Handball: Andy Schmid als Nati-Trainer - Geniestreich und PR-Coup

Handball Geniestreich oder PR-Coup? Andy Schmid wird neuer Nati-Trainer – das steckt hinter der Sensation im Schweizer Handball Nati-Trainer Michael Suter ist es überhaupt zu verdanken, dass Andy Schmid wieder oder immer noch für die Schweiz auf der Platte zaubert. Nächstes Jahr nun muss er seinen Job für die Lichtgestalt des Schweizer Handballs räumen. Aber ergibt diese Rochade Sinn? François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 22.02.2023, 10.29 Uhr

Nächstes Jahr wird Andy Schmid seine famose Spielerkarriere beenden und als Nati-Trainer einsteigen. Keystone

Noch ist nicht Schluss mit Spielen. Noch verfolgt Andy Schmid grosse Ziele als Ballzauberer. Mit der Nati will sich der Spielmacher für die EM 2024 qualifizieren. Und seinen Club HC Kriens-Luzern will er noch diese Saison zum ersten Meistertitel führen. Es wäre die Krönung einer Karriere, die einzigartig ist und spätestens 2024 zu Ende gehen wird. Danach ist Schmid nicht mehr als Spieler, sondern als Nati-Trainer gefordert.

Am Mittwoch gab der Handballverband bekannt, dass Schmid im kommenden Jahr auf Michael Suter folgen wird. Der 39-Jährige verpflichtet sich vorerst für vier Jahre. Eine logische Vertragslaufzeit. Schliesslich wird die EM 2028 in der Schweiz, Spanien und Portugal ausgetragen – mit dem grössten Handballer, den dieses Land je gesehen hat, als Nati-Trainer.

Andy Schmid als Nationaltrainer – eine gute Wahl?



Sehr wahrscheinlich wäre Suter nicht unglücklich gewesen über die Perspektive, die Schweiz an der Heim-EM 2028 zu coachen. Doch damit wird es nichts. Und weil ausgerechnet ihm es zu verdanken ist, dass Schmid überhaupt wieder für die Schweizer Nati zu begeistern war, gibt dieser Trainer-Rochade eine brisante Note. Ebenso wie der Zeitpunkt der Kommunikation. Doch dazu später.

Suter, der Mann für die schwierigsten Fälle

Als Spieler nimmt Suter mit der Nati 1996 an Olympia und an der EM 2002 teil. Und mit seinem Klub Pfadi Winterthur steht er zweimal im Champions-League-Viertelfinal. Parallel zu seiner Spielerkarriere lässt er sich zum Lehrer ausbilden. Typisch für ihn, dass er auch den beschwerlichen Weg nicht scheut. Er unterrichtet eine Werkklasse. Das sind die 20 schwierigsten Schüler des Kantons pro Jahrgang. Eine Aufgabe, um die sich kaum eine Lehrperson reisst.

2004 steigt Suter als Nachwuchstrainer bei den Kadetten Schaffhausen ein. Rasch gilt er als Trainer-Talent gehandelt, weshalb ihn auch der Verband als Nachwuchstrainer will. Und später, als Schaffhausens Präsident Giorgio Behr seine Vision einer Handball Academy umsetzt, kommt für ihn nur einer infrage, der diese leiten soll: Michael Suter.

Als Suter beim Verband seine Arbeit aufnimmt, weiss er nicht, ob und wie lange man Nachwuchs-Nationalteams überhaupt noch im Portfolio führen wird. Denn der Schweizer Handball gleicht in jener Zeit einem Gemälde von HR Giger, dem Meister der Finsternis. Es gibt beim Verband keine Konzepte, Strukturen, noch Visionen. Es gibt nur Suter, den enthusiastischen Kämpfer und Arbeiter.

Er schafft, was keiner für möglich gehalten hat: Er führt den Schweizer Handball-Nachwuchs wieder in die erweiterte Weltspitze. Unter Suter qualifizieren sich die U19 und U21 für zehn von zwölf möglichen Endrunden. Doch positive Auswirkungen auf höchster Ebene bleiben aus. Das A-Team schlittert immer mehr in die Bedeutungslosigkeit. Selbst die renommiertesten Trainer wie Goran Perkovac oder Rolf Brack, in Deutschland der «Handballprofessor», scheitern beim Versuch, die Nati wiederzubeleben. Was zur Folge hat, dass Andy Schmid, unterdessen ein Star in der Bundesliga, mit dem Halbprofi-Projekt nichts mehr anfangen kann und der Nati den Rücken kehrt.

«Suter mit den Jungen»

Es ist 2016, als auch der Letzte im Verband realisiert: So kann es nicht weitergehen. Pascal Jenny, damals Mitglied im Zentralvorstand, heute dessen Präsident, hatte eine Idee, wie das Nachtschattengewächs einen Platz im Rampenlicht finden kann: «Suter mit den Jungen.»

Nati-Trainer Michael Suter in der Diskussion mit seinem Spielmacher und Nachfolger Andy Schmid. Keystone

Suter kam, begeisterte mit seiner fordernden Art auch Andy Schmid wieder für die Nati. Vor drei Jahren sagte Schmid: «Suter hat es geschafft, eine Leistungskultur zu implementieren. Früher hiess es: Andy geht voraus, wir bleiben zurück und gucken, was passiert. Heute heisst es: Andy geh voraus, wir folgen dir.» Mit Suter als Trainer und Schmid als seinen verlängerten Arm auf der Platte qualifiziert sich die Schweiz erstmals nach 14 Jahren für eine EM (2020) und kann im darauffolgenden Jahr an der WM teilnehmen, wo die Nati mit drei Siegen in sechs Spielen für Aufsehen sorgt.

Doch der Aufschwung ist nicht nachhaltig. In der Qualifikation zur EM 2022 scheitert die Nati, was die Entscheidungsträger wohl zu Denkarbeit zwingt. Kommt dazu, dass das Team unter Suter zuletzt spielerisch stagniert. Weshalb es nicht überrascht, dass sein bis 2024 datierter Vertrag nicht verlängert wird.

Der phänomenale Andy Schmid und das Baudenkmal Nationalmannschaft

Nun also Andy Schmid. Diese Wahl ist naheliegend und mutig zugleich. Naheliegend, weil Schmid die Handball-Galionsfigur ist. Allein, wenn die Möglichkeit besteht, den besten Handballer, den dieses Land je gesehen hat, zu verpflichten, sollte man diese Chance nicht verstreichen lassen. Denn keiner generiert mehr Aufmerksamkeit als Andy Schmid, was für eine Sportart, die um Aufmerksamkeit buhlen muss, kein unwesentlicher Faktor ist.

Aber Schmids Beförderung zum Nati-Trainer ist nicht nur ein PR-Coup, sondern auch ein Geniestreich. Allein wegen seiner Fähigkeiten und seines Leistungsausweises - er wurde fünfmal in Serie zum wertvollsten Spieler der Bundesliga gewählt -wird nie jemand auf die Idee kommen, seinen Sachverstand anzuzweifeln. Allein aufgrund seiner Erfahrung - Schmid hat in 206 Länderspielen 1035 Tore erzielt - und seiner Aura wird nie jemand die Dreistigkeit besitzen, seine Autorität anzuzweifeln. Mit Schmid als Trainer ist die Nati quasi ein Baudenkmal. Unantastbar.

Aber eben: Schmid ist auch eine mutige Wahl, weil niemand weiss, ob er Trainer kann. Schliesslich ist dieser Job für ihn Neuland. Ist das ein Problem? Wahrscheinlich nicht. Denn Fakt ist, dass er schon seit vielen Jahren sowohl bei den Rhein-Neckar Löwe,n wie auch in der Nati oder jetzt beim Schweizer Tabellenführer Kriens-Luzern wie eine Art Spielertrainer agierte. Schmid ist ein Leader, ein Besessener. «Anderen Spielern wurde eine ähnliche Begabung attestiert», sagt Schmid. «Wahrscheinlich habe ich es so weit gebracht, weil ich mich stärker mit dem Sport auseinandersetze als andere. Für mich war Handball immer eine Leidenschaft. Selbst heute vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Handball denke.»

Emotionaler Abschied nach 12 Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen: Andy Schmid mit seiner Frau Therese und den Söhnen Levi und Lio (rechts) Keystone

Einst die Nummer 1 im Ranking der Bundesliga-Fehleinkäufe

Aber vor allem, und das geht bei seiner virtuosen Spielweise gerne vergessen, ist Schmid ein grosser Kämpfer. Als er 2010 vom dänischen Klub Bjerrinbro-Silkeborg zu den Rhein-Neckar Löwen wechselt, muss er unten durch. Er kommt im Löwengehege nicht zurecht. Sein erstes Jahr in der Bundesliga entpuppt sich als Horrorshow und wird am Ende von einer Fachzeitschrift im Ranking der Fehleinkäufe auf Platz ein geführt.

Doch aufgeben ist für Schmid keine Option. Er beisst sich durch und sagt später: «Durchsetzungsvermögen, Wille, aufstehen nach einem Rückschlag. Alles, was einen Sportler ausmacht, habe ich in diesem ersten Jahr in der Bundesliga gelernt.»

Obwohl Schmids Nomination zum Nati-Trainer in der Szene als Coup gehandelt wird, gibt es einen Punkt, der zu reden gibt: Der frühe Zeitpunkt der Bekanntgabe. Einerseits ist da die Befürchtung, dass sich Michael Suter bis zum Ende seiner Amtszeit in eine Lame Duck verwandeln könnte. Andererseits besteht die Gefahr, dass die Beziehung zwischen Schmid und Suter brüchig werden könnte, was sich im Hinblick auf die EM-Teilnahme im nächsten Jahr negativ auswirken könnte. Nun, wir werden es schon sehr bald sehen. Denn am 9. März bestreitet die Schweiz in Schaffhausen gegen Ungarn ihre nächste EM-Quali-Partie. Mit Suter als Trainer und seinem Nachfolger Schmid als Spielmacher. Eine spannende Konstellation.



