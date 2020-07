HC Kriens-Luzern trifft im Europacup auf RK Dubrava aus Zagreb und startet ein Crowdfunding Der HC Kriens-Luzern spielt Ende August / Anfang September europäisch. Das Team von Trainer Goran Perkovac trifft auf einen kroatischen Vertreter. 28.07.2020, 14.10 Uhr

(rem) Die Auslosung in Wien bescherte dem HC Kriens-Luzern den RK Dubrava aus der obersten kroatischen Liga als Gegner für die 1. Runde des neu geschaffenen europäischen Wettbewerbes. Das Hinspiel findet am 29. oder 30. August in der Innerschweiz statt. Ein Woche später folgt das Rückspiel in Zagreb.