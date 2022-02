Handball: SG-Pilatus-Talente für den HC Kriens-Luzern

Handball «Zum Sprung in die höchste Liga braucht es auch ein Quäntchen Glück»: So will die SG Pilatus mehr Handballern zum Durchbruch verhelfen Die SG Pilatus will mehr Zentralschweizer Handballer in die höchste Liga bringen. Wie das Ziel erreicht werden soll, erklärt SGP-Geschäftsführer Manuel Schnellmann, verantwortlich für den Nachwuchs. Interview: Cyril Aregger Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Junioren der SG Pilatus sind erfolgreich unterwegs. In der QHL-Mannschaft des HC Kriens-Luzern richtig durchsetzen können sich aber derzeit nur wenige Spieler. Weshalb?

Manuel Schnellmann, Geschäftsführer SG Pilatus. Bild: PD

Manuel Schnellmann: Einerseits ist es erfreulich, dass der Kader des HC Kriens-Luzern eine grosse Anzahl junger Zentralschweizer Talente aufweist. Anderseits ist der Schritt vom Juniorenbereich in die oberste Liga des Landes nicht zu unterschätzen. Im Vergleich zu den Ligakontrahenten zählt unsere Organisation diesbezüglich zur Spitze. Aber natürlich können und wollen wir uns diesbezüglich weiter verbessern.

Es ist also kein institutionelles Problem?

Nein, das glaube ich nicht. Um den Schritt nach ganz oben zu schaffen, benötigt es einiges. Die Bereitschaft seitens der sportlichen Leitung, junge Spieler gezielt einzubauen, eine fundierte Ausbildung sowie die körperlichen Konstitutionen – und natürlich auch ein Quäntchen Glück. Schlussendlich steht jedoch das Leistungsprinzip an oberster Stelle. Das Erfreuliche derzeit ist, dass wir einige verheissungsvolle Talente in unseren Reihen haben, die ihren Weg bestimmt machen werden.

SG Pilatus: Spitzenteams auf allen Stufen Die SG Pilatus wurde 2009 vom HC Kriens, Borba Luzern und dem TV Horw als leistungsorientierte Spielgemeinschaft im Nachwuchsbereich ins Leben gerufen. Handball Emmen stiess 2018 zur SG. Derzeit spielen die 1. Teams von Kriens und Emmen in der 1. Liga, Borba in der 2. und Horw in der 3. Bei der SG Pilatus kümmern sich acht Trainer um die vier Elite-Teams der Altersstufen U13, U15, U17 und U19. Obwohl die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten im Vordergrund steht, sind die Zentralschweizer auch als Team erfolgreich: Letzte Saison wurden die U13 und die U17 Schweizer Meister, in der laufenden Spielzeit stehen die U13, die U15 und die U17 momentan an der Tabellenspitze. (ca)

Auch ein neues Konzept soll künftig mehr Zentralschweizer Spielern zum Durchbruch beim HCKL verhelfen. Wie wollen Sie das anstellen?

Wir wollen die jungen Spieler im Training und im Spielbetrieb so einsetzen, dass sie ideal gefördert und gefordert werden.

SG-Pilatus-Talent Luca Sigrist (16, am Ball): Der Hochdorfer gehört auch dem Kader der U19- und Perspektivnationalmannschaft an. Bild: Martin Deuring/PD (Winterthur, 12. Juni 2021)

Was heisst das konkret?

Die Zusammenarbeit der SG-Pilatus-Teams im Aktivbereich wird weiter intensiviert. Mit Handball Emmen und dem HC Kriens haben wir zwei Teams in der 1. Liga, Emmen aspiriert auf die NLB. Junge Talente können zum Beispiel bei Kriens bereits Leistungsträger sein und bei Emmen – hoffentlich bald in der NLB – Ergänzungsspieler. So sammeln sie Erfahrungen auf mehreren Niveaus. Dank der Talentförderlizenzen des Handballverbandes ist dies möglich.

Die Idee, jungen Talenten den schrittweisen Aufstieg im Aktivbereich zu ermöglichen, liegt eigentlich auf der Hand. Weshalb kommt so ein Konzept erst jetzt?

Wir haben die vorhandenen Grundlagen verbessert und das Konzept weiter gefasst. Auch der Einstieg von Handball Emmen half, dass wir weitere Verbesserung anstreben können. Mit dem ambitionierten Verein aus Emmen verfügen wir nun über die Perspektive, in jeder Kategorie des Leistungshandballs, von der 1. Liga bis zur QHL, eine Mannschaft zu stellen. Das wären die perfekten Voraussetzungen.

Das Konzept steht und fällt also mit dem Aufstieg von Emmen in die NLB, korrekt?

Nein, aber natürlich hängt vieles davon ab. Zudem denken wir langfristig und sind überzeugt, dass Emmen dieser für uns alle wichtige Schritt gelingt.

SG-Pilatus-Talent Gino Steenaerts (16, im Abschluss) kam in dieser Saison bereits zu ersten Einsätzen im Fanionteam des HC Kriens-Luzern. Bild: Martin Deuring/PD (Winterthur, 12. Juni 2021)

Besteht mit dem neuen Konzept nicht die Gefahr der Überbelastung?

Sie besteht. Deshalb müssen wir zu unseren Talenten besonders Sorge tragen. Ziel ist die langfristige Entwicklung. Deshalb lässt man für die Gesundheit lieber einmal eine Trainingseinheit weg. Das ist schwierig zu koordinieren, die Absprache unter den Trainern ist hierbei extrem wichtig.

Wie oft trainiert ein Spitzenjunior?

Die Spieler haben an mindestens vier Wochentagen Training, dazu kommen die Spiele. Aber mit vier Trainings kommst du nicht an die nationale Spitze. Unsere Juniorennationalspieler trainieren mindestens sechsmal pro Woche.

Welcher Spieler wo eingesetzt werden soll, muss zwischen den Teams abgesprochen werden. Solche Absprachen bergen immer auch Konfliktpotenzial. Wie wollen Sie das vermeiden?

Mit klaren Abmachungen. Der HCKL hat Vorrang in unserem internen «Draftsystem», dann kommt Handball Emmen, dann der HC Kriens. Erste Erfahrungen haben wir in der Zusammenarbeit zwischen Emmen und Kriens gesammelt. Es funktioniert.

Die U17-Junioren der SG Pilatus feiern ihren Schweizer-Meister-Titel. Bild: Martin Deuring (Winterthur, 12. Juni 2021)

Die SG Pilatus legt den Ausbildungsschwerpunkt auf die individuellen Fähigkeiten der Spieler. In anderen Sportarten werden Spielphilosophien von den Junioren bis zu den Topteams durchgezogen, ein bekanntes Beispiel im Fussball ist die «Ajax-Schule». Weshalb verfolgt man bei der SG nicht diesen Weg?

Das ist auch eine Frage der Spieler, die zur Verfügung stehen. Haben wir viele kleinere Spieler in einem Jahrgang, müssen wir ein Spiel anders angehen, als wenn wir viele Grossgewachsene im Team haben. Tatsache ist auch: Unser Spielerreservoir ist klein, wir können nicht einfach die Spieler herauspicken, die zu einem bestimmten Spielsystem passen. Ajax kann das. Zudem sind wir überzeugt, dass ein Spieler, der individuell perfekt ausgebildet ist, auch taktische Spielsysteme schnell umsetzen kann.

Den ambitionierten jungen Spielern einen Weg in die höchste Spielklasse aufzuzeigen, ist das eine. Jugendliche in diesem Alter befinden sich aber häufig auch noch in der Ausbildung. Wie sind Sie hier aufgestellt?

Vor einigen Jahren war das noch ein grösseres Problem. Rund ein Drittel unserer Spieler besuchen die Kanti. Da hilft es uns, dass Luzern als Unistandort wächst. Auch die Sportschulen helfen uns. Berufstätige Jugendliche sind auf das Entgegenkommen der Arbeitgeber angewiesen. Dank unserer guten Beziehungen ist da glücklicherweise einiges möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen