tominec (1 Tor), Bartok (8), Schelker (2), Maros (10), Zehnder (2/2), Schmidt (1), Novak; Teubert, Gerbl (6), Herburger (4), Frimmel (1/1), Montoro (1), Csaszar.

Kriens-Luzern: Eicher (1 Parade)/Stauber (8); Wanner (7 Tore), Piroch (5), Oertli, Harbuz (9/9), Schlumpf (4), Gavranovic (5), Delchiappo; Rellstab, Lapajne (2), Blättler (2).

Bemerkungen: Kadetten Schaffhausen ohne Küttel (krank), Sesum und Markovic (beide verletzt). Kriens-Luzern ohne Papez (Rücktritt), Lavric, Bar (beide verletzt). Stauber pariert Penalty von Zehnder (66./28:30). Frimmel schiesst Penalty an den Pfosten (75./33:33).

QHL. Playoff-Halbfinals (best of 5), 3. Runde: Pfadi Winterthur – Suhr Aarau 32:29 (17:16); Schlussstand: 3:0. Kadetten Schaffhausen – Kriens-Luzern 36:34 (14:14, 27:27, 31:31) n. 2.V.; Schlussstand: 3:0. – Playoff-Final: Winterthur - Schaffhausen.