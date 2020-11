Bildstrecke HC Kriens-Luzern gewinnt gegen den BSV Bern souverän 36:24 – eine Machtdemonstration Kriens-Luzern deklassiert Bern mit 36:24. Trainer Goran Perkovac verfolgt das Spiel wegen eines positiven Corona-Tests am Livestream. Stephan Santschi Aktualisiert 11.11.2020, 23.26 Uhr

«Ich war relativ locker. Doch es wäre schon schlimm gewesen, wenn wir verloren hätten.» Thomas Zimmermann resümierte das Heimspiel gegen den BSV Bern mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Der Assistenztrainer des HC Kriens-Luzern stand nämlich erstmals als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie eines NLA-Spiels, und das ausgerechnet gegen jenes Team, bei dem er zwei Jahre seiner Aktivkarriere verbracht hatte. Früh sollte sich gestern Abend allerdings zeigen, dass sich Zimmermann keine Sorgen zu machen brauchte. Sein Team war dem Konkurrenten haushoch überlegen, hatte die Partie mit einer 21:11-Führung schon zur Pause entschieden.

«Alles hat reibungslos funktioniert, jeder hat für den anderen gekämpft.»

Die Berner, die mit Tobias Baumgartner, Luca Mühlemann (beide verletzt) und Michael Kusio (Corona) auf drei wichtige Akteure verzichten mussten, enttäuschten derweil auf der ganzen Linie. «Niemand geht richtig auf die Hütte zu und will das Tor machen», stellte Live-

stream-Co-Kommentator Tom Hofstetter, der frühere Mittelmann der Krienser, auf der Tribüne fest. Tatsächlich waren die Zentralschweizer ihrem Widersacher in Sachen Durchsetzungsvermögen und Entschlossenheit klar überlegen.

Weshalb Tomas Piroch eine Runde Bier zahlen muss

Das zeigte auch die Statistik nach der ersten Halbzeit. 91 Prozent (!) der Abschlüsse landeten im gegnerischen Netz, derweil Goalie Paul Bar auf eine ausgezeichnete Abwehrquote von

50 Prozent kam. Besonders erfreulich aus Krienser Sicht: Die Offensivleute Tomas Piroch und Hleb Harbuz, die in dieser Saison bisher noch nicht so recht auf Touren gekommen waren, offenbarten einen deutlichen Aufwärtstrend. Vor allem Piroch, der tschechische Linkshänder, spielte befreit auf und zeigte seine beste Leistung der aktuellen Spielzeit. «Tomas ist ein Kämpfer, ein sehr dankbarer Spieler. Diesmal ist ihm alles gelungen», freute sich Zimmermann. Nun ja, fast alles. Sein einziger Fehlwurf landete in den Händen des Berner Keepers, und wer sich beim HCK einen sogenannten Fangball leistet, der wird zum Spendieren einer Kiste Bier verdonnert. «Richtig», bestätigte Zimmermann, «Tomas ist jetzt auf der Liste.»

Nach dem Seitenwechsel tat sich nicht mehr viel, es kam zu einem Spielen und Spielenlassen mit vereinzelten Kabinettstückchen auf Krienser Seite. Und so hatte auch Goran Perkovac, der Trainer des HC Kriens-Luzern, zu Hause am Livestream seine helle Freude am Auftritt des Teams. «Kompliment, das war eine super Leistung, die Berner haben keine Chance gehabt», befand er. Wegen eines positiven PCR-Tests verweilt Perkovac seit einer Woche in Selbstisolation, gesundheitliche Probleme hat er allerdings nicht. Er betont:

«Mir geht es blendend. Ich war etwas erkältet, und da wir nichts riskieren wollten, machte ich den Test.»

Spiel in Zürich wird verschoben



Am kommenden Samstag endet die Selbstisolation von Perkovac, ein weiteres Spiel verpasst er nicht. Das Rencontre auswärts gegen GC Amicitia Zürich ist auf den kommenden Donnerstag verschoben worden. Ausnahmsweise mal nicht wegen einer Corona-Infektion, sondern weil die Partie als erstes TV-Spiel der Saison über die Bühne gehen soll. Damit steht auch fest, dass Zimmermann bereits wieder ins zweite Glied zurückkehren wird. Immerhin tut er dies mit der Gewissheit, mit dem HC Kriens-Luzern den höchsten Sieg in der laufenden Meisterschaft eingespielt zu haben. «Ich wusste nicht, wie das Team nach der zweieinhalbwöchigen Pause reagieren würde. Ich habe mega Freude, dass es so gut aufgegangen ist.»

Das Spiel in der Aufzeichnung

Das Telegramm

Kriens-Luzern – BSV Bern 36:24 (21:11)

Krauerhalle. – 50 Zuschauer. – SR Boshkoski/Stalder.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kriens Luzern, 3-mal 2 Minuten gegen Bern.

Kriens Luzern: Bar/Eicher; Wanner (1), Papez (6), Lapajne (4/2), Harbuz (5/1), Blättler (3), Gavranovic (4), Lavric; Delchiappo, Piroch (6), Oertli (2), Schlumpf, Idrizi (2), Rellstab (3).

BSV Bern: Cvitkovic/Schelling; Getzmann (4/2), Vögtli (4), Kaleb (2), Weingartner (4), Strahm (2), Arn (3), Rohr; Gerlich (2), Eggimann, Schneeberger (2), Aellen (1).

Bemerkung: Bar pariert Penalty von Kaleb (4./2:1). Harbuz schiesst Penalty an die Latte (44./27:17).