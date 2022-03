Der HC Kriens-Luzern fordert auswärts GC Amicitia

QHL-Handball Hleb Harbuz vor dem Spiel gegen GC Amicitia: «Was bringt mir dieses Topscorer-Shirt, wenn wir verlieren?» Hleb Harbuz fährt am Donnerstag mit Kriens-Luzern nach Zürich und trifft auf seinen künftigen Klub GC Amicitia. Der Weissrusse wird wieder das Dress des Topscorers tragen. Stephan Santschi 03.03.2022, 05.00 Uhr

«Er ist ein überragender Shooter»: Hleb Harbuz in Aktion. Urs Flüeler/Keystone

Das war jener Hleb Harbuz, der dem HC Kriens-Luzern Freude bereitet. Sieben Mal warf er am letzten Samstag aufs Tor, sechs Mal zappelte der Ball im Netz, am Ende war der 27-jährige Weissrusse massgeblich am 27:26-Sieg gegen Basel beteiligt.

Seit Anfang Oktober hat der linke Aufbauer nicht mehr so viele Treffer aus dem Spiel heraus erzielt. Speziell: Er tat das erstmals seit langem mit der Vier auf dem Rücken, normalerweise trägt Harbuz das nummernlose Trikot des Team-Topscorers. «Meine Kollegen machten Witze und fragten mich, ob ich mein Shirt zu Hause vergessen hätte», erzählt Harbuz und lacht. «Mir gefallen diese Spässe, ich mache sie ja auch gerne.»

Nahm ihm diese Veränderung etwas an Druck, oder stachelte sie ihn gar an? «Nein, alles ist gut, so wie immer, dieses Topscorer-Shirt ist für mich nicht wichtig», entgegnet der 1,91-Meter grosse Harbuz, der in den letzten drei Jahren fast durchgehend bester Torschütze seines Teams war, und er betont: «Was bringt mir dieses Shirt, wenn wir verlieren? Nichts!» Fakt aber ist, dass die Torquote von Harbuz kontinuierlich gesunken ist. 2019/20, als er NLA-Torschützenkönig und MVP war, traf er im Schnitt 6,8-mal pro Spiel, letzte Saison 5,9-mal, in der laufenden Spielzeit noch 4,2-mal.

Topscorer-Shirt geht zurück an Harbuz

Steigend ist derweil der Anteil der Siebenmeter an seinen Toren (36 %; 43 %; 54 %), woraus man schliessen kann: Kriens-Luzern schafft es immer weniger, seinen Distanzschützen in Szene zu setzen, sogar für die Ausführung der Penaltys war er zuletzt nicht mehr zuständig. An wem liegts? «An beiden Seiten», antwortet Trainer Goran Perkovac. «Hleb ist ein überragender Shooter. Wenn er aber zu viel anderes machen will, in 1:1-Situationen gehen oder Pässe an den Kreis spielen, nimmt ihm das die Konzentration.» Andererseits gelinge es ihnen im Angriff zu wenig, Harbuz in Bewegung und in gute Abschlusspositionen zu bringen.

Der auslaufende Vertrag mit Harbuz wird nicht verlängert, bekanntlich wechselt er im Sommer zu GC Amicitia Zürich, wo der HCKL am Donnerstagabend zum TV-Spiel gastiert (19.15 Uhr, Sport 1). «Hleb ist ein ganz guter Junge, super erzogen, immer im Training, selten verletzt. Ihn kann ich jedem Trainer nur empfehlen», betont Perkovac. Seine Abwehrschwäche wiegt aber zu schwer, zumal mit Andy Schmid nächste Saison ein Akteur nach Kriens wechselt, der in der Defensive ebenfalls keine grösseren Akzente setzen kann.

Und so wird Hleb Harbuz in dieser Saison nochmals alles raushauen, was er kann, vielleicht war der starke Auftritt gegen Basel der Startschuss dazu. Dass er gerne in Kriens geblieben wäre, verheimlicht er nicht, GC Amicitia sei für ihn aber eine gute Option. «Auch meine Frau wird in Zürich eine Stelle als Trainerin der Rhythmischen Gymnastik antreten», erzählt Harbuz. Gegen seine künftigen Teamkollegen erhält er übrigens das Topscorer-Shirt von Milos Orbovic bereits wieder zurück. Niemand wäre ihm böse, wenn er es bis zum Saisonende behalten würde.