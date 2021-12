HC Kriens-Luzern VR-Präsident Hanspeter Würmli im Interview

Interview Hanspeter Würmli: «Wir müssen unglaublich aufpassen» Der Verwaltungsratspräsident des HC Kriens-Luzern über Andy Schmid, den Trainerstuhl von Goran Perkovac und Zukunftsambitionen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Hanspeter Würmli, Verwaltungsratspräsident des HCKL.

Was bedeutet der Transfer von Andy Schmid für die Saison 2022/23 aus Ihrer Sicht?

Hanspeter Würmli: Für den HC Kriens-Luzern ist die Verpflichtung von Andy Schmid ein Meilenstein. Er ist mehr als ein Weltklasse-Handballer, mit seiner Ausstrahlungskraft ist er ein Brand, ein Magnet, ein Türöffner. Ich war in meiner Aktivzeit selbst Kreisläufer und deshalb ist es für mich fantastisch, wenn ich sehe, wie er die Kreisläufer in Szene setzt und generell seine Mitspieler im Blick hat.

Braucht es einen besonderen Effort, um sich Schmid leisten zu können?

Wir haben vor einiger Zeit einen Businessplan entworfen und der enthält bis 2024 auch kontinuierliche Budgeterhöhungen. Da müssen auch die Einnahmen stimmen, daran haben wir lange gearbeitet und deshalb ist der Zuzug von Schmid nicht risikobehaftet, sondern wohlkalkuliert.

Wie sieht denn der Budgetplan bis 2024 aus?

Aktuell stehen wir bei rund 2 Millionen Franken, bis 2024 würden wir gerne auf 2,5 bis 3 Millionen kommen. Das Ganze ist zum jetzigen Zeitpunkt visionär, unser Anspruch ist es aber, nachhaltig mit Schaffhausen und Winterthur um Titel zu spielen.

Der Titel ist mit Schmid nächste Saison Pflicht.

Nein, er wird nicht zur Pflicht. Wir möchten um Titel mitspielen, ihn zu holen, braucht aber Zeit. Das sehen wir an unserer aktuellen Mannschaft, der es noch weitgehend am Kollektiv fehlt. Wir haben seit dem Sommer viele neue Spieler, und um diese zu integrieren, braucht es Zeit. Wir haben sehr gute Handballer, noch aber mangelt es an Führungsspielern und Automatismen. Das ist eine Schwierigkeit der letzten Zeit: Wir hatten viele Wechsel.

Das sind zum Teil hausgemacht Probleme, wenn der Vertrag eines Adrian Blättler nicht verlängert wird. Verliert der HCKL seine Krienser Identität?

Wir müssen unglaublich aufpassen, dass uns die Identität nicht komplett verloren geht. Künftig müssen wir mit jenen, für die wir uns entschieden haben, langfristig zusammenarbeiten. Nächste Saison werden mehrere Spieler aus der SG Pilatus im erweiterten Kader stehen. Die U17- und die U13-Auswahl wurden Schweizer Meister, von unten kommt ein Schub.

Welche Transfers braucht es noch? Gerüchteweise besteht Interesse an Johan Koch, dem Kreisläufer der Füchse Berlin.

Da wissen Sie mehr als ich. Fakt ist, dass wir auf dem Markt aktiv sind und den Kader für die Saison 2022/23 zusammenstellen. Mit Filip Gavranovic haben wir einen starken Kreisläufer, er ist auf gutem Weg zurück. Die Zukunft von Domen Sikosek Pelko und Gino Delchiappo werden wir demnächst klären.

Der HCKL hat das zweithöchste Budget, steht aber nur auf Platz acht. Spüren Sie Druck seitens der Sponsoren?

Aufwand und Ertrag stimmen derzeit nicht überein. Die individuelle Qualität ist vorhanden, wir sind aber als Team noch nicht so weit. Das Engagement der Sponsoren ist langfristig orientiert, wir werden an unserer professionellen Arbeit gemessen. Druck spüren wir deshalb keinen.

Hat Trainer Goran Perkovac bei den Transfers freie Hand?

Nein, das machen wir im Team, bestehend aus einem Ausschuss des Verwaltungsrats, Nick Christen und dem Trainerstaff. Es gibt kontroverse Diskussionen, sonst könnten wir gleich sagen: Goran, mach!

Steht der Trainer zur Diskussion? Wäre eine Entlassung zu teuer?

Nein, alle machen Fehler. Für die Wechsel im Kader ist nicht nur der Trainer, sondern sind wir alle verantwortlich. Doch es ist schon so, dass wir im Handball anders aufgestellt sind als die Fussballer, wo viel mehr Geld drinsteckt. Finanziell strecken wir uns nach der Decke, da muss man sich seine Möglichkeiten gut überlegen und gemeinsam durch Hochs und Tiefs gehen. Solange wir spüren, dass die Spieler für den Trainer rennen, haben wir Vertrauen.

