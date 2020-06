Interview Von 500 auf 2500: Krienser Handballer wollen in der Pilatus-Arena fünf Mal mehr Zuschauer Die Handballer des HC Kriens-Luzern trainieren wieder. CEO Nick Christen erwartet noch diesen Monat zwei wichtige Entscheide: Ob die Saison planmässig starten kann und – noch wichtiger – wie es mit der Pilatus-Arena weitergeht. Cyril Aregger 04.06.2020, 18.00 Uhr

Nach dem coronabedingten Saisonabbruch steht das Team des HC Kriens-Luzern mit Trainer Goran Perkovac wieder in der Halle, die neue Saison soll am 2.September starten. Auch aufgrund der guten Leistungen in der – nicht gewerteten – letzten Spielzeit freut sich CEO Nick Christen auf den Wiederbeginn.

Vor fast genau drei Monaten wurde die Saison abgebrochen. Wie gross ist die Erleichterung, dass es nun weitergeht?

Nick Christen: Es ist gut, dass es endlich weiter geht. Und es macht Freude, das Team in der Halle trainieren zu sehen.

Bei Saisonabbruch lagen sie auf Platz drei. Was ist nächste Saison möglich?

Viel. Wir haben ein starkes, talentiertes Team und mit Hleb Harbuz den wertvollsten Spieler der Liga in unseren Reihen. Wir wollen bei den entscheidenden Spielen dabei sein. Mal schauen, was dabei rauskommt.

Wie sieht das Programm des HC Kriens-Luzern nun aus?

Wir werden jetzt einen Monat lang trainieren. Wir müssen uns nach der Pause wieder ans Handballspielen im Team herantasten. Danach werden wir nochmals gut zwei Wochen Pause einlegen, ehe am 16. Juli die eigentliche Saisonvorbereitung beginnt. Am 2.September soll die Meisterschaft wie geplant beginnen.

Ob dann wieder vor Zuschauern gespielt werden kann, ist noch offen, der Bundesrat dürfte am 24. Juni über die Durchführung von Grossanlässen ab dem 1.September entscheiden.

Wir haben dreizehn Jahre lang solide gewirtschaftet, den Saisonabbruch können wir dank diversen Massnahmen verkraften. Aber die kommende Saison bereitet uns schon noch Kopfzerbrechen. Wenn wir ohne Zuschauer spielen müssen, dürfte uns das arg schmerzen. Auch, weil wir mit Geisterspielen unseren Sponsoren viel weniger Gegenwert bieten können. Aber noch wichtiger für die Zukunft wird der Tag nach dem 24.Juni.

Am 25. befindet der Einwohnerrat Kriens in zweiter Lesung über den Bebauungsplan der Pilatus-Arena.

Ich schaue dem Termin zuversichtlich entgegen. Wir sind der Stadt Kriens mit der Erhöhung der Mehrwertabgabe von rund 2 auf knapp 5,7 Millionen Franken entgegengekommen und haben die Zahl der Veloparkplätze wie gewünscht deutlich erhöht.

Pilatus-Arena: 4000 Zuschauer, 415 Wohnungen (ca) Die Pilatus-Arena im Krienser Mattenhof bei der Allmend soll 4000 Zuschauern Platz bieten. Die multifunktionale Halle soll die Spielstätte des HC Kriens-Luzern werden, aber auch anderen Hallensportarten und weiteren Events offenstehen. Initiiert wurde das Projekt vom HC Kriens-Luzern und der Generalunternehmung Eberli AG. Zur Finanzierung dient die Mantelnutzung mit zwei Hochhäusern und total 415 Eigentums- und Mietwohnungen. Kosten wird die Arena rund 39 Millionen Franken, 9 Millionen steuern Bund und Kanton bei. Bei einem Baubeginn im kommenden Jahr könnte die Halle 2023 eingeweiht werden, die Wohnungen sollen ein Jahr später fertiggestellt sein.

Das wird für ein Ja im Krienser Stadtparlament reichen?

Es ist ein Puzzle-Teil. Ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Gesamtpaket bieten. Neben der Hallen-Infrastruktur, die es so in der Zentralschweiz nicht gibt, auch mit attraktiven Wohnungen in den beiden angegliederten Wohn-Hochhäusern. Der Mattenhof wird an Attraktivität gewinnen und mit der Pilatus-Arena einen urbanen und spannenden Ort im Grossraum Luzern bieten.

Im Mattenhof-Quartier wurden in den letzten Jahren zahlreiche Wohnüberbauungen realisiert, die Leerstände sind teils hoch. Hat es auf dem Markt Platz für 415 weitere Wohnungen?

Wir glauben an unser Konzept. Mit den vorgesehenen Service-Leistungen für die Bewohner bieten wir etwas, das es so in der Region noch nicht gibt – die Wohnungen werden für Jung und Alt attraktiv sein. Aber klar: So viele Wohnungen vermietet man nicht in einem Tag. Da braucht es auch Geduld.

Wie sieht es mit Ihrer Geduld aus? Läuft nun alles rund, könnte die Halle 2023 bezugsbereit sein.

Vor etwa fünf Jahren habe ich gesagt, wir biegen auf die Zielgeraden des Marathons ein. Sie war wohl etwas länger als ich damals gedacht habe... Aber ich habe noch Geduld – auch weil die Arena für den HC Kriens-Luzern von existenzieller Bedeutung ist. Ohne neue Halle stehen wir vor dem Aus: Die Lizenzierungsauflagen der Liga können wir mit der Krauerhalle in Kriens und der Maihofhalle in Luzern spätestens ab 2024 nicht mehr erfüllen. Schon heute können unsere Heimspiele wegen der fehlenden Infrastruktur nicht im TV übertragen werden – für unsere Sponsoren ist das bitter.

Glauben Sie wirklich, dass der HCKL die 4000 Plätze der Halle füllen kann? In der abgebrochenen Saison kamen durchschnittlich knapp 520 Zuschauer.

In den Playoffs können wir die Krauerhalle mit ihren 1200 Zuschauern füllen. In der neuen Arena sind 2500 Zuschauer mein mittelfristiges Ziel. Das ist schwierig genug, aber es ist zu erreichen.

Wie?

Wir müssen den Handball zu einem gesellschaftlichen Event machen. Die Leute sollen ein Spiel besuchen, weil ihnen etwas geboten wird. Natürlich auf dem Spielfeld, aber auch im Rahmenprogramm. Mit Gastronomie, mit einem Unterhaltungsprogramm, mit modernster Technik. Das geht nur mit der neuen Halle, der Pilatus-Arena.

Eine solche Entwicklung dürfte nicht allen eingefleischten Handball-Fans gefallen.

Das ist möglich. Aber um zu bestehen und sportlich einen Schritt weiter zu gehen, reicht es nicht, bloss die Handball-Community anzusprechen. Wir wollen und müssen auch neue Besuchergruppen ansprechen. Wir bewegen uns in der Unterhaltungsindustrie, genau dort müssen wir ein Angebot kreieren und unseren Platz finden.

Derzeit beträgt das Budget des HCKL rund 1,6 Millionen Franken pro Jahr. Und mit der neuen Halle?

Wir hoffen, dass wir das Budget auf rund 2,5 bis 3 Millionen Franken erhöhen können. Unsere Ziele sind ambitioniert und es wartet sehr viel Arbeit auf uns. Aber nur wenn wir gross denken, kann auch etwas Ausserordentliches entstehen. Wir wollen regelmässig bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen können.