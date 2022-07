Tabea Schmid ist das grösste Talent im Schweizer Frauenhandball

Heimat Paris wollte sie – St.Gallen hat sie wieder: Tabea Schmid aus Mörschwil ist das grösste Talent im Schweizer Frauenhandball An der U20-WM erreichte die bald 19-Jährige mit der Schweiz den Viertelfinal. Fünfmal war sie Captain. Sie spielte auch schon im Land der Olympiasiegerinnen - und nun wieder für den Schweizer Rekordmeister Brühl. Interessenten aus ausländischen Ligen sind längst auf Tabea Schmid aufmerksam geworden. Daniel Good Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zurück in der Heimat: Tabea Schmid im Nationaldress vor der St. Galler Kreuzbleiche. Bild: Benjamin Manser

Sie wird Mitte August 19-jährig. Eine Saison in Frankreich hat sie schon hinter sich. Sie erhielt eine Anfrage vom Spitzenteam aus Paris, aber Tabea Schmid setzt ihre Karriere beim Schweizer Rekordmeister LC Brühl fort.

Zehn WM-Tore gegen Deutschland

Obwohl es auch weitere Interessenten gab: aus der deutschen Bundesliga und aus Frankreich. Nachdem sie im letzten WM-Spiel der Schweizerinnen gegen Deutschland zehn Tore erzielt hatte. Da stand sie aber schon bei Brühl im Wort. Dem Klub, dem sie vor zehn Jahren beitrat und mit dem sie drei Titel bei den Juniorinnen holte.

Allerdings hat Schmid bei den St.Gallerinnen nur für ein Jahr unterschrieben. Bis Ende Saison 2022/23 – obschon sie ab September die Pädagogische Hochschule in der Stadt besucht. Die Ausbildung zur Sekundarlehrerin dauert mindestens neun Semester. Also viereinhalb Jahre.

Ins Training fährt sie am liebsten im Bus

Es sei schon möglich, Spitzenhandball im Ausland und die Ausbildung in der Schweiz unter einen Hut zu bringen, sagt Schmid. Sie hat sich schon informiert. Unverbindlich. Man könne die Ausbildungsmodule auch an einer anderen Universität absolvieren, auch Praktika im Ausland sind möglich. Das würde die Lehrzeit verlängern. Sie rechnet mit zwölf Semestern, «auch wenn ich in der Schweiz bleiben würde».

Die jungen Mörschwilerin im Elsass

Erfahrungen ennet der Grenze hat Schmid schon. Um ihre Französischkenntnisse zu verbessern, schloss sie sich für eine Saison dem elsässischen Klub Achenheim Truchtersheim Handball an. Zuvor war Schmid in der Schweiz als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet worden. In der zweiten Division erhielt sie reichlich Einsatzzeit. Da wurde auch Paris auf sie aufmerksam. Mit dem französischen Spitzenteam wäre sie aber wahrscheinlich nicht mehr so oft zum Spielen gekommen. Deshalb sagte sie ab und kehrte zu Brühl zurück.

Tabea Schmid (am Ball) Ende April 2021 im Dress des LC Brühl. Bild: Arthur Gamsa

Mit den St.Gallerinnen will Schmid um Titel spielen. «Das ist doch der Anspruch, den man hat, wenn man zu diesem Verein gehört.» In der vergangenen Saison gab es – ohne Schmid – «nur» Platz drei. «Meister werden oder noch besser das Double holen», will sie in der kommenden Saison mit Brühl. Zu verdienen gibt es ausser einer Spesenentschädigung nichts, ins Training fährt sie am liebsten mit dem Bus.

Eine turbulente WM mit einem Exploit

International hat sich Schmid schon bewährt. Sie zählte zu jener Schweizer Frauenequipe, die sich als Erste für eine WM qualifizierte. Es war zwar «nur» die U20-WM. Die Neulinge waren in Slowenien kein Kanonenfutter, sondern erreichten die Runde der besten acht.

Das Siegtor gegen Kroatien

Der Start ins WM-Turnier fiel allerdings schlecht aus. Gegen das etwa gleich stark eingeschätzte Österreich setzte es eine 26:33-Niederlage ab. Der Leistungssportchef des Verbands war erzürnt. Aber die Schweizerinnen fingen sich auf. Schmid sagt:

«Unser Teamspirit war ausserordentlich gut.»

Eine formidable Leistung lieferten die Schweizerinnen vorab gegen das im Vorfeld der Partie hochfavorisierte Kroatien ab. Der 22:21-Erfolg mit dem Siegtor von Schmid ebnete den Weg in den Viertelfinal.

Die St.Gallerin war eine der Stützen der Schweizer Equipe. Nicht nur regelmässige Torschützin. Sondern auch starke Verteidigerin, die fast immer während der maximalen Spielzeit von 60 Minuten auf dem Feld stand. In den fünf abschliessenden WM-Partien war Schmid auch Captain.

Auch im A-Nationalteam kommt Tabea Schmid zum Einsatz. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus

Im Herbst geht es mit dem A-Nationalteam an die EM

Das hatte damit zu tun, dass wegen Verdachts auf Corona gleich neun Schweizer Spielerinnen abreisen mussten. Wahrscheinlich steckten sie sich gegen Österreich an. Auf jeden Fall zogen sich die Österreicherinnen noch während des Turniers zurück. Hingegen mussten aus der Schweiz fünf «neue» Spielerinnen nachreisen, damit das Team um Kreisläuferin Schmid weiterspielen konnte. Das waren keine idealen Voraussetzungen. Schmid sagt:

«Sonst wäre wohl noch mehr möglich gewesen als der achte Schlussrang.»

Insbesondere die Niederlage gegen Angola wäre zu vermeiden gewesen, wenn die Schweizerinnen im Vollbestand hätten antreten können. Zum WM-Abschluss gab es gegen Deutschland ein 27:29.

Die 1,80 Meter grosse Schmid kommt sehr wahrscheinlich auch mit dem A-Nationalteam in Slowenien zum Einsatz. Im November bestreiten die Schweizerinnen dort zum ersten Mal eine EM.

Der Weg an die Spitze ist noch weit

Dass Schmid im Sport einmal erfolgreich sein würde, hatte sich nicht immer abgezeichnet. «Als ich den ersten nationalen Aufgeboten folgte, fühlte ich mich anfangs fast etwas überfordert. Beim ersten Zusammenzug dachte ich, das schaffe ich sicher nie», sagt die nun beste WM-Spielerin im Land. «Aber die Stützpunkttrainings machten mich stärker. Die Trainer, vorab Jürgen Fleischmann, hatten grossen Anteil an meinen Fortschritten im Handballsport.»

Anfang Woche erfolgte der Rückflug aus Slowenien. Am Dienstag stand ein Training mit Brühl in der Kreuzbleichehalle auf dem Programm. Dann aber ging es in die Ferien. Die Vogesen sind ein Ziel, Stockholm ein weiteres.

In zehn Jahren würde Schmid am liebsten im Ausland spielen und nebenbei unterrichten. Die Bundesliga oder Skandinavien sind ihre handballerischen Präferenzen. Die ersten Schritte auf dem Weg dahin hat Schmid auf jeden Fall vollzogen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen