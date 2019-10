Sportlich läufts dem HC Kriens-Luzern rund: Zwischenrang 4 in der NLA. Doch an der Verletztenfront brodelt’s.

HCK-Coach Goran Perkovac: «Wir müssen reagieren»

Roland Bucher

Der Informationsfluss aus der HCK-Medienzentrale läuft zögerlich, um nicht zu sagen: sehr defensiv. Dass ein illustres Quartett seines Fanionteams womöglich mehrere Monate ausfällt und damit die Substanz der NLA-Equipe wesentlich schwächt – scheint kein Problem, keine Meldung wert. Tatsache ist: Kriens-Luzern hat dort, wo das Rückenmark einer Handballmannschaft steht, Sorgen. Zum Beispiel auf der Goalieposition. Kayoum Eicher (21), die Nummer 2 hinter Paul Bar und in den beiden letzten Partien mehrfach seine Klasse beweisend, fällt rund drei Monate aus. Der Jungspund, am Sonntag wesentlich am wichtigen Sieg gegen Suhr beteiligt, erlitt in dieser mit 22:20 gewonnen Partie in den Schlusssekunden einen Bänderriss im Sprunggelenk des rechten Fuss. «Alles gerissen», sagt das hoffnungsvolle Torhütertalent fatalistisch, «aber das gehört halt auch zum Sport.»

Die HCK-Goaliegeschichte wiederholt sich: schon letzte Saison hatte man es nach Paul Bars Kreuzbandriss verpasst, sich nach einem Realersatz umzusehen – und war prompt tief in den Niederungen der Abstiegsrunde gelandet. Für Eicher dürfte Patrick Rast (20), einem bei vielen SG-Pilatus-Einsätzen bewährten weiteren Nachwuchsmann, zur vorübergehend neuen Goalie-­Nummer 2 befördert werden.

Suche nach einem Linkshänder

Bar ist eine standhafte Nummer 1, Rast wird ihn in dringenden Momenten gut vertreten. Wesentlicher präsentiert sich die Problematik in der Mittelposition und auf der rechten Flanke. Flügelroutinier Severin Ramseier hat die Reha nach einer Bänderverletzung zwar beendet; wie weit und wann er wieder in Vollkraft zurückkehren wird, steht in den Sternen. Schlimmer ist’s bei Rechtsaufbauer Jernej Papez, der sich an der Wade verletzte, gegen Suhr ein Comeback wagte, sich erneut weh tat und sich weiteren medizinischen Abklärungen unterziehen muss. Tendenz: Ausfall bis mindestens Ende Jahr. Zu viel für Trainer Goran Perkovac: «Wenn wir im oberen Tabellendrittel dabei bleiben wollen, dann müssen wir reagieren.» Konkret: Kriens sucht im Ausland verzweifelt nach Realersatz. «Das ist eine heikle Aufgabe», gesteht er.

Eine längere Absenz droht Tom Hofstetter, der sich einer Ellbogenspühlung unterziehen muss. Für ihn geht Moritz Oertli (19), Sohn von HCK-CEO Nick Christen, in die Verantwortung.