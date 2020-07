Interview HC-Kriens-CEO Nick Christen: «Einen Verzicht auf den Europacup können wir uns nicht leisten» Die Handballer von Kriens-Luzern treffen Ende August im Europacup auf einen kroatischen Gegner. Noch ist aber einiges unklar. Cyril Aregger 28.07.2020, 18.00 Uhr

Der HC Kriens-Luzern startet seine Saison am Wochenende des 29./30.August mit dem Heimspiel gegen RK Dubrava aus Zagreb. Das Rückspiel der ersten von zwei Qualifikationsrunden für die European Handball League (ehemals EHF-Cup) findet eine Woche später in der kroatischen Hauptstadt statt. Dies ergab die gestrige Auslosung in Wien. Bis die Spiele stattfinden können, gibt es für die Krienser Handballer und CEO Nick Christen aber noch viel zu tun.

Kroatien steht derzeit nicht auf der Quarantäneliste des Bundes. Sind sie nach der Auslosung erleichtert?

Nick Christen, CEO des HC Kriens-Luzern. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 29. August 2019)

Nick Christen: Derzeit sieht es gut aus, aber das kann ja schnell ändern. Aber Kroatien ist offensichtlich kein Corona-Hotspot. Wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen vieles abzuklären haben – die Schweiz taucht ja auch auf einigen ausländischen Listen auf...

Wo werden Sie spielen?

Auch das braucht noch Gespräche mit dem Kanton Luzern – wir möchten in einer Halle spielen, wo auch möglichst viele Zuschauer zugelassen werden. Das aktuelle Regime mit bis zu 1000 Zuschauern, unterteilt in Sektoren mit maximal 300 Personen, könnten wir in unseren Stammhallen in Kriens und Luzern kaum umsetzen.

Pfadi Winterthur spielt gegen Esch aus Luxemburg, das sich auf der Liste befindet. Wie soll das gehen?

Ich habe im Vorfeld der Auslosung mit meinem Kollegen bei Pfadi gesprochen. Fazit: Niemand hat derzeit eine Ahnung, wie so etwas funktionieren wird.

Der Europäische Wettbewerb ist für den HC Kriens-Luzern ein Zuschussgeschäft. Verschärft sich das in Coronazeiten?

Es ist bitter. Mit RK Dubrava hätten wir einen Gegner, der dank der grossen kroatischen Community in der Schweiz für viele Zuschauer sorgen könnte. Nun entgehen uns alleine durch fehlende Ticketeinnahmen vermutlich 10 bis 15'000 Franken. Die Ausgaben, zum Beispiel für die Unterbringung der Gastmannschaft und die Schiedsrichter, bleiben bestehen.

HCKL-Trainer Goran Perkovac.

Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. Oktober 2019)

Kriens-Luzern-Trainer Goran Perkovac zum Gegner: «Ich glaube, wir sind besser» (ca) In der letzten, auch in Kroatien abgebrochenen Saison, belegte RK Dubrava nach der Hauptrunde Rang zwei. Wie sich das Team nach der Coronapause präsentiert, weiss HCKL-Trainer Goran Perkovac noch nicht genau. Aber: «Dubrava spielt typischen kroatischen Handball, mit viel Tempo, schnellen Anspielen und kompakter 6-0- oder 5-1-Deckung.» Dank der engen Zusammenarbeit mit dem kroatischen Topklub RK Zagreb können zahlreiche Talente bei Dubrava Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln. Das schreckt Perkovac aber nicht: «Auch wir haben ein junges, eingespieltes Team. Ich glaube, wir sind besser.»

Ein Verzicht war kein Thema?

Einen Verzicht auf so einen Wettbewerb können wir uns als Schweiz nicht leisten. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, haben ein funktionierendes System. Andere Länder trifft es ungleich härter. Aber wir müssen natürlich schauen, wie wir die finanziellen Löcher stopfen können. Zum Beispiel mit unserem Crowdfunding «Gemeinsam Europa erobern», mit dem wir hoffen, 33'333 Franken zu generieren.

Aber der europäische Wettbewerb, der am Wochenende vor dem geplanten Meisterschaftsbeginn startet, wird nicht an Priorität gewonnen haben.

Unser Team und der Trainer­staff wollen Erfolg haben. Sie werden alles dafür geben, die nächste Runde zu erreichen. Ich denke, die Chancen sind intakt.

Wie sehen Sie das als CEO, der auch auf die Finanzen schauen muss?

Schon zu meiner aktiven Zeit waren die internationalen Vergleiche etwas ganz Spezielles. Ich will auch heute noch gewinnen. Als reiner Buchhalter erschaffst du kaum besondere Momente.

Auch in der Meisterschaft. Der Start ist auf den 2. September geplant. Ist das realistisch?

Derzeit gehen wir davon aus, dass wir dann Wacker Thun empfangen. Darauf trainieren wir hin, auch wenn bis dahin noch einiges passieren kann.

Wien. Auslosung Europacup. Männer: European Handball League (EHL/zweithöchste Division). 1. Runde: Kriens-Luzern – Dubrava (CRO). Pfadi Winterthur – Esch (LUX). – Daten: 29./30. August und 5./6. September. – Kadetten Schaffhausen direkt für Gruppenphase qualifiziert. – Frauen: EHL. 2. Runde: LCBrühl St. Gallen – Alba Fehervar (HUN). – Daten: 10./11. und 17./ 18. Oktober.

Die Auslosung im European Cup (dritthöchste Stufe) mit St. Otmar St. Gallen (Männer), Zug, Nottwil und Thun (alle Frauen) wurde auf den 1. September verschoben.