HC Kriens-Luzern Nun kann sich Kayoum Eicher beweisen Die Krienser Handballer starten heute als Aussenseiter in die Halbfinal-Serie gegen die Kadetten Schaffhausen. Stephan Santschi 26.05.2021, 05.00 Uhr

Am Ende lag er auf dem Boden der Stadthalle Sursee, alle viere von sich gestreckt, die Augen geschlossen. Kayoum Eicher, der Goalie des HC Kriens-Luzern, war nach dem dramatischen 32:29-Sieg nach Verlängerung im fünften Playoff-Viertelfinal gegen Wacker Thun geschafft. «Zuerst hatte ich 1000 Gedanken, dann war mein Kopf leer. Wir durchlebten ein Feuerwerk der Emotionen, ich brauchte eine Pause», erzählt Eicher im Rückblick auf den Showdown um den Halbfinaleinzug vom letzten Samstag.

HCKL-Torhüter Kayoum Eicher Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 27. Februar 2021)

Wie das gesamte Team hatte er nach einem guten Start einen Durchhänger, um dann in der Overtime mit zwei wichtigen Paraden gegen Lukas von Deschwanden seinen Teil zum Erfolg beizutragen. «Meine Leistung war insgesamt gesehen nicht gut, doch es hat gereicht», urteilt Eicher selbstkritisch.

Die Situation ist für ihn keine einfache. Zwar ist der 22-Jährige schon in der dritten Saison Ersatzkeeper bei Kriens-Luzern. Als sich Stammgoalie Paul Bar am letzten Donnerstag zum Unmut vieler vorzeitig an der Schulter operieren liess, rückte Eicher dennoch unvermittelt in den Mittelpunkt der beiden letzten Partien gegen Thun.

«Ich hatte kaum Spielpraxis, um mich sicher zu fühlen. Also sagte ich mir immer wieder: Es wird schon funktionieren, und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm.»

Tatsächlich kam er davor nur zu wenig Einsatzzeit, zu gut waren die Auftritte von Bar, zu klein offensichtlich das Vertrauen von Trainer Goran Perkovac in seine Nummer zwei. «Logisch hätte ich mir mehr Spielzeit gewünscht, nur so kann ich zu mehr Konstanz und Ausstrahlung finden. Deswegen bin ich aber nicht hässig», sagt Eicher. «Paul hatte ja sackstark gehalten.»

Wann Perkovac sich bei Eicher entschuldigen wird

Wenn heute der Playoff-Halbfinal (best of 5) auswärts gegen Kadetten Schaffhausen beginnt (18 Uhr, live auf handballtv.ch), wird Eicher wieder zwischen den Pfosten stehen. Für ihn, den 1,93 Meter grossen Stadtluzerner, der in Kriens einen Vertrag bis 2022 besitzt, kommt nun die Zeit der Wahrheit. «Ich bin zufrieden mit ihm, ich glaube an das Potenzial dieses Jungen», sagt Perkovac, «nun muss er uns aber zeigen, dass er eine Lösung für die Zukunft sein kann.» Dem Trainer ist bewusst, dass er Eicher in dieser Saison wenig Gelegenheit gab, um sich zu beweisen.

Und wenn er mal in der Startformation stand, war es gegen klare Underdogs wie Basel oder Endingen. «Vielleicht hätte es ihm geholfen, wenn er gegen Topteams mehr gespielt hätte», mutmasst Perkovac, und er hält fest: «So ist sie, die verdammte Situation der zweiten Torhüter. Wenn die Chance kommt, muss man sie packen. Kayoum kann mir nun zeigen, dass ich ihn zu wenig eingesetzt habe. Dann werde ich sagen: Sorry, stimmt!»

«Crazy-Kayoum» mag es unkonventionell

Kayoum Eicher gilt in der Schweizer Handballszene als spezieller Typ. Aufgrund seiner Emotionen und den unkonventionellen Abwehrbewegungen, die zuweilen in spektakuläre Paraden münden, bedachte man ihn in Kriens mit dem Spitznamen «Crazy», der Verrückte. Sein Goalietrainer Peter Lang meinte, dass es Eichers Energie zu kanalisieren gelte, um sie zu einer Stärke zu machen. «Das passt zu meiner Biografie, die auch nicht als Standard durchgeht», erzählt der Sohn einer Schweizerin und eines Tunesiers, ohne konkreter zu werden.

«Mein Stil hat sich in den letzten Jahren aber verändert, weil es hiess, dass ich sonst keine Bälle halten würde.»

Noch stehe er nicht dort, wo er gerne sein würde, gibt Eicher zu. «Ich wünschte mir, dass ich in den entscheidenden Momenten etwas dazu beitragen könnte, erfolgreich zu sein.»

Diese Chance erhält er nun in mindestens drei weiteren Spielen gegen Schaffhausen. Kriens-Luzern tritt als Aussenseiter an, der Druck ist viel kleiner als im Viertelfinal gegen Thun. «Handball können wir alle spielen, es hängt von unserer Rübe ab», sagt Eicher und meint die Einstellung im Kopf.

«Wenn es da stimmt, werden wir gewinnen.»

Er selbst will sich nicht zu viele Gedanken über die Zukunft machen. Bar wird den Verein verlassen, der Slowene Rok Zaponsek wird sich 2021/22 mit Eicher duellieren. «Klar habe ich das im Hinterkopf. Jetzt zählen aber nur die Duelle gegen Schaffhausen.»

Handball, QHL: Playoff-Halbfinals (best of 5), 1. Runde. Mittwoch 18 Uhr: Pfadi Winterthur (1.) – HSC Suhr Aarau (4.). Kadetten Schaffhausen (2.) – HC Kriens-Luzern (3.). Weitere Spieldaten: Sa 29. Mai, Mi 2. Juni, evtl. Sa 5. Juni, Do 10. Juni.